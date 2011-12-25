2011'in en çok korsan indirilen filmleri belli oldu

Dünyanın en büyük torrent ağlarından topladığı verilerle korsan indirme sayılarının istatistiğini tutan TorrentFreak, bu kez BitTorrent sitesinin sayılarına dayanarak 2011 yılının en çok korsan indirilen filmlerini yayınladı.





Bu yıl en çok korsan indirilen yapım geçen yılın en çok indirilen filmi kadar popüler olmadı. 2010 yılında Avatar 16 milyon korsan indirme sayısı ile liste başıydı. Bu yıl ise Fast Five, 9 260 000 indirme sayısı ile liste başı oldu. Listenin tamamında korsan indirme sayısında düşüş yaşandığı belirtiliyor.





Fast Five indirme sayısının yanında sinema sektörüne 626 milyon dolarlık bir kayıp yaşattı. Listenin ikincisi ise Hangover II filmi ve 581 milyon dolarlık bir kayıp sözkonusu. Listenin altıncı sırasında bulunan 127 Hours filmi 6 910 000 korsan indirme sayısına rağmen bir zarar sıralaması yapacak olursak 60 milyon dolarlık zararla son sırada bulunuyor.





Listenin son sırasında bulunan Harry Potter and Deathly Hallows Part II filmi 6 030 000 korsan indirme sayısına karşın en fazla zarar yaşatan film oldu. Filmin korsan kopyalarının sinema sektörüne zararı 1 milyar 328 milyon dolar oldu.

Oldukça yüksek oranlara sahip olmasına rağmen korsan indirme sayılarında yaşanan bu yıl ki düşüş NetFlix veya Hulu gibi çevrimiçi video yayını yapan platformlara olan ilginin arttığı yorumlarının yapılmasına neden oluyor. iPad, Kindle Fire ve Android tabletler üzerinde daha fazla insanın yasal içerik izlemesi korsan indirme oranlarını da etkiliyor.