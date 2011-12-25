Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2011'in en çok korsan indirilen filmleri belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,3b
1
37
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük torrent ağlarından topladığı verilerle korsan indirme sayılarının istatistiğini tutan TorrentFreak, bu kez BitTorrent sitesinin sayılarına dayanarak 2011 yılının en çok korsan indirilen filmlerini yayınladı.

Bu yıl en çok korsan indirilen yapım geçen yılın en çok indirilen filmi kadar popüler olmadı. 2010 yılında Avatar 16 milyon korsan indirme sayısı ile liste başıydı. Bu yıl ise Fast Five, 9 260 000 indirme sayısı ile liste başı oldu. Listenin tamamında korsan indirme sayısında düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Fast Five indirme sayısının yanında sinema sektörüne 626 milyon dolarlık bir kayıp yaşattı. Listenin ikincisi ise Hangover II filmi ve 581 milyon dolarlık bir kayıp sözkonusu. Listenin altıncı sırasında bulunan 127 Hours filmi 6 910 000 korsan indirme sayısına rağmen bir zarar sıralaması yapacak olursak 60 milyon dolarlık zararla son sırada bulunuyor.

Listenin son sırasında bulunan Harry Potter and Deathly Hallows Part II filmi 6 030 000 korsan indirme sayısına karşın en fazla zarar yaşatan film oldu. Filmin korsan kopyalarının sinema sektörüne zararı 1 milyar 328 milyon dolar oldu.
Oldukça yüksek oranlara sahip olmasına rağmen korsan indirme sayılarında yaşanan bu yıl ki düşüş NetFlix veya Hulu gibi çevrimiçi video yayını yapan platformlara olan ilginin arttığı yorumlarının yapılmasına neden oluyor. iPad, Kindle Fire ve Android tabletler üzerinde daha fazla insanın yasal içerik izlemesi korsan indirme oranlarını da etkiliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
uNequAL 7 yıl en beğenilen
Bende ne izlesem diye bakıyordum. Bu listeye göre indirim artık :D
Yanıtla +67
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihtiyarjedi 7 yıl
i am number four ile sucker punch beş para etmez film , insanlar artık kaliteden çok ordan oraya atlayan salak ergenleri görmeyi seviyorlar...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gfbekir 7 yıl
vay be 10unu da indirmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tour Guide 7 yıl
Sağ tarafta ki para miktarları nedir ?

Yapımcı şirketin zararı mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nirvana.. 7 yıl
Harry Potter beklerdim açıkcası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 7 yıl
Liste kesin yanlis bendeki bilgiler boyle soylemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 7 yıl
hepsini indirdim veya indirmeden izledim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
techraven 7 yıl
Fast Five, duymadım bile bu filmi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axilik 7 yıl
Hepsini izledim. Bence listede eksik olan filmler var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 7 yıl
o kadarda iyi bi filim değil yine de çok indirilmiş hızlı öfkeli 5 devamı büyük bi ihtimalle gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 7 yıl
Usenet?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
kayıbı nasıl hesaplıyolar anlamadım ben...
ayrıca manyak paralar kırıyolar bu zarar onlara tınlamaz :D
o filmler indirilmeseydi bile sinemaya gitmiceklerdi zaten o kişiler...
yani zarar falan yok :D
karları ağır basıyo o filmlerin :D
ayrıca bu listedekilerinden bazılarını izledim...
izlemediklerimi de bu listeden bakar indiririm artık :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 7 yıl
kazanıcaklarını kazanıyorlar zaten. Bunlar da zarar değildir zarar yapması için her satışta maliyet yapması gerekir. Korsandan ne para kaybediyorlar nede kazanıyorlar. Çok iyi para kazanmasalar şimdiye batmışlardı hava hoş onlara :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihtiyarjedi 7 yıl
i am number four ile sucker punch beş para etmez film , insanlar artık kaliteden çok ordan oraya atlayan salak ergenleri görmeyi seviyorlar...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
Herkesin orjinal film alcak parası yok :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8319 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, bittorrent
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl iPhone 4S video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim