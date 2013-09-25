Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2013 sonu iMac'ler için EFI güncellemesi yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
436
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2013 sonu iMac'ler için EFI güncellemesi yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Apple, dün satışa sunduğu yeni nesil iMac'ler (2013 sonu iMac) için EFI güncellemesi yayınladı.

EFI Update 2.1 başlığıyla yayınlanan donanım yazılım güncellemesi, 2013 sonu iMac'lere harici bir optik sürücü ya da USB bellek bağlıyken Boot Camp Assistant ile Windows 7 ya da Windows 8 yüklerken meydana meydana gelebilen siyah ekran belirme sorununu gideriyor.

8.7 MB boyutunda güncelleme OS X Mountain Lion 10.8.4 (12E4022) ve üzeri sistemlerin yüklü olduğu 2013 model iMac'ler için olduğunu hatırlatalım.

Güncellemeyle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-89A521F1-A 6 yıl
Her ne kadar güncellemenin boyutu düşük olsa da Apple'ın kullanıcılarını düşünmesi oldukça güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Huawei Ascend P6: Dünyanın En İnce Akıllı Telefonu Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim