2013 sonu iMac'ler için EFI güncellemesi yayınlandı

Apple, dün satışa sunduğu yeni nesil iMac'ler (2013 sonu iMac) için EFI güncellemesi yayınladı.

EFI Update 2.1 başlığıyla yayınlanan donanım yazılım güncellemesi, 2013 sonu iMac'lere harici bir optik sürücü ya da USB bellek bağlıyken Boot Camp Assistant ile Windows 7 ya da Windows 8 yüklerken meydana meydana gelebilen siyah ekran belirme sorununu gideriyor.

8.7 MB boyutunda güncelleme OS X Mountain Lion 10.8.4 (12E4022) ve üzeri sistemlerin yüklü olduğu 2013 model iMac'ler için olduğunu hatırlatalım.

Güncellemeyle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.