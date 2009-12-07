Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2014 yılına kadar 2 milyar Bluetooth çipseti satılabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,8b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2014 yılına kadar 2 milyar Bluetooth çipseti satılabilir
Tam Boyutta Gör

Satılmakta olan telefonların önemli bir kısmında standart özellik olarak sunulan, dizüstü bilgisayarlarda ise kullanım yaygınlığı hızla artan Bluetooth teknolojisinin yükselişi sürecek gibi görünüyor. Piyasa araştırmaları yapan ABI Research firmasının yeni bir çalışmasına göre 2014 yılına kadar 2 milyar Bluetooth çipi satılmış olacak. 3.0 sürüm numaralı yeni spesifikasyonu ile 802.11 radyo protokolüne adapte olan ve 24Mbps'ye yüksek hızda veri transferi vaat eden Bluetooth teknolojisiyle birlikte WiFi kullanımının da hızla artması ve 2014'e kadar 1.5 milyar WiFi çipinin satılması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ender123 9 yıl
Wimax : kablosuz olarak internet servis sağlayıcılara bağlanmayı sağlayan teknoloji. Başka bir deyişle ; eğer 3G sınırsız ve ucuz bağlantı sağlarsa , yaygınlaşmadan yalan olacak bir teknoloji ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
Kablonet ve ADSL'nin kablo ile evine getirdiği interneti kablosuz olarak sana getirebilen bir teknoloji.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
syler23 9 yıl
pardon hocam biz daha wifi kullanalı 2 yıl falan oluyo acaba wi max nedir ki???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 9 yıl
wi max yaygınlaşırken wifi çipi mi hızla yaygınlaşıyormuş???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÇKR_06 9 yıl
o zamana bluetooth kalırsa satar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi: Sony PS3, MP4 çalarlar ve EyePet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim