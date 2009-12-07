2014 yılına kadar 2 milyar Bluetooth çipseti satılabilir

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Satılmakta olan telefonların önemli bir kısmında standart özellik olarak sunulan, dizüstü bilgisayarlarda ise kullanım yaygınlığı hızla artan Bluetooth teknolojisinin yükselişi sürecek gibi görünüyor. Piyasa araştırmaları yapan ABI Research firmasının yeni bir çalışmasına göre 2014 yılına kadar 2 milyar Bluetooth çipi satılmış olacak. 3.0 sürüm numaralı yeni spesifikasyonu ile 802.11 radyo protokolüne adapte olan ve 24Mbps'ye yüksek hızda veri transferi vaat eden Bluetooth teknolojisiyle birlikte WiFi kullanımının da hızla artması ve 2014'e kadar 1.5 milyar WiFi çipinin satılması bekleniyor.