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2014 yılında 90 milyon Amerikalı tablet kullanıyor olacak

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Her geçen gün hayatımıza biraz daha fazla giren ve daha çok benimsenen tablet cihazları ilerleyen yıllarda katlanarak artmaya devam edecek. 

Araştırma şirketi eMarketer tarafından yapılan analize göre 2011 yılı sonunda 33.7 milyon Amerikalı tablet cihazı kullanıyor olacak. Bu oran geçen yıla göre yüzde 158.6 daha fazla. 2012 yılında beklenen artış çift haneli rakamlarda olacak. 

2014 yılına gelindiğinde ise 90 milyon Amerikalı tablet cihazı sahibi olacak. Diğer bir hesapla ABD çapında tüm internet kullanıcılarının yüzde 35.6'sı tablet cihazı kullanacak. 

Tablet pazarında iPad modelleri yavaş da olsa büyümeye devam edecek. 2014 yılına kadar 28 milyondan 60.8 milyona çıkacak. ABD tablet pazarındaki oranı ise yüzde 68 olacak. 

Analistler, tabletlerin masaüstü cihazlar gibi paylaşımlı kullanılan araçlardan ziyade akıllı telefon gibi bireysel kullanılan araçlara daha çok yakınlaştığını ifade ediyor. 

Tablet kullanıcılarının yarıya yakını bayan. 18-34 yaş arası kullanıcılar yüzde 31.5 orana sahipken 35 ve üzeri kullanıcılar yüzde 55.5 oranında. 2014 yılında 18-34 yaş arası kesim yüzde 34.8'e yükselirken 35 ve üzeri yaş grubu yüzde 49.3'e düşecek 

Genç kullanıcılar tablet cihazlarını giderek daha çok benimsiyor. Benimsenme oranları arttıkça tablet cihazlar da piyasada daha fazla kullanım alanına sahip oluyor. 

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eresist 7 yıl
Ben anlayamıyorum inanın meraktan soruyorum. İnsanlar bir galaxys2 de veya iphone4 te yapamadıkları ne yapıyor bu cihazlarda?
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alpa07 7 yıl
para var huzur var
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B.Bayraktar 7 yıl
Buradaki kadar vergi ve maaş olsa biraz zor alırlar.
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KODTECH 7 yıl
Evet haber yerinde bizde Amerika'lıydık zaten :)
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Sh0cK. 7 yıl
Hussein Genghis
ZZ RAT
Haiko de Poel, jr android cephesine bakmaya gerek yok samsung abd mahkemesini kaybedicek tablet satışı yapacak ama meşhur dediği cihaz kopya olduğu için satışı yasaklanıyor 89 milyon apple 1 milyon diğer normal değerler
1/89 biraz degil epey abarti olmus, androidi bu kadar kucumsemeyin, onun da arkasinda zenginler kulubu var.
zanginler klubü mutlaka var o ayrı ama o zanginlerin çoğu iphone kullanıyor



siz bu kafayla daha çoooo..kk sömürülürsünüz. :)
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maXimump0wer 7 yıl
Bizde 2050'de felan kullanırız artık :)
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S 7 yıl
Sadece teori, ilerde ne olacağı bilinmez. Bakasın pablet çıkar bakarsın mandoit çıkar.
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acbold 7 yıl
Aksinin olması için bir sebep yok.Herşey tabletin olumluluğu yönünde.İnce,zarif,hoş,belli gereksinimleri karşılayabiliyor,Uzun pil ömrü sunabiliyor.Android alanından bakıcak olursakta tabletlere özel uygulamalar yazılmasının vakti geldi diye düşünüyorum.
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Hussein Genghis 7 yıl
android cephesine bakmaya gerek yok samsung abd mahkemesini kaybedicek tablet satışı yapacak ama meşhur dediği cihaz kopya olduğu için satışı yasaklanıyor
89 milyon apple 1 milyon diğer normal değerler
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karaköy_soğancısı 7 yıl
eee adamların günlük kazancı bizimkinin 10 katı nerdeyse alırlar tabi...
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haymatloshan 7 yıl
Tablet teknolojisinden daha iyisi yapılana kadar önlenemez bir yükselişi olacaktır zaten.
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