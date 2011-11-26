2014 yılında 90 milyon Amerikalı tablet kullanıyor olacak

Her geçen gün hayatımıza biraz daha fazla giren ve daha çok benimsenen tablet cihazları ilerleyen yıllarda katlanarak artmaya devam edecek.





Araştırma şirketi eMarketer tarafından yapılan analize göre 2011 yılı sonunda 33.7 milyon Amerikalı tablet cihazı kullanıyor olacak. Bu oran geçen yıla göre yüzde 158.6 daha fazla. 2012 yılında beklenen artış çift haneli rakamlarda olacak.





2014 yılına gelindiğinde ise 90 milyon Amerikalı tablet cihazı sahibi olacak. Diğer bir hesapla ABD çapında tüm internet kullanıcılarının yüzde 35.6'sı tablet cihazı kullanacak.





Tablet pazarında iPad modelleri yavaş da olsa büyümeye devam edecek. 2014 yılına kadar 28 milyondan 60.8 milyona çıkacak. ABD tablet pazarındaki oranı ise yüzde 68 olacak.





Analistler, tabletlerin masaüstü cihazlar gibi paylaşımlı kullanılan araçlardan ziyade akıllı telefon gibi bireysel kullanılan araçlara daha çok yakınlaştığını ifade ediyor.





Tablet kullanıcılarının yarıya yakını bayan. 18-34 yaş arası kullanıcılar yüzde 31.5 orana sahipken 35 ve üzeri kullanıcılar yüzde 55.5 oranında. 2014 yılında 18-34 yaş arası kesim yüzde 34.8'e yükselirken 35 ve üzeri yaş grubu yüzde 49.3'e düşecek





Genç kullanıcılar tablet cihazlarını giderek daha çok benimsiyor. Benimsenme oranları arttıkça tablet cihazlar da piyasada daha fazla kullanım alanına sahip oluyor.