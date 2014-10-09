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2014'te de dünyanın en değerli markası Apple oldu

4 yıl
1,1b
1
62
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2014'te de dünyanın en değerli markası Apple oldu
Interbrand bu yıl için hazırladığı en değerli markalar listesini yayınladı. Hazırlanan rapora göre Apple, geçen yıl olduğu gibi bu sene de zirvenin listesinde yer aldı. Interbrand'in metodolojisi çerçevesinde 118 milyar dolarlık değerli bir numaralı koltukta oturan Apple'ı, en büyük rakibi olan Google'ın takip ettiğini görüyoruz. Tüm sektörleri kapsayan liste çerçevesinde ilk 5'teki 4 ismin teknoloji devi, diğer ismin ise meşrubat firması Coca-Cola olduğunu görüyoruz.
Geçtiğimiz yıl kıyaslandığında yükseliş eğiliminde olan firma ise Samsung. 2013'te 8. sırada olan Güney Kore merkezli şirketin, bu yıl 7. sıraya yükseldiğine tanık olmaktayız. Aynı zamanda Toyota, 10.cu sıradan 8.ciliğe, Mercedes-Benz de 11.cilikten 10.cu sıraya yükselmeyi başarmış. İlk 10 için kan kaybeden tek isimse 7'den 9'a iki sıra gerileyen McDonald's olmuş. İlk 100'deki firmalar için detaylı rapor da sunan Interbrand, liderlik koltuğundaki Apple'ın başarısında iPhone 6 lansmanı, akıllı saat ve yeni ödeme sistemi gibi yeniliklere de gönderme yapıyor.

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DH Misafiri 3 yıl
Nike listede ama adidas ilk 40 da bile yok demekki adidasın ünü bitmiş
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Lightr 4 yıl
Herşeyin altına şu videoyu koymayın
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BekirTemel 4 yıl
Ne kadar eleştireni olsada bu başarı tesadüf olamaz ,tebrik edilir.
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Balawitz 4 yıl
Apple ile Google ha bire yer değiştirip duruyor
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cenlipos 4 yıl
Bundan sonra Apple'ın izleyeceği yolu çok merak ediyorum ama Steve jobs'un dokunduğu son telefonda piyasaya sürüldü çünkü
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Kekolara selam olsun buradan troll herifler

Adamlar Türkiye'yi satın alacak güce geldi bizim tek hücreliler hala "Apple çöp XD"
Adam olun len
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Kekolara selam olsun buradan troll herifler

Adamlar Türkiye'yi satın alacak güce geldi bizim tek hücreliler hala "Apple çöp XD"
Adam olun len


Kimlerin sayesinde acaba
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teknokaptan 4 yıl
Tenekeyi parlatsan ceyrek altin edermi :)
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Masquerade89 4 yıl
kapitalizm
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tugares 4 yıl
McDonalds gibisi yok :P
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yunus626emre 4 yıl
Samsung hala nasıl ilk 10' da olabiliyor :)
Yakında DH' yi de sokarız listeye.
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FenBilgini 4 yıl
Öncelikle 5 serisinin üzerine tanımam. Reklamı çok iyiydi elimizin erişebileceği konumlara uygun yapılmış bir telefon. Lakin 4s ve 6 yı da hoş buldum . 6 nın arkasını hoş bulmadım. 6 plus ı da gereksiz ince buldum ve gereksiz büyük. Telefon dediğin küçük olmalı bunu en iyi apple anlıyor idi. Zaten 6 da çok büyük değil uygun ama 6 plus isteğe göre çıkmış olsa gerek. Sonuçta çağ phablet çağı. Apple için kötü ürün yoktur. 6 nın hakkıydı bu. Uzun bir süre en başta duracağı kesin. iPhone 2 3 4 5 serisinde çağ atlattı lakin 6 da pek gelişme göremedim . Sadece işletim sistemi arttı inchi arttı. Bir farklılık yok :)
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