2014'te de dünyanın en değerli markası Apple oldu

Interbrand bu yıl için hazırladığı en değerli markalar listesini yayınladı. Hazırlanan rapora göre Apple, geçen yıl olduğu gibi bu sene de zirvenin listesinde yer aldı. Interbrand'in metodolojisi çerçevesinde 118 milyar dolarlık değerli bir numaralı koltukta oturan Apple'ı, en büyük rakibi olan Google'ın takip ettiğini görüyoruz. Tüm sektörleri kapsayan liste çerçevesinde ilk 5'teki 4 ismin teknoloji devi, diğer ismin ise meşrubat firması Coca-Cola olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz yıl kıyaslandığında yükseliş eğiliminde olan firma ise Samsung. 2013'te 8. sırada olan Güney Kore merkezli şirketin, bu yıl 7. sıraya yükseldiğine tanık olmaktayız. Aynı zamanda Toyota, 10.cu sıradan 8.ciliğe, Mercedes-Benz de 11.cilikten 10.cu sıraya yükselmeyi başarmış. İlk 10 için kan kaybeden tek isimse 7'den 9'a iki sıra gerileyen McDonald's olmuş. İlk 100'deki firmalar için detaylı rapor da sunan Interbrand, liderlik koltuğundaki Apple'ın başarısında iPhone 6 lansmanı, akıllı saat ve yeni ödeme sistemi gibi yeniliklere de gönderme yapıyor.