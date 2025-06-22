iOS 26'nın yeni pil modu tüm iPhone'larda çalışmayacak

Uyarlanabilir Güç, gerektiğinde ufak performans ayarlamaları yaparak, ekran parlaklığını hafifçe kısarak veya bazı işlemlerin daha uzun süre gerçekleşmesini sağlayarak iPhone’un pil ömrünü uzatan bir özellik.
Uyarlanabilir Güç modu hangi iPhone'larla uyumlu?
iOS 26, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor ancak ne yazık ki Uyarlanabilir Güç Modu yalnızca iPhone 15 Pro ve üstü telefonlarda aktif olabiliyor. Bunun nedeni, bu özelliğin yapay zeka destekli olması. Bu noktada Apple Intelligence özelliklerinin şu modellerde kullanılabildiğini hatırlatmakta fayda var:
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
iOS 26 Adaptif Güç özelliği nasıl açılır?
Adaptif Güç Modu varsayılan olarak kapalı tutuluyor. Ayarlar - Pil - Güç Modu menüsü altından açılabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: