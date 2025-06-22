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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile iPhone’lara Düşük Güç moduna ek olarak Uyarlanabilir Güç adını verdiği yeni bir özellik ekledi. iPhone’ların pil ömrünün artmasına yardımcı olacak Adaptif Güç modunun tüm modellerde kullanılamayacağı ortaya çıktı.

Uyarlanabilir Güç, gerektiğinde ufak performans ayarlamaları yaparak, ekran parlaklığını hafifçe kısarak veya bazı işlemlerin daha uzun süre gerçekleşmesini sağlayarak iPhone’un pil ömrünü uzatan bir özellik.

Uyarlanabilir Güç modu hangi iPhone'larla uyumlu?

iOS 26, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor ancak ne yazık ki Uyarlanabilir Güç Modu yalnızca iPhone 15 Pro ve üstü telefonlarda aktif olabiliyor. Bunun nedeni, bu özelliğin yapay zeka destekli olması. Bu noktada Apple Intelligence özelliklerinin şu modellerde kullanılabildiğini hatırlatmakta fayda var:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iOS 26 developer beta çıktı: iOS 26 dev beta nasıl yüklenir? 1 hf. önce eklendi

iOS 26 Adaptif Güç özelliği nasıl açılır?

Adaptif Güç Modu varsayılan olarak kapalı tutuluyor. Ayarlar - Pil - Güç Modu menüsü altından açılabiliyor.

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iOS 26'nın yeni pil modu tüm iPhone'larda çalışmayacak

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