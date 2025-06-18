iOS 26 ile iPhone'ların kilit ekranında yapılan değişiklikler

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Apple, iOS 26 ile iPhone kilit ekranına her zamankinden daha özelleştirilebilir hale getirmeyi amaçlayan bazı eklemeler yaptı. Bu değişikliklerden bazıları WWDC25 etkinliğinde gösterildi, bazıları da iOS 26 geliştirici betasında keşfedildi. İşte iOS 26 ile iPhone’ların kilit ekranında göze çarpan değişiklikler:

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Araç takımları artık alta alınabiliyor

Tam Boyutta Gör iOS 18’de kilit ekranı araç takımları yalnızca saatin hemen altına yerleştirilebiliyor. iOS 26'da Özelleştir modu, araç takımlarını ekranın altına sürüklemenize olanak tanıyor. Dolayısıyla widget’lara daha kolay erişebiliyorsunuz. Dilerseniz, widget’ları her zaman alıştığınız gibi saatin altına konumlandırabiliyorsunuz.

Büyük saat görünümü

Tam Boyutta Gör iOS 26, kilit ekranındaki saatin ekranın daha büyük bir kısmını dolduracak şekilde genişletmenize imkan veriyor. Saat özelleştirme ekranında sağ alt köşede çıkan yeni simgeyi aşağı çekerek büyük saat görünümü elde edebiliyorsunuz. Rakamların ekranın yarısını kaplamasını sağlayabiliyorsunuz ancak kilit ekranı widget'larınız da otomatik olarak ekranın altına kaydırılıyor.

Uzamsal sahne: Fotoğraflara 3D efekti

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro modelleri, uzamsal fotoğraf çekebiliyor. Bu üç boyutlu fotoğraflar gerçekçi derinliğe sahip ve en iyi Apple'ın Vision Pro başlığında görünüyor. iOS 26'da, Fotoğraflar uygulaması Vision Pro'nun 2 boyutlu fotoğrafları 3 boyutlu Uzamsal Sahneye dönüştürme özelliğini alıyor. Fotoğraf Arşivi’ndeki herhangi bir fotoğrafa üç boyutlu efekti uygulayabiliyorsunuz. Uzamsal Sahne, Apple Intelligence yerine makine öğrenimini kullanan bir özellik; dolayısıyla iPhone 12 ve daha yeni cihazlarda kullanılabiliyor.

Müzik albümü animasyonları

Tam Boyutta Gör iOS 26, belirli Apple Music parçaları için iPhone kilit ekranında tam ekran animasyonlu albüm resmi sunuyor. Kilit Ekranı müzik çalarında albüm resmine dokunduğunuzda resim büyüyor, canlanıyor ve daha sürükleyici bir dinleme deneyimi elde ediyorsunuz. Animasyonlu albüm resmi bir süredir Apple Music uygulamasında mevcut olsa da, iOS 26 ile kilit ekranına taşındı. Henüz bu özelliği tüm şarkılar desteklemiyor. Animasyonlu albüm resmi özelliğinin Spotify ve YouTube Music gibi uygulamalarla da çalışacağı söyleniyor.

Apple, WWDC25 etkinliği sonrası iOS 26’nın ilk geliştirici betasını yayınladı. Pil ve genel performans sorunları nedeniyle Apple, kısa bir süre sonra ilk betanın revize edilmiş sürümünü yayınladı.

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iOS 26 ile iPhone'ların kilit ekranında yapılan değişiklikler

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