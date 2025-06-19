Katlanabilir iPhone yakında geliyor: Çıkış tarihi ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone modeli için geri sayım hızlandı. Bu bağlamda iPhone Fold olarak anılan model hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Analist Ming-Chi Kuo'dan ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Cihazın tasarımı ve donanım bileşenleri büyük oranda tamamlanmış durumda.

iPhone Fold yakında geliyor

Yeni bilgilere göre Apple, iPhone Fold'un üretimini 2025 yılının son çeyreğinde başlatmayı planlıyor. Foxconn, bu süreçte kilit tedarikçi olurken, seri üretim ise Eylül sonu veya Ekim başında başlayacak. Bu da cihazın piyasaya çıkış tarihi olarak 2026 sonbaharına işaret ediyor. Apple ise, katlanabilir modeli doğrudan iPhone 18 serisinin bir parçası olarak konumlandıracak.

Katlanabilir iPhone'un ekran detayları ise netleşmiş durumda. Samsung Display’in yaklaşık 7 ila 8 milyon panel üreteceği, cihazın ise katlandığında 5,5 inç, açıldığında ise 7,8 inçlik ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Kitap formunda içe katlanan bir tasarım benimsenirken, menteşe sisteminin kırışıklık görünümünü minimuma indirmesi hedefleniyor.

Touch ID ile gelebilir

Apple, menteşe tasarımı üzerinde hâlâ çalışıyor. Dayanıklılık ve uzun ömür açısından nihai testler devam ediyor. Ayrıca, alan kısıtlamaları nedeniyle Face ID yerine Touch ID tercih edebilir. Cihazın kalınlığı ise önceki sızıntılarla paralel: Açıldığında yaklaşık 4,5 mm, katlandığında ise 9 ila 9,5 mm arasında olacak.

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Cihazın fiyat aralığı 2.000 ila 2.500 dolar arasında olacak. Apple, ilk aşamada 15 ila 20 milyon adetlik üretim planı yapmış durumda. Bu da katlanabilir iPhone’un kitlesel pazardan çok, üst segmentte niş bir kitleye hitap edeceğini gösteriyor. Ayrıca Kuo, bazı donanım ve tasarım kararlarının seri üretim öncesinde değişebileceği uyarısında da bulundu.

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Katlanabilir iPhone yakında geliyor: Çıkış tarihi ortaya çıktı

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