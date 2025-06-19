Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir iPhone yakında geliyor: Çıkış tarihi ortaya çıktı

    Apple, uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeli için üretim takvimini netleştirdi. Cihaz 2025’te üretime giriyor, 2026’da ise satışa çıkacak. İşte detaylar...

    Katlanabilir iPhone yakında geliyor: Çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone modeli için geri sayım hızlandı. Bu bağlamda iPhone Fold olarak anılan model hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Analist Ming-Chi Kuo'dan ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Cihazın tasarımı ve donanım bileşenleri büyük oranda tamamlanmış durumda.

    iPhone Fold yakında geliyor

    Yeni bilgilere göre Apple, iPhone Fold'un üretimini 2025 yılının son çeyreğinde başlatmayı planlıyor. Foxconn, bu süreçte kilit tedarikçi olurken, seri üretim ise Eylül sonu veya Ekim başında başlayacak. Bu da cihazın piyasaya çıkış tarihi olarak 2026 sonbaharına işaret ediyor. Apple ise, katlanabilir modeli doğrudan iPhone 18 serisinin bir parçası olarak konumlandıracak.

    Katlanabilir iPhone'un ekran detayları ise netleşmiş durumda. Samsung Display’in yaklaşık 7 ila 8 milyon panel üreteceği, cihazın ise katlandığında 5,5 inç, açıldığında ise 7,8 inçlik ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Kitap formunda içe katlanan bir tasarım benimsenirken, menteşe sisteminin kırışıklık görünümünü minimuma indirmesi hedefleniyor.

    Touch ID ile gelebilir

    Apple, menteşe tasarımı üzerinde hâlâ çalışıyor. Dayanıklılık ve uzun ömür açısından nihai testler devam ediyor. Ayrıca, alan kısıtlamaları nedeniyle Face ID yerine Touch ID tercih edebilir. Cihazın kalınlığı ise önceki sızıntılarla paralel: Açıldığında yaklaşık 4,5 mm, katlandığında ise 9 ila 9,5 mm arasında olacak.

    Cihazın fiyat aralığı 2.000 ila 2.500 dolar arasında olacak. Apple, ilk aşamada 15 ila 20 milyon adetlik üretim planı yapmış durumda. Bu da katlanabilir iPhone’un kitlesel pazardan çok, üst segmentte niş bir kitleye hitap edeceğini gösteriyor. Ayrıca Kuo, bazı donanım ve tasarım kararlarının seri üretim öncesinde değişebileceği uyarısında da bulundu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un 8 yıllık özelliği iOS 26'ya geldi

    C
    curufperlit 5 saat önce

    firma 7 yıl dayanırsa :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yakıt aldıktan sonra motor arıza lambası ilk öpüşme manisa alaşehir bedelli askerlik yorumları kontrplak ile oda bölme çaykur çay kalite sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum