iPhone 18 Pro ekran boyutları paylaşıldı: Face ID tamamen gizleniyor

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde köklü bir tasarım değişikliğine gidiyor. Çinli kaynaklara göre, hap şeklindeki Dynamic Island tasarımı rafa kalkabilir. Bunun yerine, yalnızca ön kamerayı barındıran dairesel bir kamera deliği tercih edilecek. Face ID sistemine ait bileşenlerin tamamı ise ekran altına entegre olacak.

iPhone 18 Pro ekran boyutları sızdırıldı

Sızan bilgilere göre, iPhone 18 Pro modeli 6.27 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6.86 inç büyüklüğünde LTPO OLED panellere sahip olacak. Ayrıca her iki modele 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi eşlik edecek. Karşılaştırmak adına halihazırda mevcut olan iPhone 16 Pro 6.3 inç, Pro Max ise 6.86 inç boyutlara sahip.

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda Pro Max modeli aynı kalırken, Pro sürümde 0.3 inç boyutlarında bir düşüş söz konusu. En büyük değişiklik ise Android telefonlarda olduğu gibi yalnızca ön kamerayı barındıran dairesel kamera deliği olacak. Bu sayede, Face ID ekran altına taşınırken ekranın kesintisiz bir görünüme kavuşması bekleniyor. Ancak bu değişiklik biyometrik doğrulama gibi konularda soru işaretleri yaratmıyor değil. Apple'ın bunu nasıl aşacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek.

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Aslına bakacak olursak Apple, iPhone 18 Pro serisiyle birlikte yıllardır koruduğu ön panel tasarımını radikal bir şekilde yenilemeye hazırlanıyor. Bu değişim ise, iPhone'ların klasikleşen tasarımını Android tarafındaki rakiplerine daha da yakınlaştıracak. Ancak Apple, bu değişikliği kendi çizgisinde farklılaştırmayı sürdürecek gibi görünüyor.

Son olarak Apple'ın iPhone 18 serisini tek seferde piyasaya sürmek yerine iki farklı zamanda tanıtmayı planladığı belirtiliyor. 2026 sonbaharında yeni Face ID tasarımıyla iPhone 18 Pro serisi, iPhone 18 Air ve katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılabilir. Buna karşılık, standart iPhone 18 ve iPhone 18e 2027 ilkbaharında piyasaya sürülebilir.

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iPhone 18 Pro ekran boyutları paylaşıldı: Face ID için sürpriz!

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