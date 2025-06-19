Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro ekran boyutları paylaşıldı: Face ID tamamen gizleniyor

    Apple, iPhone 18 Pro serisinde LTPO OLED panellerle birlikte ekran altı Face ID ve dairesel kamera deliği tasarımına geçmeye hazırlanıyor. Dynamic Island sonlanabilir.

    iPhone 18 Pro ekran boyutları paylaşıldı: Face ID için sürpriz! Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde köklü bir tasarım değişikliğine gidiyor. Çinli kaynaklara göre, hap şeklindeki Dynamic Island tasarımı rafa kalkabilir. Bunun yerine, yalnızca ön kamerayı barındıran dairesel bir kamera deliği tercih edilecek. Face ID sistemine ait bileşenlerin tamamı ise ekran altına entegre olacak.

    iPhone 18 Pro ekran boyutları sızdırıldı

    Sızan bilgilere göre, iPhone 18 Pro modeli 6.27 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6.86 inç büyüklüğünde LTPO OLED panellere sahip olacak. Ayrıca her iki modele 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi eşlik edecek. Karşılaştırmak adına halihazırda mevcut olan iPhone 16 Pro 6.3 inç, Pro Max ise 6.86 inç boyutlara sahip.

    iPhone 18 Pro ekran boyutları paylaşıldı: Face ID için sürpriz! Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda Pro Max modeli aynı kalırken, Pro sürümde 0.3 inç boyutlarında bir düşüş söz konusu. En büyük değişiklik ise Android telefonlarda olduğu gibi yalnızca ön kamerayı barındıran dairesel kamera deliği olacak. Bu sayede, Face ID ekran altına taşınırken ekranın kesintisiz bir görünüme kavuşması bekleniyor. Ancak bu değişiklik biyometrik doğrulama gibi konularda soru işaretleri yaratmıyor değil. Apple'ın bunu nasıl aşacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek. 

    Aslına bakacak olursak Apple, iPhone 18 Pro serisiyle birlikte yıllardır koruduğu ön panel tasarımını radikal bir şekilde yenilemeye hazırlanıyor. Bu değişim ise, iPhone'ların klasikleşen tasarımını Android tarafındaki rakiplerine daha da yakınlaştıracak. Ancak Apple, bu değişikliği kendi çizgisinde farklılaştırmayı sürdürecek gibi görünüyor.

    Son olarak Apple'ın iPhone 18 serisini tek seferde piyasaya sürmek yerine iki farklı zamanda tanıtmayı planladığı belirtiliyor. 2026 sonbaharında yeni Face ID tasarımıyla iPhone 18 Pro serisi, iPhone 18 Air ve katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılabilir. Buna karşılık, standart iPhone 18 ve iPhone 18e 2027 ilkbaharında piyasaya sürülebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mecidiyeköyden beşiktaşa nasıl gidilir toyota corolla mı megane 4 mü günde 3 şişe maden suyu içmek zararlı mi en sessiz lastik yorumları lpg li araç soğukken stop ediyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum