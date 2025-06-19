iPhone 18 Pro ekran boyutları paylaşıldı: Face ID tamamen gizleniyor

iPhone 18 Pro ekran boyutları sızdırıldı
Sızan bilgilere göre, iPhone 18 Pro modeli 6.27 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6.86 inç büyüklüğünde LTPO OLED panellere sahip olacak. Ayrıca her iki modele 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi eşlik edecek. Karşılaştırmak adına halihazırda mevcut olan iPhone 16 Pro 6.3 inç, Pro Max ise 6.86 inç boyutlara sahip.
Aslına bakacak olursak Apple, iPhone 18 Pro serisiyle birlikte yıllardır koruduğu ön panel tasarımını radikal bir şekilde yenilemeye hazırlanıyor. Bu değişim ise, iPhone'ların klasikleşen tasarımını Android tarafındaki rakiplerine daha da yakınlaştıracak. Ancak Apple, bu değişikliği kendi çizgisinde farklılaştırmayı sürdürecek gibi görünüyor.
Son olarak Apple'ın iPhone 18 serisini tek seferde piyasaya sürmek yerine iki farklı zamanda tanıtmayı planladığı belirtiliyor. 2026 sonbaharında yeni Face ID tasarımıyla iPhone 18 Pro serisi, iPhone 18 Air ve katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılabilir. Buna karşılık, standart iPhone 18 ve iPhone 18e 2027 ilkbaharında piyasaya sürülebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: