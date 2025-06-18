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    Gelecekteki iPhone'lar çift lazer odaklama ile daha keskin fotoğraflar çekebilir

    Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, daha net ve hızlı odaklanan fotoğraflar çekebilecek. Özellikle hareketli görüntülerdeki bulanıklık sorununa çözüm getirilmesi hedefleniyor.

    Gelecekteki iPhone'lar çift lazer odaklama sistemi ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone için fotoğrafçılık alanında büyük bir sıçrama yapabilecek yeni bir kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu yeni sistem sayesinde kullanıcılar, daha net ve hızlı odaklanan fotoğraflar çekebilecek. Özellikle ani durumlarda telefonla hızlıca fotoğraf çekerken karşılaşılan bulanıklık sorununa çözüm getirilmesi hedefleniyor.

    İki farklı lazer ile daha hızlı ve keskin odaklama

    Apple’a kısa süre önce verilen bir patent, iPhone’ların kamera yeteneklerini ileri seviyeye taşıyacak bu sistemin detaylarını ortaya koyuyor. Patent, gelecekteki iPhone modellerinin iki ayrı otomatik odaklama sensörü kullanarak daha net ve güvenilir fotoğraflar çekebileceğini gösteriyor. Şu anda kullanılan tek kızılötesi odaklama sistemi yerine, yeni sistemde iki görünmez lazer ışını farklı açılardan gönderilerek daha keskin ve odaklı görüntüler sağlanacak.

    Patente göre, Kamera uygulamasını açıldığında, her iki otomatik odaklama lazeri bir ışık darbesi yayacak ve sensörler farklı nesneler arasındaki mesafeyi ölçecek. Lazerler sensör ile nesne arasındaki mesafeyi doğru şekilde hesapladığında, kamera anında otomatik olarak odağı kilitleyecek. Ancak ölçümler birbirini tutmazsa, sistem geleneksel tekli otomatik odaklama moduna geri dönecek. Tüm bu süreç saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşeceği için kullanıcı gecikme yaşamadan mükemmel kareyi yakalayabilecek.

    iPhone'daki çift otomatik odaklama sistemi, fotoğrafı bozan su, cam veya metalden kaynaklanan parlama gibi odaklama hatalarını önlemeye yardımcı olacak ve ekstra bir lazer ışını sayesinde derinlik verisi daha hassas toplanabilecek. Sistem, özellikle hareket halindeki bir araç içinde ya da zor sahnelerde iPhone kullanıcılarının daha iyi fotoğraflar çekmesini sağlayacak. Ayrıca, odaklamak için sürekli olarak ekrana dokunma ihtiyacı da ortadan kalkacak.

    Apple, bu yeni çift otomatik odaklama sensörünün iPhone 17 ile gelip gelmeyeceğini henüz doğrulamış değil. Ancak patentte tanımlanan bu fikir, kompakt yapısıyla akıllı telefonlar için son derece uygun ve kamera deneyimini ileri taşıyabilecek bir teknoloji gibi görünüyor. 

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