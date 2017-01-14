2017 yılında bilişim teknolojilerine yapılan harcama %2.7 artacak

Tam Boyutta Gör

Amerikan araştırma şirketi Gartner’e göre 2017 yılı bilişim teknolojilerine yapılan harcamaların arttığı bir yıl olacak. Şirket her ne kadar yayınladığı son raporda %2.7’lik bir büyüme öngörse de bu oran %3’lük büyümenin beklendiği önceki raporlarına kıyasla daha düşük. Şirket bunun temel nedeni olarak ise Trump’ın başkanlık yarışından zaferle ayrılması ve İngiltere’de Brexit referandumundan ayrılma kararı çıkması gibi siyasal belirsizlik ortamı olması ve bu belirsizliğin firmaları harcama yapmadan önce ‘’bekle ve gör’’ stratejisine göre hareket etmesi.

Tahmin uzmanı ve Gartner’ın başkan yardımcısı olan John Lovelock, 2017 yılının bilişim teknolojileri açısından biraz daha canlanmaya başlayacağı bir yıl olacağını ama beklenen hareketliliğin 2018’de gerçekleşeceği düşüncesinde olduğunu dile getirdi. Bulut teknolojileri, yapay zeka, finans teknolojileri gibi çeşitli yeni alanların büyümede ana etken olacağını söyleyen Loverlock, 2017 yılı için 3.5 trilyon dolar değerinde harcama öngörürken cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerin bu miktar içinde 2016’ya paralel bir şekilde 589 milyar dolarlık bir yer edinmesi bekleniyor fakat cep telefonu ve bilgisayarlardaki rekabetçi fiyatların 2018’de bu alana yapılan harcamaları körüklemesi bekleniyor.

Lovelock ayrıca Microsoft, Google ve Amazon gibi şirketlerin agresif bir şekilde bulut platformları üzerinde çalışması sayesinde bulut teknolojisinin %5.6 kadar büyümesini bekliyor.

http://www.ibtimes.co.in/global-it-spending-grow-muted-2-7-2017-due-political-headwinds-712090??utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss