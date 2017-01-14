2017 yılında bilişim teknolojilerine yapılan harcama %2.7 artacak

Tahmin uzmanı ve Gartner’ın başkan yardımcısı olan John Lovelock, 2017 yılının bilişim teknolojileri açısından biraz daha canlanmaya başlayacağı bir yıl olacağını ama beklenen hareketliliğin 2018’de gerçekleşeceği düşüncesinde olduğunu dile getirdi. Bulut teknolojileri, yapay zeka, finans teknolojileri gibi çeşitli yeni alanların büyümede ana etken olacağını söyleyen Loverlock, 2017 yılı için 3.5 trilyon dolar değerinde harcama öngörürken cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerin bu miktar içinde 2016’ya paralel bir şekilde 589 milyar dolarlık bir yer edinmesi bekleniyor fakat cep telefonu ve bilgisayarlardaki rekabetçi fiyatların 2018’de bu alana yapılan harcamaları körüklemesi bekleniyor.
Lovelock ayrıca Microsoft, Google ve Amazon gibi şirketlerin agresif bir şekilde bulut platformları üzerinde çalışması sayesinde bulut teknolojisinin %5.6 kadar büyümesini bekliyor.
http://www.ibtimes.co.in/global-it-spending-grow-muted-2-7-2017-due-political-headwinds-712090??utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birde Diyanetin bütçesi artar tabi doğal olarak.
Ama bakınca bizim paramız değer kaybederken batmak üzere olanlar sürekli her alanda gelişiyor.
İnanan çok olunca masalların sonu bitmiyor ama görülüyorki birileri bize masalı tersten anlatıyor.