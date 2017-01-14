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2017 yılında bilişim teknolojilerine yapılan harcama %2.7 artacak

Araştırma şirketi Gartner'e göre 2017 yılında bilişim teknolojilerine yapılan harcama %2.7 artacak ancak uzmanlar asıl artışın 2018 yılında gerçekleşeceğini düşünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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2017 yılında bilişim teknolojilerine yapılan harcama %2.7 artacak
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Amerikan araştırma şirketi Gartner’e göre 2017 yılı bilişim teknolojilerine yapılan harcamaların arttığı bir yıl olacak. Şirket her ne kadar yayınladığı son raporda %2.7’lik bir büyüme öngörse de bu oran %3’lük büyümenin beklendiği önceki raporlarına kıyasla daha düşük. Şirket bunun temel nedeni olarak ise Trump’ın başkanlık yarışından zaferle ayrılması ve İngiltere’de Brexit referandumundan ayrılma kararı çıkması gibi siyasal belirsizlik ortamı olması ve bu belirsizliğin firmaları harcama yapmadan önce ‘’bekle ve gör’’ stratejisine göre hareket etmesi.

Tahmin uzmanı ve Gartner’ın başkan yardımcısı olan John Lovelock, 2017 yılının bilişim teknolojileri açısından biraz daha canlanmaya başlayacağı bir yıl olacağını ama beklenen hareketliliğin 2018’de gerçekleşeceği düşüncesinde olduğunu dile getirdi. Bulut teknolojileri, yapay zeka, finans teknolojileri gibi çeşitli yeni alanların büyümede ana etken olacağını söyleyen Loverlock, 2017 yılı için 3.5 trilyon dolar değerinde harcama öngörürken cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerin bu miktar içinde 2016’ya paralel bir şekilde 589 milyar dolarlık bir yer edinmesi bekleniyor fakat cep telefonu ve bilgisayarlardaki rekabetçi fiyatların 2018’de bu alana yapılan harcamaları körüklemesi bekleniyor.

Lovelock ayrıca Microsoft, Google ve Amazon gibi şirketlerin agresif bir şekilde bulut platformları üzerinde çalışması sayesinde bulut teknolojisinin %5.6 kadar büyümesini bekliyor.


http://www.ibtimes.co.in/global-it-spending-grow-muted-2-7-2017-due-political-headwinds-712090??utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss Yorum Yaz
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muratai 2 yıl en beğenilen
Turkiyede ise rabia yapmis doviz kuru ile teknoloji harcamalari taban yapar artik, kuculur.
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DH Misafiri 2 yıl
Evrim teorisinin müfredattan çıkarıldığı yerine Hz.Muhammedin hayatının koyulduğu bir ülkeyiz bu haber bize hitab etmez
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exterminant 2 yıl
türkiye şartlarında çok daha zor olacak her şey doların dizginlenebilmesi gerek
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silver0021 2 yıl
İnadına imam hatip açacaz İNADINA İMAM HATİP!!! diyen bakanların vekillerin yaşadığı bir ülkede yaşamak istemeyen bir ben değilimdir herhalde. Dünya uzay yarışlarına başladı en yüksek yatırımları teknolojiye ayırdı hükümetlerin açıklaması Argeye maddi seferberlik oldu. Bizde ise durum içler acısı. Satın dolarları ulkeyi boşaltıyoruz. Çözüm satmak degil üretmek ya da üretken bir hale getirmek olmalıydı. Çözümü camilerdeki vaazcı üfürükçülerde ya da dini imanı para olan hoca dediğimiz ŞARLATANLARDA arar olduk.
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alemburda34 2 yıl
20 ocakta devlet beyaz yakali hackerlar alacagi bir yarisma duzenleyecekmis 20.000 basvuru olmus keske bunun haberini yapsaydiniz.
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redoracle 2 yıl
Bizdede anca imamhatipler yüzde 100 artsın, ülk gelişimine ne katkısı varsa artık.
Birde Diyanetin bütçesi artar tabi doğal olarak.
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yenerbalcı 2 yıl
teknolojiye yapılan harcama artmaz aksine azalma olur
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alex59 2 yıl
Her gün dinlediğim masalda sürekli Abd ve Avrupa'nın batmak üzere olduğu anlatılıyor.
Ama bakınca bizim paramız değer kaybederken batmak üzere olanlar sürekli her alanda gelişiyor.
İnanan çok olunca masalların sonu bitmiyor ama görülüyorki birileri bize masalı tersten anlatıyor.
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muratai 2 yıl en beğenilen
Turkiyede ise rabia yapmis doviz kuru ile teknoloji harcamalari taban yapar artik, kuculur.
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