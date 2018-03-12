2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en iyi konsept araçları

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Bu yıl 88. kez düzenlenen 2018 Cenevre Otomobil Fuarı, her zaman olduğu gibi bu yıl da oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden ünlü markaların geleceği yansıtan tasarımlara ve en yeni teknolojilere sahip modellerini görücüye çıkardığı fuarda, elektrikli ve otonom araçlar otomotiv sektörünün geleceğini gözler önüne serdi.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen araçlar arasında en popülerleri üretime hazır modeller oldu. Ancak bu modellerin yanı sıra ilginç tasarımlara ve özelliklere sahip konsept araçlara da ilgi oldukça yoğundu. Cenevre’deki konsept araçlar arasında şüphesiz en yoğun ilgiyi pek çok markanın elektrikli araç pazarına girişinin ayak sesleri olan “elektrikli araç” konseptleri gördü.

Aynı zamanda sahip olduğu sensörler ve kameralar dahil pek çok teknolojiyle donatılan sürücüsüz araçlar da büyük oranda ilgi topladı. Biz de Mitsubishi e-Evolution konseptinden Audi ve Airbus’ın Pop.Up Next konseptine, Subaru Viziv Tourer’dan Icona Nucleus’a kadar 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen ilgi çekici konsept araçları bir araya getirdik. İşte Cenevre’de sahne alan en iyi konsept araçlar:





https://newatlas.com/concept-cars-2018-geneva-show/53707/