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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en iyi konsept araçları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok katılımcısıyla birlikte renkli görüntülere sahne olan 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsept araçlar büyük beğeni topladı. İşte Cenevre'nin konsept araçları:
1 yıl
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10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en iyi konsept araçları
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Bu yıl 88. kez düzenlenen 2018 Cenevre Otomobil Fuarı, her zaman olduğu gibi bu yıl da oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden ünlü markaların geleceği yansıtan tasarımlara ve en yeni teknolojilere sahip modellerini görücüye çıkardığı fuarda, elektrikli ve otonom araçlar otomotiv sektörünün geleceğini gözler önüne serdi.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen araçlar arasında en popülerleri üretime hazır modeller oldu. Ancak bu modellerin yanı sıra ilginç tasarımlara ve özelliklere sahip konsept araçlara da ilgi oldukça yoğundu. Cenevre’deki konsept araçlar arasında şüphesiz en yoğun ilgiyi pek çok markanın elektrikli araç pazarına girişinin ayak sesleri olan “elektrikli araç” konseptleri gördü.

Aynı zamanda sahip olduğu sensörler ve kameralar dahil pek çok teknolojiyle donatılan sürücüsüz araçlar da büyük oranda ilgi topladı. Biz de Mitsubishi e-Evolution konseptinden Audi ve Airbus’ın Pop.Up Next konseptine, Subaru Viziv Tourer’dan Icona Nucleus’a kadar 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen ilgi çekici konsept araçları bir araya getirdik. İşte Cenevre’de sahne alan en iyi konsept araçlar:



https://newatlas.com/concept-cars-2018-geneva-show/53707/ Yorum Yaz
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Frost05 1 yıl en beğenilen
Yıl 2018 olmuş ve hala rezalet bir fotoğraf galerisi. Tebrikler D.H. ekibi.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Frost05 1 yıl Asami Zdrenka
Asami Zdrenka

Frost05
Yıl 2018 olmuş ve hala rezalet bir fotoğraf galerisi. Tebrikler D.H. ekibi.

Sırf şu saçma forum galerisi sisteminden dolayı resimlere bakmıyorum, bakamıyorum.

Her tıklayışta öteki sayfadaki resmi göstermesi, göstermeye çalışırken sarf ettiği o efor... Yani reklama doymadılar, üstüne bir şey de geliştiremiyorlar. Ufacık bir resim galerisi. Ha, yapamıyorlarsa kodlarını bulup ben vereyim. Bu kadar zor olmamalı.
Asami ZdrenkaFrost05Yıl 2018 olmuş ve hala rezalet bir fotoğraf galerisi. Tebrikler D.H. ekibi.Sırf ş...
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RANCH SOS 1 yıl
Mümkünse geleceğin arabaları bunlara benzemesin. Hepsi kusmuk gibi
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haberelectro 1 yıl
M8 seri üretime geçince finoya dönecek geçiniz
Alın size konsept.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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obsesoz 1 yıl
geleceği yansıtmak
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ahmtcura 1 yıl
M8❤
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ElroyJetson 1 yıl
M8 bu şekilde gelirse cok öte bir araç olur
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Frost05 1 yıl en beğenilen
Yıl 2018 olmuş ve hala rezalet bir fotoğraf galerisi. Tebrikler D.H. ekibi.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Asami Zdrenka 1 yıl Frost05
Frost05
Yıl 2018 olmuş ve hala rezalet bir fotoğraf galerisi. Tebrikler D.H. ekibi.

Sırf şu saçma forum galerisi sisteminden dolayı resimlere bakmıyorum, bakamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +3
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deniz_sea 1 yıl
Beni en çok Subaru VIZIV etkiledi çok güzel olmuş...
Tasarıma bakılırsa hayata geçtiğinde fazla değişiklik yapılmadan satılabilir gibi duruyor...
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ozmenakif 1 yıl
M8 fena olmuş
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2018 cenevre otomobil fuarı, konsept araçlar ve
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