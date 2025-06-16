Karsan, 500 km menzilli e-ATA LE modelini tanıttı

Almanya'da düzenlenen fuarda görücüye çıkarılan e-ATA LE, uzun toplu ulaşım hatlarında ve hatta yakın şehirler arası yolculuklarda kullanılabilmek üzere geliştirildi.
Yakın şehirlerarası ve uzak şehir içi hatların dinamik ihtiyaçlarına özel geliştirilen e-ATA LE, şehir merkezleri ile banliyöler ve komşu şehirler arasındaki toplu taşıma hattında yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Tamamı öne bakan emniyet kemerli 41 koltuğa sahip olan elektrikli otobüs, ayakta yolcu ile beraber 90 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip.
Yeni e-ATA LE modelinde sunulan ısı pompası sistemi sayesinde -25°C’ye kadar verimli ısıtma sağlanırken, bu sistemle ısıtma kaynaklı enerji tüketimi %80’e varan oranlarda azaltılıyor. VDV standartlarına göre ergonomik olarak tasarlanan sürücü kabini ve dijital kokpit altyapısı, yüksek sürüş konforunu ileri teknolojiyle buluşturuyor. Tam entegre ayna kamerası ve geniş cam tasarımı ise yol ve çevre görüşünü maksimize ediyor.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.