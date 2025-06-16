Karsan, 500 km menzilli e-ATA LE modelini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Karsan, 15-18 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenen UITP Global Public Transport Summit 2025 (Küresel Toplu Taşıma Zirvesi) fuarında e-ATA LE (Class 2) isimli yeni elektrikli otobüs modelini tanıttı.

Yakın şehirlerarası ve uzak şehir içi hatların dinamik ihtiyaçlarına özel geliştirilen e-ATA LE, şehir merkezleri ile banliyöler ve komşu şehirler arasındaki toplu taşıma hattında yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Tamamı öne bakan emniyet kemerli 41 koltuğa sahip olan elektrikli otobüs, ayakta yolcu ile beraber 90 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip.

Tam Boyutta Gör Dört farklı batarya seçeneğiyle 528 kWsa’e kadar ulaşan batarya kapasitesi sayesinde, e-ATA LE, gerçek kullanım koşullarında 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlıyor. 250 kW motor gücü ve 22.000 Nm torku ile zorlu yokuşlarda dahi yüksek performans sergileyen araç, 200 kW’ya varan hızlı şarj altyapısı ve 5 dakikada bataryalarının büyük bir kısmını doldurmaya imkan sağlayan pantograf şarj kolaylığı da sunarak, maksimum operasyonel verimlilik vadediyor.

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Yeni e-ATA LE modelinde sunulan ısı pompası sistemi sayesinde -25°C’ye kadar verimli ısıtma sağlanırken, bu sistemle ısıtma kaynaklı enerji tüketimi %80’e varan oranlarda azaltılıyor. VDV standartlarına göre ergonomik olarak tasarlanan sürücü kabini ve dijital kokpit altyapısı, yüksek sürüş konforunu ileri teknolojiyle buluşturuyor. Tam entegre ayna kamerası ve geniş cam tasarımı ise yol ve çevre görüşünü maksimize ediyor.

Tam Boyutta Gör Karsan, Avrupa elektrikli minibüs ve otobüs pazarında yüzde 6,2’lik pazar payıyla 6. sırada yer aldığını açıkladı. Romanya ve İtalya gibi stratejik pazarlarda ilk çeyreği 2. sırada, Fransa’da ise 4. sırada tamamladı. Şirket, bugün itibarıyla 27 ülkede 2.000’in üzerinde elektrikli aracıyla hizmet sağlıyor.

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Karsan, 500 km menzilli e-ATA LE modelini tanıttı

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