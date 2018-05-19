2018 Dacia Duster Fiskal, hafif ticari araç olarak yollara çıkıyor

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Renault çatısı altında yer alan Dacia, birkaç yıldır Sandero, Logan ve Duster modellerinin hafif ticari araca dönüştürülmüş versiyonlarını Fiskal adı altında bazı pazarlarda kullanıma sunuyor. Romanyalı üretici şimdi de bu değişimi mart ayında ülkemizde de satışa sunulan ikinci nesil Dacia Duster modeli için gerçekleştirmeye başladığını duyurdu. Dönüşümü yapılan bu hafif ticari araç, 2018 Dacia Duster Fiskal adıyla satışa sunuluyor.

Arka tarafı baştan yaratılan 2018 Dacia Duster Fiskal’in arka camları dışta metal plaka ve iç tarafta kumaş malzeme kapatılmış. Ön taraftaki yolcu bölümüyle kargo bölümünün çelik bir duvarla birbirinden ayrılması sağlanmış. Kargo bölümünde 1.64 metre uzunluğunda düz bir zemin oluşturulmasının yanı sıra, taşınan malzemelerin güvenliği açısından da 4 adet bağlama noktası yerleştirilmiş.

Dacia’nın belirttiğine göre hafif ticari araca dönüştürme işlemi hem önden çekişli hem de dört çeker versiyonda yapılabiliyor. Bu versiyonlardan ilkinde 1,636 litre olan taşıma kapasitesi, ikinci seçenek tercih edildiğinde 1,604 litreye düşüyor.

2018 Dacia Duster Fiskal, standart ikinci nesil Duster modelinde sunulan benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Şirket, hafif ticari Duster versiyonunu 1,730 euro dönüşüm farkıyla Avustralya pazarında satışa sunuyor.