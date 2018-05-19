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2018 Dacia Duster Fiskal, hafif ticari araç olarak yollara çıkıyor

Sandero, Logan ve Duster modellerini birkaç yıldır Fiskal adıyla hafif ticari sınıfa taşıyan Dacia, bu değişimi ikinci nesil 2018 Dacia Duster modeli için de başlattı. İşte 2018 Dacia Duster Fiskal:
1 yıl
15,8b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Dacia Duster Fiskal, hafif ticari araç olarak yollara çıkıyor
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Renault çatısı altında yer alan Dacia, birkaç yıldır Sandero, Logan ve Duster modellerinin hafif ticari araca dönüştürülmüş versiyonlarını Fiskal adı altında bazı pazarlarda kullanıma sunuyor. Romanyalı üretici şimdi de bu değişimi mart ayında ülkemizde de satışa sunulan ikinci nesil Dacia Duster modeli için gerçekleştirmeye başladığını duyurdu. Dönüşümü yapılan bu hafif ticari araç, 2018 Dacia Duster Fiskal adıyla satışa sunuluyor.

Arka tarafı baştan yaratılan 2018 Dacia Duster Fiskal’in arka camları dışta metal plaka ve iç tarafta kumaş malzeme kapatılmış. Ön taraftaki yolcu bölümüyle kargo bölümünün çelik bir duvarla birbirinden ayrılması sağlanmış. Kargo bölümünde 1.64 metre uzunluğunda düz bir zemin oluşturulmasının yanı sıra, taşınan malzemelerin güvenliği açısından da 4 adet bağlama noktası yerleştirilmiş.

Dacia’nın belirttiğine göre hafif ticari araca dönüştürme işlemi hem önden çekişli hem de dört çeker versiyonda yapılabiliyor. Bu versiyonlardan ilkinde 1,636 litre olan taşıma kapasitesi, ikinci seçenek tercih edildiğinde 1,604 litreye düşüyor.

2018 Dacia Duster Fiskal, standart ikinci nesil Duster modelinde sunulan benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Şirket, hafif ticari Duster versiyonunu 1,730 euro dönüşüm farkıyla Avustralya pazarında satışa sunuyor.


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beynemaz 1 yıl en beğenilen
Hafif ticari diye mi geçer ruhsatta? Duster alacak adam böylesini daha ucuza alıp, camları dışarıda açtırabilir o vakit.

Çirkinlikler ülkesinde sıradan bir gün daha.
Hafif ticari diye mi geçer ruhsatta? Duster alacak adam böylesini daha ucuza alıp, camları dışarıda açtırabilir o vakit.Çirkinlikler ülkesinde sıra...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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ZETEC SE 1 yıl
Kartal kargo geldi aklıma.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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khytr89 1 yıl
Ticari aracta arka kapinin o sekilde acilmasi cok anlamsiz. Ya kapi koymuycan ya da koyacaksan surgulu olacak nokta
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quxall 12 ay
Araç tam yeni kasayla içerden ve dışardan imajını toparlamışken bu olmamış sanki
120bin tl civarına dizel otm tatminkar donanımda bir duster alabilmek mümkün.
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hamido 1 yıl
4x4 olanı hariç gerçekten gereksiz bi model olmuş ama ciddi vergi avantajından dolayı bi şekilde cam ve koltuk konulup ruhsata işli olmasa da değerlendirenler olabilir.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Normali kamyonetten halliceydi zaten. Şimdi tam ederini bulmuş.
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sistemli adam 1 yıl
ucuza kaçmak için kapı hatlarını çizip onları da kendiniz sanayide açtırın derler bunlar.
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Mendieta58 1 yıl
Yükleme eşiği yüksek,yan kapılar yükleme boşaltma için uygun degil.Dokker veya logan mcv varken insan bunu ne diye alsın
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musetea 1 yıl
Çok kötü. Mide bulandırıyor
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zwanzig 1 yıl
"Şirket, hafif ticari Duster versiyonunu 1,730 euro dönüşüm farkıyla Avustralya pazarında satışa sunuyor."
Birde fark mı alıyorlar bu hale getirmek için
Umarım Türkiye'ye gelmez. Ticaret yapanlar daha iyi bilir ama pek işe yarar bir araç gibi durmuyor. Yükleme yapmak için oldukça verimsiz görünüyor. Yana açılan kapılar ve hem yüksek hem de dar bagaj ulaşımı insanı kanser eder. Belki dört çeker araçların gerektiği dağlık ve kırsal alanlara ilaç taşıma gibi işler yapılabilir bu araçla. Pickup almaktan daha ucuza gelecektir ama başka kullanım alanı canlandıramadım kafamda.
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zero fear 1 yıl
Ticari çöp.
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ufuk-34JD58 1 yıl
bu güzelim arabayla yük taşınırmı
doblo alın vurun kırbacı
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realitych 1 yıl
herkes eleştirmiş ama amaç belli . fiyat daha uygun olsun vatandaş alsın binek araca dönüştürsün .
focus ve corsa dolu etrafta böyle
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