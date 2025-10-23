Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, 1000 kW'lık flaş şarj teknolojisini Avrupa'ya getiriyor: 300 şarj merkezi kurulacak

    BYD, elektrikli araçların 5 dakikada 400 km menzil eklemesini sağlayan "flaş şarj" teknolojisini Avrupa'ya getiriyor. 2026'nın ilk yarısı bitmeden, Avrupa'da 200-300 şarj merkezi kurulmuş olacak.

    BYD, 1000 kW'lık flaş şarj istasyonlarını Avrupa'ya getiriyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar ve bu araçların kullanımını kolaylaştıran altyapılar dünyanın dört bir yanında yaygınlaşıyor olsa da kullanıcının aklındaki şarj endişesi hâlâ tam olarak giderilmiş değil. Mevcut hızlı şarj çözümleri genellikle 400 kW civarında sınırlı kalıyor ve kullanıcılar tarafından önemli bir sınırlama olarak görülüyor. Bu yüzden sektörün bu yönde atılım yapması büyük önem taşıyor. Bu noktada en dikkat çekici projelerden biri ise Çinli otomobil deviBYD'den geldi. BYD’nin Mart ayında tanıttığı flaş şarj (Flash Charhing) teknolojisi, elektrikli araçların şarj süresinde ciddi bir atılımın kapıda olduğunu gösterdi. Zira 1000 kW şarj hızına ulaşan bu teknolojiyle elektrikli araçlar yalnızca beş dakikada yaklaşık 400 km menzil kazanabiliyor. Üstelik şimdi bu teknoloji Çin dışına da çıkıyor.

    BYD, Flaş Şarj Teknolojisini Avrupa'ya Getiriyor

    BYD'nin öncelikli hedefi ise Avrupa pazarı. IAA Mobility 2025 fuarında konuşan BYD Avrupa CEO’su Stella Li, şirketin 2026'nın ilk yarısı bitmeden Avrupa genelinde 200–300 flaş şarj merkezi kurmayı planladığını duyurdu. Tam olarak kaç soket olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Bu şarj noktaları, mevcut Avrupa standardı olan CCS bağlantı noktalarını kullanacak ve tek kabloyla 1.000 kW’a kadar DC güç sağlayacak (Çin’deki flaş şarj istasyonlarında iki kablo kullanılırken, Avrupa’da tek kablo ile aynı güç değerine ulaşılacak).

    BYD'nin 1.000 kW’lık hızlı şarj istasyonlarının altyapısında gelişmiş bir batarya ve şarj mimarisi bulunuyor. BYD’nin yeni nesil Blade bataryaları, 1.000 volt mimari üzerinde çalışıyor ve yüksek akım geçişine rağmen hücre seviyesinde daha düşük ısı üretiyor. 1 MW seviyesinde ortaya çıkan yoğun ısıyı kontrol altında tutmak için sistem, hem kablolarda hem de batarya paketinde aktif sıvı soğutma kullanarak sıcaklığı sürekli dengede tutuyor. Bu sayede 5 dakikalık ultra şarj sırasında verimlilik korunuyor ve termal bozulmaların önüne geçiliyor.

    CCS standardı sayesinde bu istasyonlarda Tesla, Mercedes, BMW gibi diğer markalar da şarj olabilecek; ancak 1 MW hızından yalnızca bu mimariyi destekleyen yeni nesil araçlar yararlanacak. Aslında bu da  BYD'nin premium markası olan Denza’yı da vitrine çıkaracak. Zira BYD'nin lüks segmentte konumlandırdığı Denza modelleri, 1.000 voltluk bu mimariyi destekleyen ilk araçlar arasında yer alıyor. BYD, flaş şarj teknolojisini dünyaya açarken, Denza markasının bu teknolojik üstünlüğünün de altını çizmiş olacak.

    BYD’nin Avrupa hamlesi, elektrikli araç kullanıcıları açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Hızlı şarj teknolojisinin yaygınlaşması, özellikle uzun yolculuklar ve şehirlerarası seyahatlerde araç sahiplerinin endişelerini azaltırken, elektrikli araçlara dair soru işaretlerini de ortadan kaldırabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum