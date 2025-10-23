BYD, 1000 kW'lık flaş şarj teknolojisini Avrupa'ya getiriyor: 300 şarj merkezi kurulacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar ve bu araçların kullanımını kolaylaştıran altyapılar dünyanın dört bir yanında yaygınlaşıyor olsa da kullanıcının aklındaki şarj endişesi hâlâ tam olarak giderilmiş değil. Mevcut hızlı şarj çözümleri genellikle 400 kW civarında sınırlı kalıyor ve kullanıcılar tarafından önemli bir sınırlama olarak görülüyor. Bu yüzden sektörün bu yönde atılım yapması büyük önem taşıyor. Bu noktada en dikkat çekici projelerden biri ise Çinli otomobil deviBYD'den geldi. BYD’nin Mart ayında tanıttığı flaş şarj (Flash Charhing) teknolojisi, elektrikli araçların şarj süresinde ciddi bir atılımın kapıda olduğunu gösterdi. Zira 1000 kW şarj hızına ulaşan bu teknolojiyle elektrikli araçlar yalnızca beş dakikada yaklaşık 400 km menzil kazanabiliyor. Üstelik şimdi bu teknoloji Çin dışına da çıkıyor.

BYD, Flaş Şarj Teknolojisini Avrupa'ya Getiriyor

BYD'nin öncelikli hedefi ise Avrupa pazarı. IAA Mobility 2025 fuarında konuşan BYD Avrupa CEO’su Stella Li, şirketin 2026'nın ilk yarısı bitmeden Avrupa genelinde 200–300 flaş şarj merkezi kurmayı planladığını duyurdu. Tam olarak kaç soket olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Bu şarj noktaları, mevcut Avrupa standardı olan CCS bağlantı noktalarını kullanacak ve tek kabloyla 1.000 kW’a kadar DC güç sağlayacak (Çin’deki flaş şarj istasyonlarında iki kablo kullanılırken, Avrupa’da tek kablo ile aynı güç değerine ulaşılacak).

BYD'nin 1.000 kW’lık hızlı şarj istasyonlarının altyapısında gelişmiş bir batarya ve şarj mimarisi bulunuyor. BYD’nin yeni nesil Blade bataryaları, 1.000 volt mimari üzerinde çalışıyor ve yüksek akım geçişine rağmen hücre seviyesinde daha düşük ısı üretiyor. 1 MW seviyesinde ortaya çıkan yoğun ısıyı kontrol altında tutmak için sistem, hem kablolarda hem de batarya paketinde aktif sıvı soğutma kullanarak sıcaklığı sürekli dengede tutuyor. Bu sayede 5 dakikalık ultra şarj sırasında verimlilik korunuyor ve termal bozulmaların önüne geçiliyor.

CCS standardı sayesinde bu istasyonlarda Tesla, Mercedes, BMW gibi diğer markalar da şarj olabilecek; ancak 1 MW hızından yalnızca bu mimariyi destekleyen yeni nesil araçlar yararlanacak. Aslında bu da BYD'nin premium markası olan Denza’yı da vitrine çıkaracak. Zira BYD'nin lüks segmentte konumlandırdığı Denza modelleri, 1.000 voltluk bu mimariyi destekleyen ilk araçlar arasında yer alıyor. BYD, flaş şarj teknolojisini dünyaya açarken, Denza markasının bu teknolojik üstünlüğünün de altını çizmiş olacak.

BYD’nin Avrupa hamlesi, elektrikli araç kullanıcıları açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Hızlı şarj teknolojisinin yaygınlaşması, özellikle uzun yolculuklar ve şehirlerarası seyahatlerde araç sahiplerinin endişelerini azaltırken, elektrikli araçlara dair soru işaretlerini de ortadan kaldırabilir.

