2018 Dünya Kupası başlıyor! Maçlar nasıl izlenir? Nereden takip edilir?

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 15 Temmuz Pazar günü sona erecek. Her dört yılda bir gerçekleşen bu futbol turnuvasını kaçırmak istemeyenler arasındaysanız 2018 FIFA Dünya Kupası ile ilgili önemli bilgilerin yer aldığı bu yazıya göz atmak isteyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın tüm maçları canlı ve ücretsiz olarak TV ve internet üzerinden izlenebilecek. Dünyadaki en iyi futbolcuları bir araya getiren bu organizasyonun maçlarını elbette ki bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan da izleyebileceksiniz. Maçların tarihlerini bilmiyorsanız ya da her maçın internetten nasıl izleneceği hakkında bilgi sahibi değilseniz yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

2018 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Bu sene Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak turnuvada 32 takım mücadele edecek. Türkiye'nin ne yazık ki yer alamayacağı Dünya Kupası'nda geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giymiş 22 oyuncu boy gösterecek. Yani ülkemizde top oynayan futbolcuların performanslarını yakından takip etmekle yetineceğiz.

Son şampiyon Galatasaray'dan Fernando Muslera (Uruguay), Yuto Nagatomo (Japonya), Younes Belhanda (Fas) gibi önemli fubolcuların yer alacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Pepe (Portekiz), Domagoj Vida (Hırvatistan), Tosic (Sırbistan) ter dökecek. Fenerbahçe'den ise sadece Nabil Dirar (Fas) ülkesi adına mücadele ederken üç büyükler dışındaki diğer takımlardan ise 14 futbolcu katılacak.

Dünya Kupası'nda ilk maç 14 Haziran Perşembe günü Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak. Maç Türkiye Saati ile 18:00'de başlayacak. Final karşılaşmasını ise 15 Temmuz Pazar günü 18.00’da izleyeceğiz.

2018 Dünya Kupası Grupları

H Grubu: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya

2018 Dünya Kupası hangi kanalda? Maçlar internetten nasıl izlenecek?

Dört hafta sürecek 2018 Dünya Kupası maçları 4K (UHD) kalitesiyle TRT4K ekranlarından izlenebilecek. Bununla birlikte HD kalitesiyle de TRT1 ile TRTSPOR'dan yayınlanacak. 32 ülkenin mücadele edeceği turnuva tam 64 maça sahne olacak. Tüm maçları bahsi geçen televizyon kanallarının internet siteleri üzerinden de izlemek mümkün olacak. Maçları aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla canlı olarak izleyebileceksiniz:

TRT 1 Canlı İzle -> Buraya Tıklayın

TRTSPOR Canlı İzle -> Buraya Tıklayın

Bunun haricinde Dünya Kupası maçları BBC ve ITV tarafından da yayınlanacak. Bahsi geçen kanallar maçları canlı olarak televizyondan yayınlarken aynı anda ücretsiz olarak internet kullanıcılarına da sunacak. İşte 2018 Dünya Kupası maçlarını internet üzerinden izleyebileceğiniz yabancı siteler:

BBC One Canlı İzle -> Buraya Tıklayın

ITV Canlı İzle -> Buraya Tıklayın

2018 Dünya Kupası'nı takip edebileceğiniz mobil uygulamalar

Futbol tutkunları akıllı telefonlarına ve tabletlerine kuracakları uygulamalarla 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarını mobil cihazlarında takip etme şansına sahip olacaklar. Böylelikle maçların başlama saatlerini, muhtemel 11'leri, canlı skor bilgilerini öğrenebilirken karşılaşmaların özetlerini izlemeleri de mümkün olacak. İşte 2018 Dünya Kupası'nı mobil platformdan takip etmek için indirebileceğiniz bazı uygulamalar.

2018 FIFA World Cup Russia Official App

FIFA Dünya Kupası'nın resmi uygulaması ile favori takımınızı seçerek maçlar başladığında gerçek zamanlı bildirim alabileceksiniz. Ayrıca Rusya'daki turnuvaya katılmayı başaran 32 takım hakkında haberlere ve videolara da erişebileceğiniz belirtelim.

Uygulama ayrıca Dünya Kupası fikstürü, dakika-dakika maç anlatımları, canlı skor bilgisi, maç özetleri ve gruplardaki puan durumlarına ulaşmanızı da sağlayacak.

SofaScore: Futbol Canlı Skor

SofaScore esasında 2018 Dünya Kupası için oluşturulmuş bir uygulama değil. Ancak birçok spor müsabakasını canlı olarak takip edebileceğiniz başarılı bir canlı skor uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Maçlar başlamadan önce muhtemel ve kesinleşmiş kadro bilgilerine erişebileceğiniz uygulama işaretlediğiniz maçlarla ilgili gerçek zamanlı bildirim almanızı da sağlıyor.

SofaScore'u diğer canlı skor uygulamalarından ayıran en önemli özellik maçların Atak Momentumu'nu göstermesi. Böylelikle karşılaşmaları izleyemeseniz bile bu grafiksel arayüz sayesinde hangi takımın baskılı oynadığını, hangi dakikalarda kimin daha fazla pozisyona girdiğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Uygulama ayrıca maçlar ve futbolcular ile ilgili detaylı istatistik bilgileri de sunuyor.

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