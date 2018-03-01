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2018 Ford Focus'la ilgili yeni bilgiler geldi

Cenevre Otomobil Fuarı'nı es geçip Nisan ayında düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak olan yeni Ford Focus'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Haberlere göre hafif hibrit Focus RS geliyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Ford Focus'la ilgili yeni bilgiler geldi
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Merakla beklenen yeni nesil Ford Focus’un önümüzdeki hafta düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nı es geçip Nisan ayında yapılacak özel bir etkinlikte tanıtılacağı biliniyor. Daha önce reklam çekimi sırasında görseli sızdırılan aracın şimdi de sahip olduğu bazı özellikler sızdırıldı.

Autointernationaal sitesinde belirtilene göre dördüncü nesil 2018 Ford Focus selefine göre 50 mm daha uzun bir aks mesafesine sahip olacak. Bu da arka taraftaki yolcular için diz mesafesini iyileştirirken, bagaj hacmine de olumlu katkıda bulunacak. Ayrıca yeni Focus selefinden 50 kg daha hafif olacak.

Tıpkı Fiesta modelinde olduğu gibi yeni nesil Ford Focus’un iç dünyası da doğru bir değişim evresinin içinden geçecek. Yeni araç selefindeki düğme karmaşasından sıyrılarak fonksiyonların çoğunu konsolun merkezine konumlandırılmış olan yeni dokunmatik ekrana aktaracak. Ford’un yeni Focus’taki temel hedeflerinden bir tanesi de kalite konusunda Peugeot 308 ve Volkswagen Golf ile boy ölçüşmek olacak.

Focus RS versiyonu hibrit olacak 

Paylaşılan habere göre ilk olarak ST-Line versiyonu serinin en sportif üyesi olacak. Bu versiyonda 1.0 EcoBoost motor tercih edilebilecek. Asıl ST versiyonu ise muhtemelen çıkışını bir sonraki sonbaharda Paris Otomobil Fuarı’nda yapacak. Bu versiyonun da 280-290 beygir arasında bir güç üreten 2.0 EcoBoost motora sahip olacağı düşünülüyor. Focus RS versiyonu ise seriye daha sonra katılacak. Hafif hibrit teknolojisine sahip olacağı söylenen bu versiyonun bu sayede 400 beygir güç üreteceği iddia ediliyor.

Ford’un 10 milyar euro yatırım yaparak geliştireceği 40 elektrikli modelden biri olacağı söylenen Focus RS’te 48V elektrikli motoru 2.3 litre EcoBoost turbo motorla eşleştiren hafif hibrit teknolojisine yer verilecek. Bu sisteme sahip olan model 400 beygir güç ve yaklaşık 600Nm tork üreterek Audi RS3 ve Mercedes-AMG A45 gibi modellerle boy ölçüşecek.

Focus RS’te temel hedef performansı arttırmak değil, karbon dioksit salınımını düşürmek olacak. Ancak yine de bu versiyonu bekleyenler performanstan ödün vermek zorunda kalmayacak. Aracın bu değerlerle birlikte 0-100km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlaması bekleniyor. Ayrıca yeni Ford Focus modelinde üretilen bu değerlerin tekerleklere 6 ileri manuel ve çift kavramalı PowerShift şanzımanın güncellenmiş bir versiyonuyla aktarılacağı iddia ediliyor.


https://www.autointernationaal.nl/2018/02/hybride-techniek-ford-focus-rs/ Yorum Yaz
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Malvolorne 1 yıl en beğenilen
62 yıldır değişmeyen aynı sıkıcı ford tasarımı.
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neronidas 1 yıl
Ford’un yeni Focus’taki temel hedeflerinden bir tanesi de kalite konusunda Peugeot 308 ve Volkswagen Golf ile boy ölçüşmek olacak.

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Ford’un yeni Focus’taki temel hedeflerinden bir tanesi de kalite konusunda Peugeot 308 ve Volkswagen Golf ile boy ölçüşmek olacak.Lütfen haberlere ...
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Fiat S.p.A. 1 yıl
Çok ciddiyim arkası egea olmuş
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2jz1993 1 yıl
Mobilde fotoğrafları göremiyoruz, bi düzeltemediniz gitti ya...
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Sirrüs 1 yıl
Yeni Focus konularındaki fotoğrafta yer alan kadını her gördüğümde kahkaha atıyorum. "Ne çekiyorsun len" dercesine elini kaldırmış. Büyük ihtimalle sövüyordur da!
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DH Misafiri 1 yıl
Fotoğrafda ki mavi araba yeni kia ceed focus değil :)))
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Red_Devils_ 1 yıl
Arka taraf resmen egea olmuş.
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erhan850 1 yıl Red_Devils_
bunu yazmak için gelmiştim. efsane focusu senelerdir el birliğiyle ne hale getirdiler. yazık
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Malvolorne 1 yıl en beğenilen
62 yıldır değişmeyen aynı sıkıcı ford tasarımı.
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pr0gedys 1 yıl
bitek banamı alfa 147lere benziyor gibi görünüyor özellikle kapak resmi
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neronidas 1 yıl
Ford’un yeni Focus’taki temel hedeflerinden bir tanesi de kalite konusunda Peugeot 308 ve Volkswagen Golf ile boy ölçüşmek olacak.

Lütfen haberlere yorumunuzu katmayın. Bırakın biz yorum yapalım.
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