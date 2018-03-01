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Yeni KDV düzenlemesi ikinci el otomobil fiyatlarını düşürecek

Yeni KDV düzenlemesinin sonucu olarak ikinci el otomobil satışları da etkilenecek. Galericiler satış fiyatı üzerinden değil kâr üzerinden vergi ödeyecek. Böylece satış fiyatları düşecek.
1 yıl
25,1b
1
67
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni KDV düzenlemesi ikinci el otomobil fiyatlarını düşürecek
 

Yeni KDV düzenlemesinin etkileyeceği konulardan bir tanesi de ikinci el otomobil satışları olacak. Meclis’in onayına sunulan yeni düzenleme eğer yasalaşırsa, otomobil fiyatlarının da eskiye oranla düşmesi bekleniyor.

Meclis’e sunulan yeni KDV düzenlemesiyle eğer yasalaşırsa ikinci el otomobil satışı yapan galericiler bundan böyle aracın satış fiyatı üzerinden değil, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden devlete vergi ödeyecek.

Yani 50 bin liraya aldığı aracı 54 bin liraya satan esnaf yeni düzenlemenin kabul edilmesinden sonra sadece ettiği 4 bin liralık kâr üzerinden KDV ödeyecek. Galericinin her sattığı araç için devlete ödediği vergide gözle görülür bir düşüş yaşanacak. Bu durumun sonucu olarak ikinci el satış fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.

Kayıtdışılığı da azaltacak 

Yeni gelen uygulamanın aynı zamanda kayıtdışı satışları da azaltması bekleniyor. Otomobilin alım-satım fiyatının tamamı üzerinden vergi ödemek istemeyen bazı galericiler ya fiyatları yukarı çekiyor ya da vergi mükellefi olmayan yakınları üzerinden alım-satım yaparak kayıt dışına yöneliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle bu kayıtdışılığın da önüne geçileceği düşünülüyor.

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buraxus 1 yıl en beğenilen
Düzenlemeden önce
Galerici: Abi bu aracın bize gelişi 55bin zaten
Düzenlemeden sonra
Galerici: Abi bu aracın bize gelişi 55bin zaten
1 Yanıt Yanıtla +121
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Kulak Misafiri 1 yıl
Galericilerin fiyatları düşüreceğini hiç sanmıyorum.
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TIGERSHARK 1 yıl
sıfırını vergilerle 100 e sattırırsan kimse ikinci elini babasının hayrına düşük vermez aç gümrükleri avrupa dan ikinci el araba sokulmasını serbest bırak gör ikinci el nasıl düşüyor
sıfırını vergilerle 100 e sattırırsan kimse ikinci elini babasının hayrına düşük vermez aç gümrükleri avrupa dan ikinci el araba sokulmasını serbest bırak gör ...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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DH Misafiri 1 yıl
Burda yine bol keseden atıp tutmuşsunuz ne yazık ki geç kalınmış bir uygulama kdv ödemekten yorulmuştuk artık ayakçı al satçılara kimsenin sesi çıkmaz zaten önce onlara dur deyin sonra konuşun bugün kdv ödemesinin son günü 26 nisan perşembe 10645 tl kdv 795 tl gelir vergisi ödedim hadi biraz da sesiniz memurdan emekliden imamdan yalanları ile ayaklı araç alım satımı yapıp devletine hainlik yapan 1 kuruş vergi vermeyenlere sesiniz çıksın hadi göreyim sizi.
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DH Misafiri 1 yıl
Ya inşaat sektöründe olan sistem işte. Sanki bu şekilde olunca gerçek alış satış fiyatından mi işlem yapılacak. Görüyoruz 1 milyonluk evler tapuda 300 e falan gidiyor. Bunda da 80-90 lik ikinci el reel de alış satış arasi 500-1000? olur biter. Galeriden arabayı alırken artık satış şu fiyattan göstereceğiz diye beyan edecekler millette alacak geçecek. Konutta olduğu gibi.
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DH Misafiri 1 yıl
Galerici birinin yaninda okudum haberi aynen sunu dedi. 50bintlye aldigimiz araci 55-56 gore satmiyoruz. Sahibindene girip ayni km yastaki araclara bakiyoruz. Orda fiyat neyse o. 50ye aldigimi 59a dun sattim. Kisi basi yilda 3 arac alim satim hakki var. Etrafta tanidik kim varsa 100-200tl verip alim satim yapiyoruz. Kimse vergi odemiyorki. Yilda 2-3 satis yapip devlete oyle vergi veriyoruz ki is yerine aldigim kalem ve yemegide dusuyorum devlete en fazla 2-3 bin vergi. Sacma olmus vergi verene yarar bu dedi ve guldu. Simdi araclar 2-3 artar hatta vergiyi kullaniciya kitlerler ddi. Cayimi ictim kalktim yanindan.
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DH Misafiri 1 yıl
Galericiler mi fiyat düşürecek? Güldürmeyin insanı...
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DH Misafiri 1 yıl
Vergi veren galerici yokki zaten.
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DH Misafiri 1 yıl
Galericileri zengin eder başka da bi işe yaramaz
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Artunç 1 yıl
Ben fiyatlarda değişiklik olacağını sanmıyorum.
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serhat_ps3 1 yıl
Türkiye de hiçbir zaman tüketici lehine düşüş olmaz, varsa örneği yazın görelim.
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cancan_burak 1 yıl
Görüntülenme üstünden mi mayiş aşıyonuz yazar bey
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VipLife 1 yıl
ÖTV'nin KDV'sini almayı bırakırlarsa zaten düşer araç fiyatları..
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