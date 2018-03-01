Yeni KDV düzenlemesi ikinci el otomobil fiyatlarını düşürecek

Yeni KDV düzenlemesinin etkileyeceği konulardan bir tanesi de ikinci el otomobil satışları olacak. Meclis’in onayına sunulan yeni düzenleme eğer yasalaşırsa, otomobil fiyatlarının da eskiye oranla düşmesi bekleniyor.

Meclis’e sunulan yeni KDV düzenlemesiyle eğer yasalaşırsa ikinci el otomobil satışı yapan galericiler bundan böyle aracın satış fiyatı üzerinden değil, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden devlete vergi ödeyecek.

Yani 50 bin liraya aldığı aracı 54 bin liraya satan esnaf yeni düzenlemenin kabul edilmesinden sonra sadece ettiği 4 bin liralık kâr üzerinden KDV ödeyecek. Galericinin her sattığı araç için devlete ödediği vergide gözle görülür bir düşüş yaşanacak. Bu durumun sonucu olarak ikinci el satış fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.

Kayıtdışılığı da azaltacak

Yeni gelen uygulamanın aynı zamanda kayıtdışı satışları da azaltması bekleniyor. Otomobilin alım-satım fiyatının tamamı üzerinden vergi ödemek istemeyen bazı galericiler ya fiyatları yukarı çekiyor ya da vergi mükellefi olmayan yakınları üzerinden alım-satım yaparak kayıt dışına yöneliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle bu kayıtdışılığın da önüne geçileceği düşünülüyor.