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2018 Opel Combo Life, geniş aileleri hedefliyor

Opel'in PSA Grubu tarafından satın alınmasından sonra tasarım mimarisi ve teknoloji açısından evrim geçiren 5. nesil Opel Combo Life, sahip olduğu özelliklerle geniş aileleri hedef alıyor.
1 yıl
9,4b
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15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Opel Combo Life, geniş aileleri hedefliyor
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Yepyeni bir tasarım anlayışına sahip olan 2018 Opel Combo Life, kuzeni Citroen Berlingo’nun ortaya çıkmasından hemen sonra yüzünü gösterdi. Daha önce Fiat Doblo benzeri bir tasarımla karşımıza çıkan Combo, Opel’in geçtiğimiz yıl PSA Grubu’nun çatısı altına girdiğini belgeler nitelikte kuzenlerine benzer bir yapıyla görücüye çıkıyor.

Pek çok seçenek mevcut

Opel’in “herşeyi mümkün kılan yeniliklerle dolu mükemmel bir aile aracı” olarak nitelediği 5. nesil Combo Life artık PSA mimarisi üzerine kurulu. Bir veya iki sürgülü kapı seçenekleriyle satışa sunulan araç, versiyonuna göre 4.40 metre veya 4.75 metre uzunluğa sahip olarak beş veya yedi kişilik olarak tercih edilebiliyor.

İç dünyasında da yüzünü teknoloji tarafına dönen 2018 Opel Combo Life, sahip olduğu bagaj hacminin geniş aileler tarafından tercih edilmesinde büyük rol oynayacağını düşünüyor. En az 597 litre bagaj hacmi sunulan aracın uzun versiyonunda bu rakam 850 litreye kadar tırmanırken, arka koltuklar yatırıldığında ise 2,693 litreye ulaşıyor. Ayrıca ön tarafta yer alan eşya gözleri de fazladan 36 litre alan oluşturuyor.

Teknoloji ve sürüş asistanları zenginleşti 

2018 Opel Combo’nun motor yelpazesi konusunda şimdilik sessizliğini koruyan Opel, konsolun merkezinde yer alan hava çıkışlarının hemen üzerine Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 8 inç bilgi-eğlence ekranı yerleştirmiş. Kablosuz şarj, 230V güç çıkışı ve USB çıkışları da yer alan araçta bu özellikler muhtemelen opsiyon listesinde yer alacak. Konforu ve kolaylığı olabildiğince ön planda tutan araçta ısıtmalı deri direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, 180 derece görüş açılı panoramik arka görüş kamerası ve baş üstü göstergesi gibi özellikler de bulunuyor.

5. nesil Combo Life’ın sürüş asistanlarının içerisinde ise otomatik acil durum freni, yaya algılama, arka çarpışma alarmı, sürücü uyku alarmı, otomatik hız sabitleyici, şerit takip asistanı, park asistanı, ve yeni nesil ön kamera sistemi gibi özellikler listeleniyor.

Opel’in belirttiğine göre, yeni Combo Life’ın kaputunun altında sürüş keyfi ve yakıt ekonomisini birbiriyle harmanlayan pek çok dizel ve benzinli seçenek bulunacak. Tüm bu motorların ürettiği güç tekerleklere standart olarak beş veya altı ileri manuel şanzıman, opsiyon olarak ise sekiz ileri otomatik şanzıman ile aktarılacak.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen yeni Opel Combo Life’ın satışları bu yılın ilk yarısında, teslimler ise ikinci yarısından itibaren başlayacak.


http://media.opel.com/media/intl/en/opel/home.detail.html/content/Pages/news/intl/en/2018/opel/02-19-new-combo-life.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hunter87 1 yıl en beğenilen
opel combo yapımı;
1 adet pejo partneri alıyoruz. 2 adet opel farı ve 1 adet opel direksiyonu takıyoruz. Opel combonuz hazır, güle güle kullanın :)
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turkeril 1 yıl
Süreyya hanım hata verecek
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redbul_540 1 yıl
Citroen combo 1.6 HDI
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kyoshocu 1 yıl
şuan satışta olan peugeot traveller araçta da aynı otomatik vites kullanılıyor.
mutfak robotu gibi döndürerek vites değişiyor

uygun fiyata satışa sunulursa xl modeli dobloyu ciddi zorlar

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QuexSeeL 1 yıl
O vites ne öyle yahu.

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kyoshocu 1 yıl

Bence citroen berlingo daha güzel

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arel.gr 1 yıl
litrelerce yazıda motorunki unutulmuş.
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kesbi 1 yıl
Genelde fiattan çakıyorlardı neden bu sefer citröenden çakmışlar diye düşünürken opeli psanın aldığını hatırladım. Aslı varken çakmasını almaya gerek yok.
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RaptorFX 1 yıl
Bence psa opel konusunda doğru yolda. Son 2 araç da gayet güzel.
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JoeyBane 1 yıl
İçi güzel olmuş ama dışında pejo esintileri...
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stalker(1979) 1 yıl
Önceden Doblo kasası kullanıyorlardı şimdi Peugeot olmuş :D Citroen ve Peugeot ticarileri beraber çıkarıyordu şimdi opel ide ekleyince üçüz olmuşlar.
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hunter87 1 yıl en beğenilen
opel combo yapımı;
1 adet pejo partneri alıyoruz. 2 adet opel farı ve 1 adet opel direksiyonu takıyoruz. Opel combonuz hazır, güle güle kullanın :)
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