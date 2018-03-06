2018 Toyota Auris, iki hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı

Şirketin yeni TNGA platformu üzerine inşa edilen 2018 Toyota Auris’in dış görünüşünde önemli güncellemeler mevcut. Boyu 40mm uzatılan araçta bu sayede daha uzun bir aks mesafesi yaratılmış. Ayrıca kaputun yüksekliği azaltılarak sürücü için daha temiz bir görüş açısı sağlanmış.
2018 Toyota Auris’in kaputunun altındaki seçenekler arasında artık yalnızca bir benzinli ve iki farklı hibrit motor seçeneği yer alıyor. Hibrit olmayan seçenekte 1.2 litre turbo benzinli motor bulunuyor. Hibrit tarafında ise C-HR ve bir önceki nesil Auris’te bulunan 122 beygirlik 1.8 litre motor görevine devam ederken, daha fazla performans isteyenler için 180 beygirlik 2.0 litre hibrit seçeneği de eklenmiş durumda.
Şimdilik hakkında bu kadar bilgiye sahip olduğumuz 2018 Toyota Auris’in ne zaman ve hangi fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
https://newsroom.toyota.eu/2018-new-auris/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lütfen 2.0 180 beygir hybrid modelini alın :P
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