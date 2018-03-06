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2018 Toyota Auris, iki hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı

2018 Toyota Auris Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Görünüm tarafında oldukça heyecan verici dokunuşlar barındıran araçta artık iki farklı hibrit motor seçeneği sunuluyor.
1 yıl
4,6b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Toyota Auris, iki hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı
 

Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2018 Toyota Auris modelini görücüye çıkardı. 20 yıllık hibrit geçmişi olan marka, müşterilerinin isteklerine kulak vermiş ve yeni Auris modelinde iki farklı hibrit motor seçeneğine yer vermiş.

Şirketin yeni TNGA platformu üzerine inşa edilen 2018 Toyota Auris’in dış görünüşünde önemli güncellemeler mevcut. Boyu 40mm uzatılan araçta bu sayede daha uzun bir aks mesafesi yaratılmış. Ayrıca kaputun yüksekliği azaltılarak sürücü için daha temiz bir görüş açısı sağlanmış.

Aracın geneline keskin hatlar hakim olurken, sütunlar ve tavanda aracın renginden farklı olarak siyah renge yer verilmiş. Ayrıca ön tarafta tamponun tamamen yenilendiği göze çarparken, ön farların parçalı yapısı da dikkat çekici detaylar arasına girmiş. Arka tarafta ise bagaj kapağının sahip olduğu yapı yenilenirken, tamponun bagaj kapağına göre çıkıntısı biraz daha arttırılmış gibi görünüyor.

2018 Toyota Auris’in kaputunun altındaki seçenekler arasında artık yalnızca bir benzinli ve iki farklı hibrit motor seçeneği yer alıyor. Hibrit olmayan seçenekte 1.2 litre turbo benzinli motor bulunuyor. Hibrit tarafında ise C-HR ve bir önceki nesil Auris’te bulunan 122 beygirlik 1.8 litre motor görevine devam ederken, daha fazla performans isteyenler için 180 beygirlik 2.0 litre hibrit seçeneği de eklenmiş durumda.

 
2018 Toyota Auris, iki hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı

Şimdilik hakkında bu kadar bilgiye sahip olduğumuz 2018 Toyota Auris’in ne zaman ve hangi fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı ise henüz bilinmiyor.



https://newsroom.toyota.eu/2018-new-auris/ Yorum Yaz
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen alprkrkmz
Vw'den daha güzel tasarımları var
Ayrıca gayet hoş su motor seçeneklerine 1.2 Hibritde olsaydı şehir içi 3 litre altına inermiydi yakıt?
Vw'den daha güzel tasarımları varAyrıca gayet hoş su motor seçeneklerine 1.2 Hibritde olsaydı şehir içi 3 litre altına inermiydi yakıt?...
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golfçü_ 1 yıl
dijital saati bu sefer nereye sıkıştırmışlardır acaba

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alprkrkmz 1 yıl
Su tasarımcılar arabanın bagaj kısmını iyice on kaput gibi eğmedikçe rahatlamayacaklar anlaşılan. Yakınca üçgen gibi olacak hepsi yan profilden. Tamam anladık aerodinami vs. ama bu kadarda arka tampon çıkık olmaz ki. Önden harika tasarım arka çok kötü.
Su tasarımcılar arabanın bagaj kısmını iyice on kaput gibi eğmedikçe rahatlamayacaklar anlaşılan. Yakınca üçgen gibi olacak hepsi yan profilden. Tamam anladık a...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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LanTheyUse 6 ay
acaba Corolla HB nin de hybird versiyonları sakarya da mı üretilecek ? konu up
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bulentcandan 6 ay LanTheyUse
İngiltere'de üretiliyor.
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aycibin 1 yıl
bu hibrit motorlar bizim ülkede yasak arkadaşlar.kimse almayacağı için de gereksiz haber aslında.yeni kasasına bakıp çıkın yeter
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ec.dmn 1 yıl
Dış tasarım çok iyi, iç tasarımı görmek lazım.
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SertyAdams 1 yıl
Dizel yok 2.0hybird de mtv den dolayı gelmez 1.8 150hp falan olsa iyi giderdi. Ben almam ama baya satar bu kasa.
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DH Misafiri 1 yıl
Arabanın tasarımına hayran kalmamak mümkün değil. Toyota genel olarak 40 yaş üstüne hitap eden otomobiller üreten bir markaydı ama anlaşılan c-hr ile başlayan tasarım anlayışını bütün araçlarına entegre edecekler
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DarkBlue23 1 yıl
iç dizaynı görmek lazım.
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Lego95 1 yıl
Tasarım çok güzel ve özgün. Belki arka kısmı bir nebze Astra K 'yı anımsatıyor. Fakat Toyota'dan böyle tasarım görmek müthiş. Umarım iç dizaynı da bir o kadar güzel olur.
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haberelectro 1 yıl
toyota tasarım yapmayı öğrendi sonunda. İçini de görseydik keşke. Sanki konsept araba tanıttılar saçmalık.
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muammer816 1 yıl
ihtiyacımız olan teknolojileri başkaları üretiyor ve kullanıyor.umarım ülkemizde de bu tarz ve daha gelişmiş yerli ürünler görebiliriz,ölmeden..
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MetalWave 1 yıl
işte ilerideki arabam :D
lütfen 2.0 180 beygir hybrid modelini alın :P
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