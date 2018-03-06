2018 Toyota Auris, iki hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı

Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2018 Toyota Auris modelini görücüye çıkardı. 20 yıllık hibrit geçmişi olan marka, müşterilerinin isteklerine kulak vermiş ve yeni Auris modelinde iki farklı hibrit motor seçeneğine yer vermiş.

Şirketin yeni TNGA platformu üzerine inşa edilen 2018 Toyota Auris’in dış görünüşünde önemli güncellemeler mevcut. Boyu 40mm uzatılan araçta bu sayede daha uzun bir aks mesafesi yaratılmış. Ayrıca kaputun yüksekliği azaltılarak sürücü için daha temiz bir görüş açısı sağlanmış.

Aracın geneline keskin hatlar hakim olurken, sütunlar ve tavanda aracın renginden farklı olarak siyah renge yer verilmiş. Ayrıca ön tarafta tamponun tamamen yenilendiği göze çarparken, ön farların parçalı yapısı da dikkat çekici detaylar arasına girmiş. Arka tarafta ise bagaj kapağının sahip olduğu yapı yenilenirken, tamponun bagaj kapağına göre çıkıntısı biraz daha arttırılmış gibi görünüyor.

2018 Toyota Auris’in kaputunun altındaki seçenekler arasında artık yalnızca bir benzinli ve iki farklı hibrit motor seçeneği yer alıyor. Hibrit olmayan seçenekte 1.2 litre turbo benzinli motor bulunuyor. Hibrit tarafında ise C-HR ve bir önceki nesil Auris’te bulunan 122 beygirlik 1.8 litre motor görevine devam ederken, daha fazla performans isteyenler için 180 beygirlik 2.0 litre hibrit seçeneği de eklenmiş durumda.

Şimdilik hakkında bu kadar bilgiye sahip olduğumuz 2018 Toyota Auris’in ne zaman ve hangi fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı ise henüz bilinmiyor.





https://newsroom.toyota.eu/2018-new-auris/