    Hyundai, en büyük elektriklisi yeni STARIA Elektrik'i tanıttı

    Hyundai'nin MPV anlayışını tamamen elektrikli bir geleceğe taşıyan yeni STARIA Elektrik, fütüristik gövde tasarımı, 800V mimarisine sahip verimli altyapısı ve geniş iç mekanıyla dikkat çekiyor.

    Hyundai, Brüksel Otomobil Fuarı’nda elektrikli mobilite vizyonunu güçlü bir ürün lansmanı ve uzun vadeli Avrupa stratejisiyle sergiliyor. Fuarda beğenilen MPV modeli STARIA’nın tam elektrikli versiyonunu tanıtan Hyundai, böylece elektrikli araç konusundaki iddiasını yeni bir segmente taşımış oldu.

    Hyundai STARIA Elektrik, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Hyundai, en büyük elektriklisi yeni STARIA Elektrik'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hyundai STARIA Elektrik, Hyundai’nin MPV anlayışını tamamen elektrikli bir geleceğe taşıyor. Kalabalık ailelerle beraber, ticari kullanıcılar ve aktif yaşam tarzına sahip kişiler için tasarlanan model; ferahlık, konfor ve pratikliği sıfır emisyonlu sürüşle bir araya getiriyor.

    Hyundai’nin “İçeride-Dışarıda” tasarım felsefesiyle şekillenen uzun gövde, düşük omuz çizgisi ve geniş cam yüzeyler; iç mekânda hem ferahlığı hem de dış tasarımda modern ve futuristik bir duruşu destekliyor. Modelin üretimi, Hyundai’nin Güney Kore’deki Ulsan tesislerinde gerçekleştirilecek.

    STARIA Elektrik, çok sıralı koltuk düzeni, yüksek tavanlı gövdesi ve sessiz elektrikli aktarma sistemiyle uzun yolculukları daha konforlu ve dinlendirici bir hale getiriyor. Vehicle-to-Load (V2L) özelliği, geniş saklama alanları ve yüksek güçlü USB portları, aracı sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkararak kamp, açık hava aktiviteleri ve mobil çalışma gibi senaryolarda da kullanılabilir kılıyor.

    Elektrikli versiyona özgü kapalı ön tasarım, yatay ışık imzası ve sade yüzeyler, hem aerodinamik verimliliği artırıyor hem de STARIA Elektrik’e güçlü bir elektrikli kimlik kazandırıyor. Geniş sürgülü kapılar ve geniş yükleme alanı ise yolcu ve yük erişimini kolaylaştırıyor. STARIA Elektrik, farklı kullanım senaryolarına yönelik iki konfigürasyonla sunuluyor. LUXURY (7 koltuklu), aile ve bireysel kullanım odaklı, üst düzey konfor sunarken WAGON (9 koltuklu) ise geniş aileler, grup taşımacılığı ve ticar kullanım için ideal.

    Elektrikli güç aktarma sistemi ve performans

    Hyundai, en büyük elektriklisi yeni STARIA Elektrik'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    STARIA Elektrik, 84 kWsa batarya ve önden çekişli 160 kW elektrik motoruyla donatılıyor. Segmentinde nadir görülen 800V yüksek voltajlı sistem, yüksek güç akışını düşük ısı üretimiyle sağlayarak hızlı şarja ve konforlu uzun yol kullanımına olanak tanıyor. Optimize edilmiş süspansiyon ayarları, güçlendirilmiş gövde yapısı ve ilave ses yalıtımı ise tam yüklü kullanımda dahi dengeli, konforlu ve sessiz bir sürüş sunuyor.

    İç mekân ve ferahlık

    STARIA Elektrik’in iç mekânı, aydınlık, sade ve fonksiyonel bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Uzun aks mesafesi, düz zemin yapısı ve akıllı depolama çözümleri sayesinde segmentinin en geniş kabinlerinden birini sunuyor. Isıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, elektrikli sürgülü kapılar ve bagaj kapağı, versiyona göre standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. 7 koltuklu LUXURY’de 3’üncü sıra arkasında 435 litre bagaj hacmi bulunurken bu rakam 9 koltuklu WAGON’da 1.303 litreye ulaşıyor.

    STARIA Elektrik yılın ilk yarısında geliyor

    Hyundai, en büyük elektriklisi yeni STARIA Elektrik'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    STARIA Elektrik, 2026’nın ilk yarısında Kore ve Avrupa’da satışa sunulacak ve ardından diğer pazarlara sunulacak. 

    STARIA Elektrik Öne Çıkan Özellikler

    • 800 volt elektrik mimarisi ile yaklaşık 20 dakikada %10–80 DC hızlı şarj
    • 11 kW AC şarj 
    • 84 kWsa batarya ve yaklaşık 400 km WLTP menzil
    • 160 kW (218 PS) elektrik motoru ile sessiz ve akıcı sürüş
    • Geniş, modüler ve çok amaçlı iç mekân
    • 2.000 kg’ye kadar çekme kapasitesi
    • Vehicle-to-Load (V2L), 100W USB portları ve Dijital Anahtar
    • Çift 12,3 inç ekran, yeni nesil ccNC multimedya sistemi ve OTA güncellemeleri

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

