Zeekr 7GT Avrupa'da satışa sunuldu: 480 kW şarj hızıyla rakipsiz

Küçük olan 75 kWh batarya, yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 13 dakikada ulaşabiliyor. 100 kWh’lik uzun menzil bataryada ise bu seviyeye 16 dakikada ulaşıyor. Zeekr, her iki batarya seçeneğinde de 10 dakikalık şarjla 340 km menzil kazanılabildiğini belirtiyor.
Çift motorlu, en güçlü versiyonunda 7GT, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlayabiliyor. Tek motorlu seçenek de ise bu süre 5,3 saniye. Tüm varyantlarda maksimum hız 210 km/s ile sınırlandırılmış.
Fiyatlara bakıldığında, Business Edition RWD versiyonu 45.990 eurodan başlıyor. Long Range Launch Edition RWD, 50.990 euro, en üst seviye Privilege AWD ise 57.490 euro fiyat etiketine sahip. Halihazırda siparişlere açılan otomobilin teslimatlarına Temmuz ayında başlanacak.