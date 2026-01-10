Giriş
    Zeekr 7GT Avrupa'da satışa sunuldu: 480 kW şarj hızıyla rakipsiz

    Geely grubunun lüks markası Zeekr, 007 modelinin station wagon versiyonu olan 7GT modelini Avrupa pazarında satışa sundu. Performansı ve yüksek şarj hızıyla dikkatleri çeken otomobil neler sunuyor?

    Zeekr 7GT Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geely grubunun en lüks markası Zeekr, 007 sedan modelinin station wagon versiyonu olan 7GT modelini Avrupa pazarında satışa sundu. 800 voltluk elektrik mimarisini kullanan Zeekr 7GT, 480 kW’a kadar şarj gücünü destekliyor. Bu da onu Avrupa’da satılan, en yüksek şarj kapasitesine sahip elektrikli otomobil yapıyor.

    Zeekr 7GT neler sunuyor?

    Küçük olan 75 kWh batarya, yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 13 dakikada ulaşabiliyor. 100 kWh’lik uzun menzil bataryada ise bu seviyeye 16 dakikada ulaşıyor. Zeekr, her iki batarya seçeneğinde de 10 dakikalık şarjla 340 km menzil kazanılabildiğini belirtiyor.

    Çift motorlu, en güçlü versiyonunda 7GT, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlayabiliyor. Tek motorlu seçenek de ise bu süre 5,3 saniye. Tüm varyantlarda maksimum hız 210 km/s ile sınırlandırılmış.

    Zeekr 7GT Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar Çin menşeli olsa da, 7GT tasarımıyla açıkça Avrupalı bir karakter sergiliyor. Bunun nedeni, modelin İsveç’te ve özellikle Avrupalı kullanıcılar hedeflenerek tasarlanmış olması. Abartılı çizgilerden uzak, sade ve zarif tasarımıyla Avrupa otomobillerini andırıyor. Şarj teknolojisi söz konusu olduğunda ise, Avrupa’da üretilen tüm rakiplerinden daha ileri bir altyapıya sahip.
    Zeekr 7GT Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Buna karşın, verimlilik konusunda sınıfının zirvesinde değil. En uzun menzilli, arkadan itişli tek motorlu versiyon WLTP ölçümüne göre 655 km menzil sunuyor. 75 kWh bataryalı giriş seviyesi model 519 km menzil sağlarken, dört tekerlekten çekişli ve büyük bataryalı versiyon tek şarjla 558 km yol alabiliyor.

    Fiyatlara bakıldığında, Business Edition RWD versiyonu 45.990 eurodan başlıyor. Long Range Launch Edition RWD, 50.990 euro, en üst seviye Privilege AWD ise 57.490 euro fiyat etiketine sahip. Halihazırda siparişlere açılan otomobilin teslimatlarına Temmuz ayında başlanacak.

