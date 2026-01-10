Kawasaki’nin dört ayaklı robot atı Corleo üretime giriyor

Mevcut hedeflere göre Corleo’nun ilk ticari versiyonu yaklaşık dört yıl içinde tanıtılacak, tüketici satışlarının ise 2035 yılında başlaması öngörülüyor. Kawasaki, projeye verdiği önemi göstermek adına Corleo için özel bir yapı kurdu. “Safe Adventure Business Development Team” adıyla faaliyet gösterecek bu ekip, dört ayaklı mobilite aracının geliştirilmesinden ve ticarileştirilmesinden sorumlu olacak.
Hidrojenle çalışacak
Teknik tarafta Corleo’nun kalbinde 150 cc’lik hidrojenle çalışan bir motor yer alıyor. Bu motor doğrudan mekanik güç üretmek yerine, elektrik üreterek bacakların hareketini sağlıyor. Aracın arka bölümünde konumlandırılan hidrojen kartuşları, düşük emisyonlu ve son derece sessiz bir çalışma karakteri sunuyor. Ayrıca araçta, sürücüyü yönlendiren GPS tabanlı bir navigasyon ekranı bulunuyor. Sistem, belirlenen rotaları gösterirken aynı zamanda sürücünün ağırlık merkezini dengede tutmaya yardımcı oluyor.