Kawasaki’nin dört ayaklı robot atı Corleo üretime giriyor

Tam Boyutta Gör Kawasaki tarafından ilk kez geçtiğimiz yıl geleceğe yönelik iddialı bir vizyon olarak tanıtılan dört ayaklı robot at aracı Corleo, artık bir konsept olmaktan çıkıp somut bir ürüne dönüşüyor. Şirketin daha önce 2050’li yıllar için işaret ettiği bu sıra dışı mobilite çözümü, yeni planlamayla birlikte çok daha erken bir takvimde kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Expo 2030’da sahne alacak

Mevcut hedeflere göre Corleo’nun ilk ticari versiyonu yaklaşık dört yıl içinde tanıtılacak, tüketici satışlarının ise 2035 yılında başlaması öngörülüyor. Kawasaki, projeye verdiği önemi göstermek adına Corleo için özel bir yapı kurdu. “Safe Adventure Business Development Team” adıyla faaliyet gösterecek bu ekip, dört ayaklı mobilite aracının geliştirilmesinden ve ticarileştirilmesinden sorumlu olacak.

Tam Boyutta Gör Şirketin planına göre Corleo, 2030 yılında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek Expo 2030 kapsamında ziyaretçilerin deneyimleyebileceği şekilde sergilenecek ve aktif olarak kullanılacak.

Hidrojenle çalışacak

Tam Boyutta Gör Corleo’nun asıl dikkat çekici yönü, tasarım felsefesinde yatıyor. Kawasaki, bu aracı özellikle dağlık ve zorlu arazilerde güvenli ulaşım sağlamak üzere geliştiriyor. Motosiklet mühendisliğinden gelen denge ve kontrol bilgisi, gelişmiş robotik sistemlerle bir araya getiriliyor. Aracın arka bacakları birbirinden bağımsız şekilde çalışıyor ve darbe emici yapıları sayesinde engebeli zeminde yüksek stabilite sunuyor.

Tam Boyutta Gör Sürüş mantığı klasik araçlardan oldukça farklı. Corleo, dizgin ya da direksiyon yerine, sürücünün vücut ağırlığını yönlendirmesiyle kontrol ediliyor. Bu yapı, at binmeye benzer bir deneyim sunarken gelişmiş yapay zeka desteği sayesinde kayalık yamaçlar, eğimli zeminler ve su geçişleri gibi karmaşık koşullarda dengeli ilerleme sağlanıyor.

Teknik tarafta Corleo’nun kalbinde 150 cc’lik hidrojenle çalışan bir motor yer alıyor. Bu motor doğrudan mekanik güç üretmek yerine, elektrik üreterek bacakların hareketini sağlıyor. Aracın arka bölümünde konumlandırılan hidrojen kartuşları, düşük emisyonlu ve son derece sessiz bir çalışma karakteri sunuyor. Ayrıca araçta, sürücüyü yönlendiren GPS tabanlı bir navigasyon ekranı bulunuyor. Sistem, belirlenen rotaları gösterirken aynı zamanda sürücünün ağırlık merkezini dengede tutmaya yardımcı oluyor.

