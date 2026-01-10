Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kawasaki’nin dört ayaklı robot atı Corleo üretime giriyor

    Kawasaki, dört ayaklı hidrojenli robot at aracı Corleo’yu seri üretime hazırlıyor. Dağlık araziler için geliştirilen araç, Expo 2030’da sergilenecek ve 2035’te satışa çıkacak.

    Kawasaki’nin dört ayaklı robot atı Corleo üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Kawasaki tarafından ilk kez geçtiğimiz yıl geleceğe yönelik iddialı bir vizyon olarak tanıtılan dört ayaklı robot at aracı Corleo, artık bir konsept olmaktan çıkıp somut bir ürüne dönüşüyor. Şirketin daha önce 2050’li yıllar için işaret ettiği bu sıra dışı mobilite çözümü, yeni planlamayla birlikte çok daha erken bir takvimde kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

    Expo 2030’da sahne alacak

    Mevcut hedeflere göre Corleo’nun ilk ticari versiyonu yaklaşık dört yıl içinde tanıtılacak, tüketici satışlarının ise 2035 yılında başlaması öngörülüyor. Kawasaki, projeye verdiği önemi göstermek adına Corleo için özel bir yapı kurdu. “Safe Adventure Business Development Team” adıyla faaliyet gösterecek bu ekip, dört ayaklı mobilite aracının geliştirilmesinden ve ticarileştirilmesinden sorumlu olacak.

    Kawasaki’nin dört ayaklı robot atı Corleo üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin planına göre Corleo, 2030 yılında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek Expo 2030 kapsamında ziyaretçilerin deneyimleyebileceği şekilde sergilenecek ve aktif olarak kullanılacak.

    Hidrojenle çalışacak

    Kawasaki’nin dört ayaklı robot atı Corleo üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Corleo’nun asıl dikkat çekici yönü, tasarım felsefesinde yatıyor. Kawasaki, bu aracı özellikle dağlık ve zorlu arazilerde güvenli ulaşım sağlamak üzere geliştiriyor. Motosiklet mühendisliğinden gelen denge ve kontrol bilgisi, gelişmiş robotik sistemlerle bir araya getiriliyor. Aracın arka bacakları birbirinden bağımsız şekilde çalışıyor ve darbe emici yapıları sayesinde engebeli zeminde yüksek stabilite sunuyor.
    Kawasaki’nin dört ayaklı robot atı Corleo üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Sürüş mantığı klasik araçlardan oldukça farklı. Corleo, dizgin ya da direksiyon yerine, sürücünün vücut ağırlığını yönlendirmesiyle kontrol ediliyor. Bu yapı, at binmeye benzer bir deneyim sunarken gelişmiş yapay zeka desteği sayesinde kayalık yamaçlar, eğimli zeminler ve su geçişleri gibi karmaşık koşullarda dengeli ilerleme sağlanıyor.

    Teknik tarafta Corleo’nun kalbinde 150 cc’lik hidrojenle çalışan bir motor yer alıyor. Bu motor doğrudan mekanik güç üretmek yerine, elektrik üreterek bacakların hareketini sağlıyor. Aracın arka bölümünde konumlandırılan hidrojen kartuşları, düşük emisyonlu ve son derece sessiz bir çalışma karakteri sunuyor. Ayrıca araçta, sürücüyü yönlendiren GPS tabanlı bir navigasyon ekranı bulunuyor. Sistem, belirlenen rotaları gösterirken aynı zamanda sürücünün ağırlık merkezini dengede tutmaya yardımcı oluyor.

    Kaynakça https://futurism.com/robots-and-machines/kawasaki-robot-horse-production https://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/detail/?f=20251211_7502
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurt evcilleşir mi plaka boyama ankarada bayan arkadaş nasıl bulunur kurutma makinesinde kazaklar hangi programda kurutulur shark dikey süpürge yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 400 5G
    HONOR 400 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum