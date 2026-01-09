Makyajlı Nissan Z tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, henüz üç yaşını bile doldurmayan Z için makyaj hamlesini erkenden devreye aldı. Japonya’da Fairlady Z adıyla satılan yenilenen model, Tokyo Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktı. Güncellenmiş ön tasarım ve dikkat çekici yeni gövde rengi, Z’nin karakterini bozmadan daha modern bir görünüm kazandırıyor.

Ön yüzde en büyük değişim, uzun süredir tartışma konusu olan iri ızgaranın kaldırılması oldu. Nissan, bunun yerine daha sade ve sportif görünen iki parçalı yeni bir ızgara tasarımı tercih etti. Üst bölümde ince yatay detaylar yer alırken, alt bölüm daha açık bir yapıya sahip. Bu iki alan, gövde renginde bir panelle ayrılarak ön yüze daha temiz ve dengeli bir ifade kazandırıyor.

Ön tarafta yapılan iyileştirmeler sadece kozmetik amaçlı değil. Yapılan güncelleme aerodinamik açıdan ön kaldırma kuvvetini yüzde 3,3 oranında azaltırken hava direncini de yüzde 1 düşürüyor.

Yenilenen Nissan Z, Unryu Green adı verilen yeni bir renk seçeneğiyle tanıtıldı. Bu ton, markanın geçmişte kullandığı Grand Prix Green renginin modern bir yorumu olarak öne çıkıyor. Renk, Z’ye hem nostaljik hem de güncel bir hava katarken, yeni tasarlanan 10 kollu 19 inç jantlarla birleştiğinde otomobilin sportif duruşunu daha da keskinleştiriyor.

İç mekânda küçük dokunuşlar

Tam Boyutta Gör Kabin tarafında değişiklikler oldukça sınırlı. En dikkat çeken yenilik, açık kahverengi deri döşeme seçeneğinin eklenmesi. Bunun dışında iç mekân genel olarak mevcut tasarımını koruyor. Ancak Nismo versiyonu için sunulan manuel şanzıman, performans meraklıları açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Sürüş tarafında da iyileştirme var

Yapılan güncellemeler sadece görsel değil. Yenilenen Nissan Z, daha büyük pistonlara sahip yeniden ayarlanmış amortisörlerle geliyor. Bu değişikliğin yol tutuşu ve sürüş tepkilerini iyileştirdiği belirtiliyor. Ayrıca özellikle Nismo versiyonunda kullanılan daha büyük frenler, daha güçlü ve istikrarlı bir fren performansı sunmayı hedefliyor.

Mazda'dan radikal hamle: Çin-Japon sentezi CX-6e görücüye çıktı 5 sa. önce eklendi

Kaputun altında 3.0 litre twin turbo V6 motor yerini korurken, standart versiyonda 400 beygir güç üretiyor. Nismo versiyonu ise bu gücü 420 beygire ulaştırıyor. Üretilen güç, versiyona göre 6 ileri manuel veya 9 ileri otomatik şanzımanla arka tekerleklere aktarılıyor.

Önce Japonya, sonra diğer pazarlar

Güncellenmiş Nissan Z’nin 2026 yazına doğru Japonya’da satışa sunulması bekleniyor. Ardından modelin diğer pazarlara açılması planlanıyor. Yapılan bu dokunuşlarla Nissan Z, köklü spor otomobil kimliğini korurken daha rafine, daha dengeli ve daha modern bir çizgiye taşınmış görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Makyajlı Nissan Z tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: