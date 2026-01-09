Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Makyajlı Nissan Z tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yeni model yılında makyajlanan Nissan Z; güncellenen ön tasarımı, iç mekandaki ufak dokunuşları, yenilenen süspansiyon sistemi ve Nismo versiyona eklenen manuel şanzımanıyla dikkat çekiyor.

    Makyajlı Nissan Z tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nissan, henüz üç yaşını bile doldurmayan Z için makyaj hamlesini erkenden devreye aldı. Japonya’da Fairlady Z adıyla satılan yenilenen model, Tokyo Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktı. Güncellenmiş ön tasarım ve dikkat çekici yeni gövde rengi, Z’nin karakterini bozmadan daha modern bir görünüm kazandırıyor.

    Ön yüzde en büyük değişim, uzun süredir tartışma konusu olan iri ızgaranın kaldırılması oldu. Nissan, bunun yerine daha sade ve sportif görünen iki parçalı yeni bir ızgara tasarımı tercih etti. Üst bölümde ince yatay detaylar yer alırken, alt bölüm daha açık bir yapıya sahip. Bu iki alan, gövde renginde bir panelle ayrılarak ön yüze daha temiz ve dengeli bir ifade kazandırıyor.

    Ön tarafta yapılan iyileştirmeler sadece kozmetik amaçlı değil. Yapılan güncelleme aerodinamik açıdan ön kaldırma kuvvetini yüzde 3,3 oranında azaltırken hava direncini de yüzde 1 düşürüyor.

    Yenilenen Nissan Z, Unryu Green adı verilen yeni bir renk seçeneğiyle tanıtıldı. Bu ton, markanın geçmişte kullandığı Grand Prix Green renginin modern bir yorumu olarak öne çıkıyor. Renk, Z’ye hem nostaljik hem de güncel bir hava katarken, yeni tasarlanan 10 kollu 19 inç jantlarla birleştiğinde otomobilin sportif duruşunu daha da keskinleştiriyor.

    İç mekânda küçük dokunuşlar

    Makyajlı Nissan Z tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kabin tarafında değişiklikler oldukça sınırlı. En dikkat çeken yenilik, açık kahverengi deri döşeme seçeneğinin eklenmesi. Bunun dışında iç mekân genel olarak mevcut tasarımını koruyor. Ancak Nismo versiyonu için sunulan manuel şanzıman, performans meraklıları açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

    Sürüş tarafında da iyileştirme var

    Yapılan güncellemeler sadece görsel değil. Yenilenen Nissan Z, daha büyük pistonlara sahip yeniden ayarlanmış amortisörlerle geliyor. Bu değişikliğin yol tutuşu ve sürüş tepkilerini iyileştirdiği belirtiliyor. Ayrıca özellikle Nismo versiyonunda kullanılan daha büyük frenler, daha güçlü ve istikrarlı bir fren performansı sunmayı hedefliyor.

    Kaputun altında 3.0 litre twin turbo V6 motor yerini korurken, standart versiyonda 400 beygir güç üretiyor. Nismo versiyonu ise bu gücü 420 beygire ulaştırıyor. Üretilen güç, versiyona göre 6 ileri manuel veya 9 ileri otomatik şanzımanla arka tekerleklere aktarılıyor.

    Önce Japonya, sonra diğer pazarlar

    Güncellenmiş Nissan Z’nin 2026 yazına doğru Japonya’da satışa sunulması bekleniyor. Ardından modelin diğer pazarlara açılması planlanıyor. Yapılan bu dokunuşlarla Nissan Z, köklü spor otomobil kimliğini korurken daha rafine, daha dengeli ve daha modern bir çizgiye taşınmış görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombide bar yükselmesi tehlikeli midir bridgestone 4 mevsim lastik yorumları samsung hg55au800ee ortak klasör oluşturma swm alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Generic N5095A
    Generic N5095A
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum