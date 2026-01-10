Kia, elektrikli EV3, EV4 ve EV5’in GT versiyonlarını tanıttı

Kia EV3 GT, EV4 GT ve EV5 GT tanıtıldı
Kia’ya göre GT versiyonlar, artan güçle birlikte özel bir GT sürüş modu ve elektronik olarak ayarlanabilen süspansiyon sayesinde “duygusal bir sürüşü gelişmiş dijital deneyimlerle” bir araya getiriyor.
Alt kompakt crossover sınıfındaki EV3 GT ile kompakt hatchback/sedan gövdeli EV4 GT, toplamda 282 beygir güç üretiyor. Bu güç, önde 194 beygir, arkada ise 94 beygirlik iki motorun birleşiminden geliyor. EV5 GT ise daha güçlü 208 beygirlik ön motoru sayesinde toplamda 302 beygire ulaşıyor. En seri model EV4 GT, 0’dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkabiliyor. EV3 GT bu değeri 5,7 saniyede yakalarken, daha büyük ve ağır olan EV5 GT’nin süresi 6,2 saniye olarak açıklandı.
Kia, GT versiyonların kesin satış tarihini henüz açıklamadı ancak üretimin 2026'nın ikinci çeyreğinde başlayacağını belirtiyor. Buna bağlı olarak teslimatların kısa süre sonra başlaması bekleniyor. Ayrıca, Kia'nın en küçük elektrikli modeli olan EV2 için çift motorlu bir GT versiyonu gelip gelmeyeceği konusunda da henüz bir bilgi bulunmuyor.