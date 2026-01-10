Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kia, elektrikli EV3, EV4 ve EV5’in GT versiyonlarını tanıttı

    Kia, elektrikli EV3, EV4 ve EV5 modellerinin GT versiyonlarını tanıttı. Yeni versiyonlar, artan güç ve dört tekerden çekişle beraber çok daha sportif bir sürüş vadediyor.

    Kia, elektrikli EV3, EV4 ve EV5’in GT versiyonlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kia, elektrikli EV3, EV4 ve EV5 modellerinin GT versiyonlarını tanıttı. Şimdiye kadar bu üç model yalnızca önden çekişli, tek motorlu seçeneklerle sunulmuştu. Yeni versiyonlar EV6 GT kadar yüksek güç sunmasa da, artan güç ve dört tekerden çekişle beraber çok daha sportif bir sürüş vadediyor.

    Kia EV3 GT, EV4 GT ve EV5 GT tanıtıldı

    Kia’ya göre GT versiyonlar, artan güçle birlikte özel bir GT sürüş modu ve elektronik olarak ayarlanabilen süspansiyon sayesinde “duygusal bir sürüşü gelişmiş dijital deneyimlerle” bir araya getiriyor. 

    Kia, elektrikli EV3, EV4 ve EV5’in GT versiyonlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    GT modeller, daha sportif bir görünüm için dış tasarımda bazı dokunuşlar ve özel rozetler taşıyor. İç mekanda ise sürücüyü saran spor koltuklar, standart üç kollu GT direksiyon simidi ve elektrikli araçların sessizliğini kırmak amacıyla sanal vites geçişleriyle birlikte sunulan yapay motor sesleri yer alıyor. Bu sayede performanslı bir otomobil hissi yaratılması hedeflenmiş.

    Alt kompakt crossover sınıfındaki EV3 GT ile kompakt hatchback/sedan gövdeli EV4 GT, toplamda 282 beygir güç üretiyor. Bu güç, önde 194 beygir, arkada ise 94 beygirlik iki motorun birleşiminden geliyor. EV5 GT ise daha güçlü 208 beygirlik ön motoru sayesinde toplamda 302 beygire ulaşıyor. En seri model EV4 GT, 0’dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkabiliyor. EV3 GT bu değeri 5,7 saniyede yakalarken, daha büyük ve ağır olan EV5 GT’nin süresi 6,2 saniye olarak açıklandı.

    Kia, elektrikli EV3, EV4 ve EV5’in GT versiyonlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni GT modellerin WLTP menzil değerleri henüz açıklanmadı. Üç model de 81,4 kWh kapasiteli aynı bataryayı kullanıyor. Bu batarya standart versiyonlarda EV3 için 605 km, EV4 için 633 km ve EV5 için 555 km menzil sunuyor. Ancak ikinci motorun getirdiği ek ağırlık ve güç tüketimi nedeniyle GT versiyonlarda bu değerlerin düşmesi bekleniyor.

    Kia, GT versiyonların kesin satış tarihini henüz açıklamadı ancak üretimin 2026’nın ikinci çeyreğinde başlayacağını belirtiyor. Buna bağlı olarak teslimatların kısa süre sonra başlaması bekleniyor. Ayrıca, Kia’nın en küçük elektrikli modeli olan EV2 için çift motorlu bir GT versiyonu gelip gelmeyeceği konusunda da henüz bir bilgi bulunmuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tcl sinyal yok açık mı mazot boyaya zarar verir mi puzzle halısı yerine ne kullanılır nalet ne demek wifi 6 modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum