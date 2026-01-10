Kia, elektrikli EV3, EV4 ve EV5’in GT versiyonlarını tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kia, elektrikli EV3, EV4 ve EV5 modellerinin GT versiyonlarını tanıttı. Şimdiye kadar bu üç model yalnızca önden çekişli, tek motorlu seçeneklerle sunulmuştu. Yeni versiyonlar EV6 GT kadar yüksek güç sunmasa da, artan güç ve dört tekerden çekişle beraber çok daha sportif bir sürüş vadediyor.

Kia EV3 GT, EV4 GT ve EV5 GT tanıtıldı

Kia’ya göre GT versiyonlar, artan güçle birlikte özel bir GT sürüş modu ve elektronik olarak ayarlanabilen süspansiyon sayesinde “duygusal bir sürüşü gelişmiş dijital deneyimlerle” bir araya getiriyor.

Tam Boyutta Gör GT modeller, daha sportif bir görünüm için dış tasarımda bazı dokunuşlar ve özel rozetler taşıyor. İç mekanda ise sürücüyü saran spor koltuklar, standart üç kollu GT direksiyon simidi ve elektrikli araçların sessizliğini kırmak amacıyla sanal vites geçişleriyle birlikte sunulan yapay motor sesleri yer alıyor. Bu sayede performanslı bir otomobil hissi yaratılması hedeflenmiş.

Alt kompakt crossover sınıfındaki EV3 GT ile kompakt hatchback/sedan gövdeli EV4 GT, toplamda 282 beygir güç üretiyor. Bu güç, önde 194 beygir, arkada ise 94 beygirlik iki motorun birleşiminden geliyor. EV5 GT ise daha güçlü 208 beygirlik ön motoru sayesinde toplamda 302 beygire ulaşıyor. En seri model EV4 GT, 0’dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkabiliyor. EV3 GT bu değeri 5,7 saniyede yakalarken, daha büyük ve ağır olan EV5 GT’nin süresi 6,2 saniye olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Yeni GT modellerin WLTP menzil değerleri henüz açıklanmadı. Üç model de 81,4 kWh kapasiteli aynı bataryayı kullanıyor. Bu batarya standart versiyonlarda EV3 için 605 km, EV4 için 633 km ve EV5 için 555 km menzil sunuyor. Ancak ikinci motorun getirdiği ek ağırlık ve güç tüketimi nedeniyle GT versiyonlarda bu değerlerin düşmesi bekleniyor.

Kia, GT versiyonların kesin satış tarihini henüz açıklamadı ancak üretimin 2026’nın ikinci çeyreğinde başlayacağını belirtiyor. Buna bağlı olarak teslimatların kısa süre sonra başlaması bekleniyor. Ayrıca, Kia’nın en küçük elektrikli modeli olan EV2 için çift motorlu bir GT versiyonu gelip gelmeyeceği konusunda da henüz bir bilgi bulunmuyor.

