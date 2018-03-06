Ssangyong'un elektrikli SUV konsepti e-SIV görücüye çıktı

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Gittikçe büyüyen elektrikli araç pazarında üreticiler bir bir yerini almaya başlarken, Ssangyong da bu pazarda yer almak istediğini yeni tamamen elektrikli e-SIV konseptini Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtarak gösterdi.

e-SIV konseptinin üretim versiyonu markanın elektrikli araç pazarındaki ilk ürünü olacak. Ancak, 2020 yılı için planlanan tamamen elektrikli versiyondan önce aracın içten yanmalı motora sahip bir versiyonu önümüzdeki yıl piyasaya çıkarılacak.

Oldukça cesur hatlarıyla dikkat çeken e-SIV konseptinde gümüş ve siyah tonlarının hakim olduğu bir dış tasarım göze çarparken, günümüz otomobil konseptlerinin trendi olan ince ön farlar ve stop lambaları da kendini gösteriyor. Ayrıca, tamamen elektrikli olarak üretilecek araçta doğal olarak ön ızgara bulunmuyor. Aracın beş kollu dev jantları da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

İç dünyası dört yolcu için tasarlanan e-SIV konseptinin ön konsolu boydan boya ekran olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Direksiyonun hemen arkasında tamamen dijital gösterge paneli yer alırken merkezde ise yatay olarak konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Onun hemen altında ise muhtemelen konfor ekipmanlarının kontrolünün yapılacağı bir başka ekranın dikey olarak konumlandırıldığı görülüyor.

Yapay zeka ve ses tanıma teknolojisi

Aracın içerisinde bulunan sistem yapay zeka ile öğrenme ve ses tanıma teknolojisine sahip. Ayrıca bu sistem bulut bağlantısı sağlayarak aracın konfor ekipmanlarını, gücünü ve güvenlik destek sistemlerini uzaktan kontrol etmeye imkan sağlıyor.

Ssangyong e-SIV konseptinin sıfır emisyonlu versiyonunda 61.5kWs bataryadan güç alan 200 beygirlik elektrikli motor bulunuyor. Aracın bu sayede 450 kilometre menzile sahip olduğu ve maksimum 150 km/s hıza çıkabildiği belirtiliyor.

En son teknolojilerle donatılan araçta, ikinci seviye otonom sistem bulunacak. Radar ve kamera sistemlerini kullanacak araç bu sayede şerit takip sistemi ve öndeki araç ile mesafeyi koruma gibi özelliklere de sahip olacak. Ayrıca ek sensörlerle üçüncü seviye otonom sisteme uyumlu hale gelebileceği de söyleniyor.

Ssangyong e-SIV konsepti ilk olarak 2019 yılında içten yanmalı motora sahip olarak üretim bandına çıkacak. Hemen ardından 2020 yılında ise tamamen elektrikli versiyonu satışa sunulacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/ssangyong-e-siv-concept-previews-upcoming-suv-and-first-ev