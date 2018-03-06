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Ssangyong'un elektrikli SUV konsepti e-SIV görücüye çıktı

Ssangyong e-SIV konseptinin üretim versiyonu yepyeni teknolojilere ve otonom sürüş yetisine sahip olarak üretilecek. Ayrıca bilgi-eğlence sistemi yapay zeka ile öğrenme yeteneğine sahip olacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ssangyong'un elektrikli SUV konsepti e-SIV görücüye çıktı
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Gittikçe büyüyen elektrikli araç pazarında üreticiler bir bir yerini almaya başlarken, Ssangyong da bu pazarda yer almak istediğini yeni tamamen elektrikli e-SIV konseptini Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtarak gösterdi.

e-SIV konseptinin üretim versiyonu markanın elektrikli araç pazarındaki ilk ürünü olacak. Ancak, 2020 yılı için planlanan tamamen elektrikli versiyondan önce aracın içten yanmalı motora sahip bir versiyonu önümüzdeki yıl piyasaya çıkarılacak.

Oldukça cesur hatlarıyla dikkat çeken e-SIV konseptinde gümüş ve siyah tonlarının hakim olduğu bir dış tasarım göze çarparken, günümüz otomobil konseptlerinin trendi olan ince ön farlar ve stop lambaları da kendini gösteriyor. Ayrıca, tamamen elektrikli olarak üretilecek araçta doğal olarak ön ızgara bulunmuyor. Aracın beş kollu dev jantları da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

İç dünyası dört yolcu için tasarlanan e-SIV konseptinin ön konsolu boydan boya ekran olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Direksiyonun hemen arkasında tamamen dijital gösterge paneli yer alırken merkezde ise yatay olarak konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Onun hemen altında ise muhtemelen konfor ekipmanlarının kontrolünün yapılacağı bir başka ekranın dikey olarak konumlandırıldığı görülüyor.

Yapay zeka ve ses tanıma teknolojisi 

Aracın içerisinde bulunan sistem yapay zeka ile öğrenme ve ses tanıma teknolojisine sahip. Ayrıca bu sistem bulut bağlantısı sağlayarak aracın konfor ekipmanlarını, gücünü ve güvenlik destek sistemlerini uzaktan kontrol etmeye imkan sağlıyor.

Ssangyong e-SIV konseptinin sıfır emisyonlu versiyonunda 61.5kWs bataryadan güç alan 200 beygirlik elektrikli motor bulunuyor. Aracın bu sayede 450 kilometre menzile sahip olduğu ve maksimum 150 km/s hıza çıkabildiği belirtiliyor.

En son teknolojilerle donatılan araçta, ikinci seviye otonom sistem bulunacak. Radar ve kamera sistemlerini kullanacak araç bu sayede şerit takip sistemi ve öndeki araç ile mesafeyi koruma gibi özelliklere de sahip olacak. Ayrıca ek sensörlerle üçüncü seviye otonom sisteme uyumlu hale gelebileceği de söyleniyor.

Ssangyong e-SIV konsepti ilk olarak 2019 yılında içten yanmalı motora sahip olarak üretim bandına çıkacak. Hemen ardından 2020 yılında ise tamamen elektrikli versiyonu satışa sunulacak.


https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/ssangyong-e-siv-concept-previews-upcoming-suv-and-first-ev Yorum Yaz
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lazloo 1 yıl en beğenilen stalker(1979)
stalker(1979)
Adettendir birisi demeden ben diyeyim Egea'ya benzemiş


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stalker(1979) 1 yıl
Adettendir birisi demeden ben diyeyim Egea'ya benzemiş
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pasa king 1 yıl
bu aracı tasarlayan tasarımcıda hiç zevk yoktur. onu da geçtim insan piyasadaki araçlara bakar bişeyler kapar oda yok bu ne tipsizliktir. bukadar görüntüsüyle itici bir araba daha tanımıyorum .
not: tarih içinde nadirde olsa istisnalar olabilir.
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CWaRRioR 1 yıl
Direksiyon simidi florasan gibi.
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Kaiser75 1 yıl
fena değil. ama ssangyong TR'de alması mantıklı bir marka değil
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stalker(1979) 1 yıl
Adettendir birisi demeden ben diyeyim Egea'ya benzemiş
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lazloo 1 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Adettendir birisi demeden ben diyeyim Egea'ya benzemiş


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