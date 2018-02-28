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2018 Honda CR-V hibrit motorla birlikte tanıtıldı

Japon üretici, Avrupa pazarında satışa sunacağı 2018 Honda CR-V modelinin bazı özelliklerini Cenevre öncesi paylaştı. Bu yıl içerisinde satışa sunulacak araç 2019 yılında hibrit motora kavuşacak.
1 yıl
11,6b
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20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Honda CR-V hibrit motorla birlikte tanıtıldı
 

Japon üretici, Avrupa pazarında satışa sunacağı yeni nesil 2018 Honda CR-V modelini önümüzdeki hafta düzenlenecek Cenevre otomobil Fuarı’nın hemen öncesinde internet üzerinden tanıttı. Honda’nın belirttiğine göre iç mekan kalitesin bakımından çıtayı yükselten araçta ilk kez bir seçenek olarak yedi koltuk sunulacak.

Dış tasarım olarak yeni bir görünüme sahip olan aracın iç tarafında ise yatay çizgilerin hakim olduğu bir tasarım dili tercih edilmiş. Yeni CR-V’nin gösterge paneli ve konsolun merkezinde yer alan bilgi-eğlence sistemi 7 inçlik ekranlara emanet edilmiş. Klima gibi konfor elemanlarının kontrolü ise merkezde yer alan bilgi-eğlence ekranının hemen altındaki fiziksel düğmelerden sağlanıyor.

Honda’nın belirttiğine göre yeni CR-V modelinin boyutları selefine göre biraz daha geliştirilmiş. Gelişen boyutlar sayesinde artırılan aks mesafesi de daha geniş bir iç mekanın önünü açmış. Genişleyen iç mekan tüm yolcular için daha rahat bir yolculuğu elverişli kılarken, doğal bir şekilde bagaj hacmine de etki etmiş. Ayrıca iki farklı yükseklikte ayarlanabilen bagaj zemini büyük objelerin yüklenmesini kolaylaştırırken, bagaj kapağındaki Hands-Free özelliği de erişimi bir üst seviyeye taşımış.

2018 Honda CR-V hibrit motorla birlikte tanıtıldı
 

 Avrupa'da ilk kez hibrit SUV

Motor tarafına geldiğimizde ise Honda’nın ilk kez Avrupa pazarında satılacak bir SUV modelinde hibrit teknolojisini sunduğunu görüyoruz. Şirketin Intelligent Multi Moda Drive (i-MMD) hibrit sistemiyle birlikte satışa sunulacak olan yeni CR-V, 2.0 litre i-VTEC benzinli motoru iki elektrikli motorla eşleştiriyor. Geleneksel şanzıman sistemi kullanmayan i-MMD sistemi, hareket bileşenleri arasında direkt bağlantı oluşturmak ve daha düzgün tork aktarımı için tek bir sabit dişli oranına sahip daha kompakt bir ünite kullanıyor.

Ayrıca şirketin güçlü bir performansa sahip ve yakıt ekonomisinde sınıfında lider olduğunu belirttiği 1.5 litre VTEC turbo benzinli motor da seçenekler arasında. Bu motor tarafından üretilen güç tekerleklere standart olarak 6 ileri manuel şanzıman ile, opsiyon olarak da CVT otomatik şanzıman ile iletiliyor. Tüm bu benzinli ve hibrit motorlar standart olarak önden çekişli sürüş sistemine sahip. Ancak dört tekerden çekiş sistemi de seçenekler arasında.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek olan 2018 Honda CR-V, 1.5 litre VTEC turbo benzinli motorla birlikte bu yıl içerisinde satışa sunulacak. Hibrit versiyonu ise 2019’un başlarında gelecek.


https://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pressreleases/126966/honda-to-unveil-the-all-new-cr-v-at-the-geneva-motor-show Yorum Yaz
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Kirk Lee 1 yıl en beğenilen
Tekrar soralım, C sütunundaki göçükler standart mı olacak yoksa opsiyonel mi
1 Yanıt Yanıtla +22
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Moueson 1 yıl
Yeni Renault koleos varken çöp

Honda hem markadan kaybediyor.Renault kesinlikle honda dan marka imajı olarak daha iyi.
Pek çok tanıdıgım mercedesini bile satıp Megane alıyor bu devirde
Yeni Renault koleos varken çöpHonda hem markadan kaybediyor.Renault kesinlikle honda dan marka imajı olarak daha iyi.Pek çok tanıdıgım mer...
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Sönmeyen Arıza Lambası. 1 yıl
Hah şöyle hibritlerle gelin bize. Bu ülkede şuan için en mantıklı teknoloji plug-in hibrit.(bu araç plug-in değil galiba)
Neden mi?
-Menzilleri 30-50 km arası olan plug-in ile çoğu kişi benzin yakmadan günlük işe git gel yapabilir.
-Trafik çok
-Şarj altyapısı yeterli değil
-Bayram seyran geleneğimiz var. Uzun yol şart.
-7-8 sene sonra pilleri çöp olursa araç ölmüyor. Benzinde start-stoplu araba gibi kullanırsın. Ki 7-8 sene sonra pil maliyetlerinin azalması muhtemel.
İnternette bir fotoğraf görmüştüm. Türkiye'de plug-in bmw'sini şarj etmek için balkondan üçlü priz sallandıran koca yürekli bir adam vardı
Olay budur işte.
Hah şöyle hibritlerle gelin bize. Bu ülkede şuan için en mantıklı teknoloji plug-in hibrit.(bu araç plug-in değil galiba)Neden mi?-Menzilleri 30-50 km...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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scuba1 6 ay
hibrit araçların ötv lerinde teşvik var ...toyota rav4 hibrit in en üst versiyonu 2500 cc motorlu olmasına rağmen 230 000 tl civarlarında satılıyor ....hondanın ki 2000 cc ile bundan daha olması gerekir bence .....
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DH Misafiri 11 ay
Fiyat konusunda bilgisi olan varmı hibrit aracın
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venomboy_85 1 yıl
Motor tarafına geldiğimizde ise Honda’nın ilk kez Avrupa pazarında satılacak bir SUV modelinde hibrit teknolojisini sunduğunu görüyoruz.
Lexus?
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lazloo 1 yıl
İlk hibrit suv derken?
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DH Misafiri 1 yıl
Toyota Rav4 Hybrid ve Lexusun Hybrid SUV modelleri hali hazirda satisa sunulmus durumda . Haber dogru bir bilgi vermemekte
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MrKemal17 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Toyota Rav4 Hybrid ve Lexusun Hybrid SUV modelleri hali hazirda satisa sunulmus durumda . Haber dogru bir bilgi vermemekte

Volvonun da var mesela ama haber doğru. Honda ilk kez hibrit SUV satıyor Avrupa'da. Avrupa'da ilk değil, Honda için Avrupa'da ilk.
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aycibin 1 yıl
dünyada hibrit araç satışını yasaklamış tek ülke hangisidir?
cevap: Türkiye
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etusch 1 yıl
Bu aracın testini izlemiştim( eski kasa yeni kasa testi)
fren ve viraj kabiliyeti önceki 2 lt motorlardan daha iyiydi. İç mekan da önceki daha doğrusu güncel versiyon çok boş görünüyor. Bu da yeterince iyi değil ama öncekinden daha iyi. Hybrid versiyonuna sahip olmak isterdim açıkcası.
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mkilinc79 1 yıl
Acaba bunu da Türkiye'ye boş getirip yerli malı koltuk mu koyacaklar görelim..
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haberelectro 1 yıl
Gule gule dizel
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atilasat 1 yıl
alienin kafası gibi
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2018 honda cr-v, honda cr-v hibrit ve
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