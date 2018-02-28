2018 Honda CR-V hibrit motorla birlikte tanıtıldı

Japon üretici, Avrupa pazarında satışa sunacağı yeni nesil 2018 Honda CR-V modelini önümüzdeki hafta düzenlenecek Cenevre otomobil Fuarı’nın hemen öncesinde internet üzerinden tanıttı. Honda’nın belirttiğine göre iç mekan kalitesin bakımından çıtayı yükselten araçta ilk kez bir seçenek olarak yedi koltuk sunulacak.

Dış tasarım olarak yeni bir görünüme sahip olan aracın iç tarafında ise yatay çizgilerin hakim olduğu bir tasarım dili tercih edilmiş. Yeni CR-V’nin gösterge paneli ve konsolun merkezinde yer alan bilgi-eğlence sistemi 7 inçlik ekranlara emanet edilmiş. Klima gibi konfor elemanlarının kontrolü ise merkezde yer alan bilgi-eğlence ekranının hemen altındaki fiziksel düğmelerden sağlanıyor.

Honda’nın belirttiğine göre yeni CR-V modelinin boyutları selefine göre biraz daha geliştirilmiş. Gelişen boyutlar sayesinde artırılan aks mesafesi de daha geniş bir iç mekanın önünü açmış. Genişleyen iç mekan tüm yolcular için daha rahat bir yolculuğu elverişli kılarken, doğal bir şekilde bagaj hacmine de etki etmiş. Ayrıca iki farklı yükseklikte ayarlanabilen bagaj zemini büyük objelerin yüklenmesini kolaylaştırırken, bagaj kapağındaki Hands-Free özelliği de erişimi bir üst seviyeye taşımış.

Avrupa'da ilk kez hibrit SUV

Motor tarafına geldiğimizde ise Honda’nın ilk kez Avrupa pazarında satılacak bir SUV modelinde hibrit teknolojisini sunduğunu görüyoruz. Şirketin Intelligent Multi Moda Drive (i-MMD) hibrit sistemiyle birlikte satışa sunulacak olan yeni CR-V, 2.0 litre i-VTEC benzinli motoru iki elektrikli motorla eşleştiriyor. Geleneksel şanzıman sistemi kullanmayan i-MMD sistemi, hareket bileşenleri arasında direkt bağlantı oluşturmak ve daha düzgün tork aktarımı için tek bir sabit dişli oranına sahip daha kompakt bir ünite kullanıyor.

Ayrıca şirketin güçlü bir performansa sahip ve yakıt ekonomisinde sınıfında lider olduğunu belirttiği 1.5 litre VTEC turbo benzinli motor da seçenekler arasında. Bu motor tarafından üretilen güç tekerleklere standart olarak 6 ileri manuel şanzıman ile, opsiyon olarak da CVT otomatik şanzıman ile iletiliyor. Tüm bu benzinli ve hibrit motorlar standart olarak önden çekişli sürüş sistemine sahip. Ancak dört tekerden çekiş sistemi de seçenekler arasında.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek olan 2018 Honda CR-V, 1.5 litre VTEC turbo benzinli motorla birlikte bu yıl içerisinde satışa sunulacak. Hibrit versiyonu ise 2019’un başlarında gelecek.

https://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pressreleases/126966/honda-to-unveil-the-all-new-cr-v-at-the-geneva-motor-show