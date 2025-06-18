1250 beygirlik Corvette ZR1X tanıtıldı: Şimdiye kadarki en gelişmiş Corvette

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Chevrolet, performans tutkunlarının kalbinde taht kuran ZR1 adını şimdi bambaşka bir seviyeye taşıyor. 2026 Corvette ZR1X, 1.250 beygir gücü, dört tekerlekten çekiş sistemi ve yeni hibrit teknolojisiyle şimdiye kadarki en gelişmiş Corvette olma özelliği taşıyor.

Yeni Chevrolet ZR1X, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Elektrikli ön aks ve çift turbo V8 motorun birleşiminden doğan bu hiper otomobil, şimdiye kadar üretilmiş en güçlü Corvette olarak karşımızda duruyor. ZR1X’in merkezinde yer alan 5.5 litrelik LT7 V8 motor, 1.064 beygir gücü ve 1.123 Nm tork üretiyor. Bu motor, Corvette Z06 ve GT3.R yarış versiyonlarıyla ortak mühendislik altyapısını taşıyor.

Özel dövme krank mili, yarış motorlarında kullanılan supap sistemi ve kuru karter yağlama gibi yüksek performans detayları, ZR1X’in motorunu adeta bir yarış canavarına dönüştürüyor. İki adet 76 mm turbo ile desteklenen bu sistemde, turbo lag etkisini azaltmak amacıyla egzoz manifoldu doğrudan turbo gövdesine entegre edilmiş. Dinamik anti-lag sistemi ise gazdan ayağınızı çektiğinizde bile turbo hızını koruyarak yeniden gaz verdiğiniz anda anında tepki sağlıyor.

Ön aksta görev yapan elektrik motoru ise 186 beygir gücü ve 197 Nm tork sunuyor. 1.9 kWsa kapasiteli batarya, E-Ray'deki sistemle benzer yapıda olmasına rağmen, enerji yönetimi ve soğutma iyileştirmeleriyle daha uzun süreli ve yüksek performanslı kullanım imkanı veriyor. Rejeneratif frenleme sayesinde kendi kendine şarj olan bu sistemde herhangi bir fişe takma zorunluluğu bulunmuyor. ZR1X’in 0-100 km/s hızlanması 2 saniyenin altında gerçekleşiyor. Çeyrek mil süresi ise 9 saniyenin altında tamamlanıyor.

Tam Boyutta Gör Chevrolet’nin eAWD olarak adlandırdığı elektrik destekli dört çeker sistem, sürüş tarzına ve yol koşullarına göre gücü ön ve arka aks arasında akıllıca dağıtarak hem yol tutuşu hem de performansı üst seviyeye taşıyor. Özellikle pist kullanımı için geliştirilen "Endurance", "Qualifying" ve "Push-to-Pass" gibi sürüş modları, batarya yönetimini ve elektrikli güç dağılımını ihtiyaçlara göre optimize ediyor. Yeni tanıtılan PTM Pro sistemi, tüm elektronik sürüş yardımlarını kapatarak saf bir sürüş hissi sunarken, rejeneratif fren tork yönlendirmesi, ön fren basıncı yönetimi ve ayarlanabilir launch control gibi özellikler aktif kalmaya devam ediyor.

ZR1X’in fren sistemi de araca özel olarak sıfırdan tasarlanmış. Alcon imzalı 10 pistonlu ön ve 6 pistonlu arka kaliperler, 16.5 inçlik karbon-seramik disklerle birlikte çalışıyor. Bu sistem, GM'in bugüne kadar test ettiği en dayanıklı üretim otomobili fren paketi olarak tanımlanıyor. Hatta yapılan testlerde 180’den 120 km/s’ye yalnızca 1.9G’lik yavaşlamayla düşmeyi başarmış.

İki farklı şasi konfigürasyonu sunulan ZR1X, standart versiyonda Michelin PS4S lastiklerle hem günlük kullanım hem de pist performansını dengeliyor. Daha agresif sürüş isteyenler için sunulan ZTK Performance Paketi ise sert süspansiyon ve Michelin Cup 2R lastiklerle destekleniyor. Aerodinamik tarafta ise opsiyonel Karbon Aero paketi; ön kanatçıklar, alt gövde hava yönlendiricileri, ısı tahliye kanalları ve yüksek verimli arka kanat ile birlikte toplamda yaklaşık 545 kg'lık bastırma kuvveti üretiyor. Bu sayede ZR1X, yüksek hızda bile yere yapışarak maksimum yol tutuş sağlıyor.

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İç mekânda ise Corvette ailesinin 2026 yenilikleri göze çarpıyor. Üç ekranlı dijital gösterge paneli, güncellenmiş orta konsol, gerçek zamanlı araç verilerini sunan Performance App, yeni döşeme seçenekleri ve üst düzey malzeme kalitesiyle ZR1X, sadece hızlı değil, aynı zamanda modern ve şık.

2026 Corvette ZR1X, ABD’nin Kentucky eyaletindeki Bowling Green fabrikasında üretilecek. Motorları ise yine aynı tesis içindeki el yapımı performans merkezinde uzman teknisyenlerce monte edilecek. Fiyat ve satış tarihi gibi detaylar, aracın üretime yaklaşmasıyla birlikte açıklanacak.

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Yeni Chevrolet Corvette ZR1X tanıtıldı

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