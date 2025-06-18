Avrupa'nın ilk 6 tonluk elektrikli yükleyicisi Volvo L120 Electric, sahaya çıktı

Araç, yerin 27 metre altında, yer altı suyunu dışarıda tutmak için basınçlı hava ortamında görev yapıyor. Proje yöneticisi Reinhold Boiger'a göre bu özel koşullar, şantiyede yalnızca elektrikli makinelerin kullanılmasına izin veriyor. Boiger, konuyla ilgili açıklamasında, “Basınçlı alana girmek için özel sağlık onayı gerekiyor. Burada dizel motorlu bir makine çalıştırmak büyük bir tehlike olurdu” ifadelerine yer verdi.
Elektrikli iş makineleri, özellikle madencilik gibi kapalı alanlarda sundukları avantajlar sayesinde uzun süredir tercih ediliyor. Volvo’nun L120 Electric modeli ise bu teknolojiyi şehir içi tünel projelerine taşıyarak önemli bir adım atmış oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: