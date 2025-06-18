Avrupa'nın ilk 6 tonluk elektrikli yükleyicisi Volvo L120 Electric, sahaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Volvo, Avrupa pazarında bir ilke imza atarak 6 ton kaldırma kapasiteli ilk elektrikli lastikli yükleyicisi L120 Electric’i sahaya indirdi. Yeni model, şu anda Münih’in merkezindeki Marienplatz Meydanı’nda inşa edilen metro tünelinde çalışıyor.

Araç, yerin 27 metre altında, yer altı suyunu dışarıda tutmak için basınçlı hava ortamında görev yapıyor. Proje yöneticisi Reinhold Boiger'a göre bu özel koşullar, şantiyede yalnızca elektrikli makinelerin kullanılmasına izin veriyor. Boiger, konuyla ilgili açıklamasında, “Basınçlı alana girmek için özel sağlık onayı gerekiyor. Burada dizel motorlu bir makine çalıştırmak büyük bir tehlike olurdu” ifadelerine yer verdi.

Tam Boyutta Gör L120 Electric, dizel versiyonu kadar güçlü çalışıyor ve kullanım şekline göre tek şarjla 8 saate kadar görev yapabiliyor. Tünel kazısından çıkan toprağı taşıyan araç, elektrik motoru sayesinde sessiz çalışıyor ve egzoz salımı yapmadığı için ek havalandırma sistemine gerek kalmıyor. Ayrıca daha düşük gürültü ve titreşim seviyesi, yer altındaki işçilerin çalışma konforunu da artırıyor.

Elektrikli iş makineleri, özellikle madencilik gibi kapalı alanlarda sundukları avantajlar sayesinde uzun süredir tercih ediliyor. Volvo’nun L120 Electric modeli ise bu teknolojiyi şehir içi tünel projelerine taşıyarak önemli bir adım atmış oldu.

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Avrupa'nın ilk 6 tonluk elektrikli yükleyicisi sahaya çıktı

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