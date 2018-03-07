2018 Hyundai Santa Fe, yeni teknolojileriyle Cenevre'de sahne aldı

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Güney Koreli üretici Hyundai, gerek tasarım olarak gerekse yeni teknoloji ve güvenlik ekipmanları bakımından yenilediği dördüncü nesil Hyundai Santa Fe SUV modelini 88. Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüketicinin beğenisine sundu. İşte yeni nesil Hyundai Santa Fe özellikleri:

Hyundai, daha küçük kardeşleri olan yeni Kona ve Nexo SUV modellerinde bulunan ayrık far ve ikizkenar yamuk şeklindeki ön ızgarayı içerisinde barındıran tasarım dilini dördüncü nesil Santa Fe modeline de harmanlamış. Tasarım olarak oldukça dinamik ve agresif görünen araç, 4770mm uzunluğunda ve 1890mm genişliğindeki ölçüleriyle selefinden 70mm daha uzun ve 10mm daha geniş olarak karşımıza çıkıyor. Bu uzunluğun bir getirisi olan daha uzun aks mesafesi de aracın iç dünyasında daha ferah bir alan sağlarken, arka koltukta seyahat eden yolculara da daha geniş bir diz mesafesi yaratıyor. Ayrıca 585 litre bagaj hacmine ulaştığını da söylemeden geçmeyelim.

3 farklı motor seçeneği

Yeni nesil Hyundai Santa Fe’nin kaputunun altında ikisi bu model için yeni olmak üzere üç farklı seçenek sunuluyor. Seçeneklerin dizel kanadında 202 beygirlik 441Nm tork üreten 2.2 litre ve 186 beygir güç, 402Nm tork üreten yeni 2.0 litre CRDI dizel motor yer alıyor. Diğer yanda ise 2.0 litre turbo beslemeli benzinli motor bulunuyor. Tüm bu motor seçeneklerinde 6 ileri manuel şanzıman standart olarak gelirken, 8 ileri otomatik şanzıman da opsiyon olarak tercih listesindeki yerinde bulunuyor.

Yeni Santa Fe’nin dikkat çeken özellikleri arasında Genesis’ten alınan HTRAC adındaki elektronik dört tekerden çekiş sistemi bulunuyor. Birden fazla sürüş modu sağlayan bu özellik, torkun yüzde 50’sini arkaya gönderebiliyor. Tork yönlendirme yetisinin de içerisinde bulunduğu bu sistem Hyundai’ye göre aracın yola tutunmasını ve kontrolü arttırıyor.

Güvenlik odaklı aile aracı

Bir önceki modele göre bir adım öne çıkan teknolojilerde otomatik acil durum freni ve şerit takip sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Sürücü uyarı sistemi ve diğer güvenlik asistanı özelliklerinin de sunulduğu araçta, yapay zekaya sahip ses tanıma özelliği de bulunuyor.

Yeni Santa Fe’nin güvenlik asistanları arasında ayrıca “Güvenli Çıkış Asistanı” yer alıyor. Bu sistem, sensörler vasıtasıyla etrafı tarayarak arkadan yaklaşan bir bir araç olduğunda kapıların açılmasına izin vermeyerek olası bir kazanın da önüne geçmiş oluyor. Sistemin nasıl çalıştığını buradaki haberimizden izleyebilirsiniz.

Yeni nesil Santa Fe’nin kabininde ise en son i30 modelini anımsatan değişimler söz konusu. Üst paketlerde konsolun üst kısmında, kapı içlerinde, koltuklarda ve kolçakta yumuşak deri malzemenin kaliteyi hissettireceği araçta, etrafında fiziksel düğmelerin de yer aldığı 7 inçlik bir bilgi eğlence ekranı bulunuyor.

Yeni nesil Hyundai Santa Fe’nin bu yıl içerisinde satışa çıkması bekleniyor. Fakat fiyat konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/hyundai-santa-fe-revealed