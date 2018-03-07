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Mercedes, yola uyarı işareti yansıtan far teknolojisini tanıttı

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda Mercedes-Maybach tarafından dünya prömiyeri gerçekleştirilen Digital Light adındaki yeni far sistemi, yol koşullarına göre çeşitli işaretleri yola yansıtabiliyor
1 yıl
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22
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes, yola uyarı işareti yansıtan far teknolojisini tanıttı
 

Yeni Mercedes-Maybach S Serisi ile birlikte dünya prömiyerini gerçekleştiren ‘Digital Light’ teknolojisi artık konsept olmaktan çıktı. Her bir farda bir milyonun üzerinde piksel bulunan bu sistem, her sürüş durumu için ideal ışık koşullarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sürüş asistan sistemlerini de görsel açıdan destekliyor.

Daimler’in Digital Light adını verdiği yeni far teknolojisi ile birlikte hem sürücü için hem de karşıdan gelen diğer sürücüler için her türlü kolaylık sağlanıyor. Aracın diğer sürüş asistanlarıyla da iletişim halinde olan bu sistem sayesinde her durum için ideal ışık oluşturulabiliyor. Daimler’in belirttiğine göre bu yeni sistem Multibeam Led farlardan bile daha yüksek kesinlik sunuyor. Intelligent Drive stratejisinin bir parçası olan bu sistem ile maksimum güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.

Sistem nasıl çalışıyor? 

HD kalitedeki yeni farların her birinin içerisinde bir milyonun üzerinde mikro reflektör ile çalışan bir çip bulunuyor. Araç içerisinde bulunan kamera ve sensör sistemleri yol üzerindeki farklı koşulları algılıyor, ve bu bilgiler milisaniyeler içerisinde farlara aktarılarak o duruma özel mümkün olan en iyi ışık dağılımının oluşturulması sağlanıyor. Örneğin; yolculuk esnasına karşı taraftan gelen araç kamera ve sensörler aracılığıyla tanımlanıyor. Böylece o aracın sürücü ve yolcu koltuğunda oturan kişiler yoğun ışığa maruz kalmayacak şekilde ışığın ayarlanması sağlanıyor.

Mercedes, yola uyarı işareti yansıtan far teknolojisini tanıttı
 

Dijital Light sisteminin çalışma prensibi içerisinde aynı zamanda bir takım bilgileri yolun üzerine yansıtmak da yer alıyor. Sürücünün dikkatini dağıtabilecek bu özellik ile seçilen güvenlik sistemine bağlı olarak hız sınırları, şeritten çıkma uyarısı, yol yapım çalışmaları, kör noktada bulunan araçlar, öndeki araçla aradaki mesafe ve kaygan yol işareti farlar aracılığı ile yola yansıtılabiliyor. Örneğin; yolun kenarındaki tehlikeli bir bölgede yaya algılanırsa, o yayanın bulunduğu bölgeyi işaret eden bir ok işareti yolun üzerinde beliriyor.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştiren bu yeni teknoloji, 2018’in ilk yarısından itibaren seçilmiş filo müşterilerine ulaştırılan ilk araçlarda donanım olarak bulunacak. Ayrıca Daimler’in belirttiğine göre bu sistemin ülke kanunları ile de uyumlu olması için gerekli izinlerin alınması gerekiyor.


http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/World-premiere-in-the-Mercedes-Maybach-S-Class-DIGITAL-LIGHT-the-light-of-the-future-hits-the-road.xhtml?oid=33898368&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnMmc29ydERlZmluaXRpb249UFVCTElTSEVEX0FULTImYWpheFJlcXVlc3RzTWFkZT0xJnRodW1iU Yorum Yaz
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WmGMD 1 yıl en beğenilen
Projektör yapında bari arabayı duvarın karşısına çekip film izleyelim.
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Skandalek 1 yıl
Bizim yollarda gözükmez ki bu, çukura gelir, tümseğe gelir, önüne kıran arabaya gelir, gelir oğlu gelir, ha bir de bu özelliğe vergi gelir
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zolzauza 1 yıl
Bizimkiler bununla yola özlü söz yansıtırlar :)
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kkvan 1 yıl
bi projeksiyon cihazı ne kadar ki LED ampullü olanlar??? bu far "teknolojisi" sanki yeni bir şeymiş gibi yansıtılıyor ya gıcık oluyorum böyle şeylere. isterse film bile izletir yolda .
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MS4343 1 yıl
Kaza yapıp kırsan, orta sınıf bir araba parası bayılırsın artık( Gerçi Maybach alabilen adam farı marı düşünmez )
Diğer Mercedes modellerine gelirse,hırsızlık olayları iyice artar.
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ismail64 1 yıl
Biz de düğün arabası yapıp, "ucundan accık" "mutluyuz" vs yansıtırlar ;)
mercedesi bunu yaptığına pişman ederiz
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kkvan 1 yıl
Gereksiz fantastik işler . En iyisi Osram,Philips gibi Markaların standart halojen ampülleri. Yağışlı havalarda Xenon u LED i hepsi çuvallıyor . Yolu göremiyorsun, işareti yansıtsa nolur .
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Barni Moloztaş 1 yıl
Opsiyon 8300tl
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sniper23 1 yıl
Bakan çocuklarına duyurulur.
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TurboBoosted 1 yıl
ama biz de yol yaptık. hiç onları yazmıyorsunuz.
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Skandalek 1 yıl
Bizim yollarda gözükmez ki bu, çukura gelir, tümseğe gelir, önüne kıran arabaya gelir, gelir oğlu gelir, ha bir de bu özelliğe vergi gelir
1 Yanıt Yanıtla +28
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kadirirdem 1 yıl Skandalek
Güzel ve haklı yorum.
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zolzauza 1 yıl
Bizimkiler bununla yola özlü söz yansıtırlar :)
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Ac1DBuRN 1 yıl
Yola işaret yansıtacağına yoldaki çukuru, kasisi veya aniden yola çıkan canlı cansızları farklı bir renkle işaretlese de şöförün dikkatini çekse daha mantıklı olur gibime geliyor.
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mercedes digital light, 2018 cenevre otomobil fuarı ve
6 etiket daha mercedes-maybach 2018 maybach s serisi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler
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