Mercedes, yola uyarı işareti yansıtan far teknolojisini tanıttı

Yeni Mercedes-Maybach S Serisi ile birlikte dünya prömiyerini gerçekleştiren ‘Digital Light’ teknolojisi artık konsept olmaktan çıktı. Her bir farda bir milyonun üzerinde piksel bulunan bu sistem, her sürüş durumu için ideal ışık koşullarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sürüş asistan sistemlerini de görsel açıdan destekliyor.

Daimler’in Digital Light adını verdiği yeni far teknolojisi ile birlikte hem sürücü için hem de karşıdan gelen diğer sürücüler için her türlü kolaylık sağlanıyor. Aracın diğer sürüş asistanlarıyla da iletişim halinde olan bu sistem sayesinde her durum için ideal ışık oluşturulabiliyor. Daimler’in belirttiğine göre bu yeni sistem Multibeam Led farlardan bile daha yüksek kesinlik sunuyor. Intelligent Drive stratejisinin bir parçası olan bu sistem ile maksimum güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

HD kalitedeki yeni farların her birinin içerisinde bir milyonun üzerinde mikro reflektör ile çalışan bir çip bulunuyor. Araç içerisinde bulunan kamera ve sensör sistemleri yol üzerindeki farklı koşulları algılıyor, ve bu bilgiler milisaniyeler içerisinde farlara aktarılarak o duruma özel mümkün olan en iyi ışık dağılımının oluşturulması sağlanıyor. Örneğin; yolculuk esnasına karşı taraftan gelen araç kamera ve sensörler aracılığıyla tanımlanıyor. Böylece o aracın sürücü ve yolcu koltuğunda oturan kişiler yoğun ışığa maruz kalmayacak şekilde ışığın ayarlanması sağlanıyor.

Dijital Light sisteminin çalışma prensibi içerisinde aynı zamanda bir takım bilgileri yolun üzerine yansıtmak da yer alıyor. Sürücünün dikkatini dağıtabilecek bu özellik ile seçilen güvenlik sistemine bağlı olarak hız sınırları, şeritten çıkma uyarısı, yol yapım çalışmaları, kör noktada bulunan araçlar, öndeki araçla aradaki mesafe ve kaygan yol işareti farlar aracılığı ile yola yansıtılabiliyor. Örneğin; yolun kenarındaki tehlikeli bir bölgede yaya algılanırsa, o yayanın bulunduğu bölgeyi işaret eden bir ok işareti yolun üzerinde beliriyor.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştiren bu yeni teknoloji, 2018’in ilk yarısından itibaren seçilmiş filo müşterilerine ulaştırılan ilk araçlarda donanım olarak bulunacak. Ayrıca Daimler’in belirttiğine göre bu sistemin ülke kanunları ile de uyumlu olması için gerekli izinlerin alınması gerekiyor.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/World-premiere-in-the-Mercedes-Maybach-S-Class-DIGITAL-LIGHT-the-light-of-the-future-hits-the-road.xhtml?oid=33898368&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnMmc29ydERlZmluaXRpb249UFVCTElTSEVEX0FULTImYWpheFJlcXVlc3RzTWFkZT0xJnRodW1iU