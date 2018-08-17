2018'in ilk yarısında dünyanın en çok satan otomobil modelleri belli oldu [Galeri]

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Ünlü pazar araştırma şirketi Jato Dynamics, her zaman olduğu gibi bu yıl da dünyanın en çok satan modellerini açıkladı. Otomobil ve pick-up modellerin dahil edildiği araştırmada, 2018 yılının ilk yarısındaki satış rakamlarının (44 milyon) geçen yıla kıyasla yüzde 3.6 arttığı görüldü.

Son yıllardaki SUV patlaması dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin’de de fazlasıyla hissedildi. 12.2 milyon satışla geçen yıla göre yüzde 4’lük bir büyüme kaydeden ülkede satışların yüzde 60’ını SUV’ler oluşturdu.

Otomobil satışlarının yüzde 16’lık bir artış gösterdiği Hindistan ise Almanya’yı geride bırakarak Çin, ABD ve Japonya’nın ardından dördüncü büyük pazar haline geldi. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın 2021 yılında Japonya’yı da ardında bırakması bekleniyor.

İşte Jato Dynamics’in elde ettiği verilere göre 2018’in ilk yarısında dünyanın en çok satan 50 modeli:

1. Ford F Serisi

534.827 adet (%3 artış)

2. Toyota Corolla

478.122 adet (%1 artış)

3. Volkswagen Golf

431.836 adet (%1 artış)

Dilerseniz listenin devamı için aşağıdaki galeriye göz atabilirsiniz:

http://www.jato.com/the-global-vehicle-sales-expansion-continues-in-h1-2018/