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2018'in ilk yarısında dünyanın en çok satan otomobil modelleri belli oldu [Galeri]

Jato Dynamics'in yayımladığı rapora göre 2018'in ilk yarısındaki otomobil ve pick-up satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 arttı. İşte Jato Dynamics'e göre dünyanın en çok satan 20 modeli
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018'in ilk yarısında dünyanın en çok satan otomobil modelleri belli oldu [Galeri]
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Ünlü pazar araştırma şirketi Jato Dynamics, her zaman olduğu gibi bu yıl da dünyanın en çok satan modellerini açıkladı. Otomobil ve pick-up modellerin dahil edildiği araştırmada, 2018 yılının ilk yarısındaki satış rakamlarının (44 milyon) geçen yıla kıyasla yüzde 3.6 arttığı görüldü.

Son yıllardaki SUV patlaması dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin’de de fazlasıyla hissedildi. 12.2 milyon satışla geçen yıla göre yüzde 4’lük bir büyüme kaydeden ülkede satışların yüzde 60’ını SUV’ler oluşturdu.

Otomobil satışlarının yüzde 16’lık bir artış gösterdiği Hindistan ise Almanya’yı geride bırakarak Çin, ABD ve Japonya’nın ardından dördüncü büyük pazar haline geldi. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın 2021 yılında Japonya’yı da ardında bırakması bekleniyor.

İşte Jato Dynamics’in elde ettiği verilere göre 2018’in ilk yarısında dünyanın en çok satan 50 modeli:

1. Ford F Serisi

534.827 adet (%3 artış)

2. Toyota Corolla 

478.122 adet (%1 artış)

3. Volkswagen Golf 

431.836 adet (%1 artış)
Dilerseniz listenin devamı için aşağıdaki galeriye göz atabilirsiniz:

http://www.jato.com/the-global-vehicle-sales-expansion-continues-in-h1-2018/ Yorum Yaz
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sinoplu 9 ay en beğenilen
Buzdolabi diye kiskandiginiz golf 3.sirada
Hey gidi hey
16 sene once hangi evde buzdolabi vardi
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Umutcan 9 ay
Keşke Türkiye'de de araç sahibi olmak ultra lüks birşey olmasa da sahip olabilsek.
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dobrasam 9 ay
Bu ülkede yaşamak cehennem azabından başka bir şey değil
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conines 9 ay
.
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tenekekutu 9 ay
Bizim ülkemizde satılan donanımlı otomatik vites Corolla Amerika'da 23 bin dolar yani 140 bin TL civarında yapıyor. Bizde ise bu araç 125 bin TL. Üstüne %50 vergi olduğu halde bizde 125 bin TL. Fakiriz ama gururluyuz tabi Corolla ülkemizde pahalı dünyada ucuz.
Geçen gün Türkmenistan'lı bir arkadaşımız üşenmedi tüm ülkelerde ülkemizdeki satılan versiyon Hilux'ın aynısı ve benzerlerini dünya piyasalarında araştırdı en ucuz ülkemizde satıldığını buldu.
Tabi foruma uyalım hemen Corolla pahalı,donanım da yok,hatta hiçbirşey yok araçta artık o ne demekse kendi arabaları sanki kendi kendine gidiyor kısacası dünyada bizim forum hariç kimse de arabadan anlamıyor, bir DH bir ekşi, yabancılar bu iki sosyal mecrayı incelese neden ülkemizin en az 300 yıl daha fakirlik ve cahillik içinde kıvranacağını anlar, belki anlamışlardır bile
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-RAMMSTEIN- 9 ay
Eyy AMARIGA sen kimsin yhaaa.
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Kaiser75 9 ay
Kuzey Amerika'da Corolla 18 bin dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla satılıyor. Bu neden çok satıldığının tek başına kanıtı zaten
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gs09gs09 9 ay
Corolla pek ariza veren arac degil yagini suyunu degistir adam gibi bin yillarca binersin ondan cok satiyor :) fiyatida ucuz nispeten yani bizde pahalida dunya genelinde ucuz hem ucuz hem ariza vermeyince yurt disindada iscilik cok pahali olunca boyle satis rakamlarina ulasiliyor tabiyki
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2jz1993 9 ay
Forumda yerden yere vurulan corolla 2. Olmuş . Ülkece otomobilden anlamadığımız her sene çıkıyor.
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Harun 9 ay
C sinifinin lideri yine corolla sadirtmadi yalniz focusun bu kadar az satmasi garip. Cok ta yakisikli arac halbuki...
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snoppy 9 ay
2012 yılında yapılmış olan bu aracı (Golf Bey) halen diğer rakipleri geçemiyorlarsa C sınıfından çekilsinler bence.
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dobrasam 9 ay
Bu ülkede yaşamak cehennem azabından başka bir şey değil
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Umutcan 9 ay
Keşke Türkiye'de de araç sahibi olmak ultra lüks birşey olmasa da sahip olabilsek.
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