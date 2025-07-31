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Tam Boyutta Gör Eylül ayında Münih’te gerçekleşecek dünya prömiyeri ile ilk gösterimi yapılacak Skoda’nın yeni konsept modeli Vision O, markanın station wagon gövdeli otomobillerinin geleceğini yansıtırken, aynı zamanda Modern Solid tasarım dilinin esnekliğini de vurguluyor.

Vision O konsepti, ilk bakışta dikkat çeken akıcı ve özgün bir silueti ile öne çıkıyor. Tasarım, hafif konturlar, aerodinamik gövde, dik eğimli ön cam ve Skoda Combilerin karakteristik özelliği yumuşak eğimli tavan çizgisiyle şekilleniyor.

“Vision O” ismi, döngüsellik kavramından ilham alırken, bütünsel yaklaşım, parçaların geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanımı yoluyla araç geliştirme ve üretim süreçlerinin çevresel etkisini en aza indirmeyi hedefliyor. Konsept ayrıca fonksiyonellik ile kullanıcı deneyiminin birleşimiyle de dikkat çekiyor.

Vision O konsepti, değişken gövde seçenekleriyle bilinen tarihi L&K 110, katlanabilir arka koltuklu Skoda 1101 Tudor Station Wagon (STW) ve Skoda 1200/1201/1202 otomobil ailesi gibi modelleri kapsayan, markanın station wagon mirasını sürdürüyor.

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Skoda’nın bu gövde tipiyle en çok ilgi gören modeli ise, 1960 yılında tanıtılan Skoda Octavia station wagon oldu. 1998’den bu yana dört nesilde üretilen modern Octavia Combi modelleri 3 milyon adedi aşarak, markanın en çok tercih edilen station wagon modeli haline geldi. İlk olarak 2008’de ikinci modern nesil ile sunulan Skoda Superb Combi de markanın popüler modelleri arasında yer aldı.

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Skoda Vision O, station wagonların geleceğine ışık tutuyor

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