Türkiye'de üretilecek elektrikli Hyundai, kamuflajlı görüntülendi

Yeni model, kardeş marka Kia’nın yakında tanıtacağı EV2 ile platform kardeşi olacak ve Hyundai’nin ürün gamında Inster ile Kona Electric arasındaki boşluğu dolduracak. Kısa süre önce test sırasında görüntülenen aracın boyutları, içten yanmalı Bayon’a oldukça yakın.
Hyundai Avrupa CEO’su Xavier Martinet, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Ioniq 2'nin önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılacağını belirtmişti. Bu da olası tanıtım tarihinin Eylül ayında düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı'na denk gelebileceğini gösteriyor. Elektrikli model 2026'nın üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak. Kia EV2 ise birkaç ay daha erken yollarda olacak.
Yeni modelin iç mekânında Hyundai için önemli bir kullanıcı deneyimi sıçraması hedefleniyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi sayesinde sürüş moduna veya seçilen stile göre ortam aydınlatması ve ses deneyimi değiştirilebilecek. Ayrıca, EV2’de olduğu gibi gösterge paneliyle bilgi-eğlence ekranı tek bir büyük ekran olarak kokpitin yaklaşık yarısını kaplayacak.
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