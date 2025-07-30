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    Türkiye'de üretilecek elektrikli Hyundai, kamuflajlı görüntülendi

    Inster ile Kona arasında konumlandırılması ve Ioniq 2 adını taşıması beklenen kompakt elektrikli model önümüzdeki yıldan itibaren İzmit'te üretilerek tüm Avrupa'ya ihraç edilecek.

    Türkiye'de üretilecek elektrikli Hyundai, kamuflajlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Hyundai, Avrupa’daki elektrikli araç ürün gamını genişletme hedefi doğrultusunda, Bayon modeline elektrikli bir alternatif sunmaya hazırlanıyor. Hyundai Ioniq 2 olarak adlandırılması beklenen model, şirketin Türkiye'de üreteceği ilk elektrikli otomobil olacak.

    Yeni model, kardeş marka Kia’nın yakında tanıtacağı EV2 ile platform kardeşi olacak ve Hyundai’nin ürün gamında Inster ile Kona Electric arasındaki boşluğu dolduracak. Kısa süre önce test sırasında görüntülenen aracın boyutları, içten yanmalı Bayon’a oldukça yakın.

    Hyundai Avrupa CEO’su Xavier Martinet, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Ioniq 2'nin önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılacağını belirtmişti. Bu da olası tanıtım tarihinin Eylül ayında düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı'na denk gelebileceğini gösteriyor. Elektrikli model 2026'nın üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak. Kia EV2 ise birkaç ay daha erken yollarda olacak.

    Türkiye'de üretilecek elektrikli Hyundai, kamuflajlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Yeni Hyundai Ioniq 2, Kia EV2 gibi Hyundai Grubu’nun ölçeklenebilir E-GMP platformu üzerine inşa edilecek. Teknik özellikler henüz belli değil ancak Kia EV3'teki küçük seçenek olan 58.3 kWsa'lik batarya ile 400 kilometrenin üzerinde menzil sunmasını bekleyebiliriz. 

    Yeni modelin iç mekânında Hyundai için önemli bir kullanıcı deneyimi sıçraması hedefleniyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi sayesinde sürüş moduna veya seçilen stile göre ortam aydınlatması ve ses deneyimi değiştirilebilecek. Ayrıca, EV2’de olduğu gibi gösterge paneliyle bilgi-eğlence ekranı tek bir büyük ekran olarak kokpitin yaklaşık yarısını kaplayacak.

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