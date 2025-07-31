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    Chery iCar V27'nin resmi ipucu görselleri paylaşıldı

    Chery'nin alt markası iCar, yeni SUV modeli V27’yi 1 Ağustos’ta Dubai’de tanıtacak. Elektrik destekli arazi aracı, güçlü tasarımı ve 449 hp güce sahip EREV sistemiyle dikkat çekiyor.

    Chery iCar V27'nin resmi ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Chery'nin alt markası iCar, tamamen yeni elektrikli SUV modeli iCar V27'nin kamuflajlı görsellerini yayınladı. Tasarımıyla ilk bakışta dikkatleri üzerine çeken modelin tanıtımı 1 Ağustos’ta Dubai’de gerçekleştirilecek.

    Yeni iCar V27, tasarım açısından sağlam bir arazi aracı görünümü sunarken, uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) olarak sahaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce paylaşılan bilgilere dayanarak aracın fiyat aralığının yaklaşık 28.000 ile 35.000 dolar arasında olacağı öngörülüyor.

    Yayınlanan kamuflajlı fotoğraflar, yeni aracın günümüzde popülerleşen köşeli tasarımı sürdürdüğünü ve güçlü bir arazi duruşuna sahip olduğunu gösteriyor. Farlar dikdörtgen biçiminde tasarlanmış ve içlerine dairesel LED gündüz farları entegre edilmiş. Ön ızgara, kalın ön tamponla entegre olacak şekilde katmanlı bir yapıya sahipken, aracın arazi sürüş kabiliyetini yansıtan geniş bir yaklaşma açısı bulunuyor.

    Yan profilde, V27'nin hem ön hem arka tekerleklerinde geniş çamurluk eklentileri dikkat çekiyor. Tavan çizgisi ve genel dış hatlar köşeli yapıyı korurken, beş kollu jant tasarımı da aracın görsel genişliğini artırıyor. Arka bölüm ağır kamuflajla gizlenmiş durumda. Bu da aracın üç sıralı koltuk düzeni sunabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    Chery iCar V27'nin resmi ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Aracın arka kısmında bir tavan spoyleri yer alırken, yedek stepne muhafazasında bir fren lambası bulunuyor. Arka stoplar çift dikdörtgen düzenle yerleştirilmiş ve bagaj kapağı yana açılan menteşeli bir tasarıma sahip. Arka tampon tasarımı da ön kısımla benzer bir dil kullanarak sağlam arazi tarzını pekiştiriyor.

    Performans açısından, mevcut bilgilere göre yeni aracın 1.5 litrelik turbo benzinli motorla birlikte çalışan bir uzatılmış menzil sistemine sahip olması bekleniyor. Hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlarının sunulacağı, dört çeker versiyonun ise 449 hp maksimum güç üreteceği belirtiliyor. Uzatılmış menzilli bir elektrikli araç olan V27’nin sadece elektrikli modunda CLTC normlarına göre yaklaşık 200 km menzil sunması bekleniyor.

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