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    Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi uzatıldı

    Normal şartlarda 31 Temmuz 2025 tarihinde sona eren ehliyet yenileme süresi, vatandaşların yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamaması için tekrar uzatıldı.        

    Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi uzatıldı Tam Boyutta Gör
    Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre tekrar uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenilemek için son tarihi 31 Ekim 2025 olarak açıkladı. Daha önce son tarih 31 Aralık 2024 olarak açıklanmış ve yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekilmişti. 

     

    Ehliyet yenileme süresi "son kez" uzatıldı

    Bakan Yerlikaya, her uzatma kararı sonrası yaşanan randevu iptallerine değinerek bu kararın son kez alındığını ve bir daha uzatma olmayacağını dile getirdi.

    Yapılan açıklamaya göre, 18.11.2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 binden fazla vatandaşın randevusunu iptal ettiği görüldü. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Ancak bitiş tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk yeniden arttı. Ehliyet yenileme başvurularının %70'i son üç ayda gerçekleşti.

    Aylar itibarıyla ehliyet yenileme başvuru sayıları:

    • Ocak: 140.000
    • Şubat: 82.000
    • Mart: 84.000
    • Nisan: 101.000
    • Mayıs: 270.000
    • Haziran: 502.000
    • Temmuz: 1.413.489
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