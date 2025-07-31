Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi uzatıldı

Ehliyet yenileme süresi "son kez" uzatıldı
Bakan Yerlikaya, her uzatma kararı sonrası yaşanan randevu iptallerine değinerek bu kararın son kez alındığını ve bir daha uzatma olmayacağını dile getirdi.
Yapılan açıklamaya göre, 18.11.2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 binden fazla vatandaşın randevusunu iptal ettiği görüldü. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Ancak bitiş tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk yeniden arttı. Ehliyet yenileme başvurularının %70'i son üç ayda gerçekleşti.
Aylar itibarıyla ehliyet yenileme başvuru sayıları:
- Ocak: 140.000
- Şubat: 82.000
- Mart: 84.000
- Nisan: 101.000
- Mayıs: 270.000
- Haziran: 502.000
- Temmuz: 1.413.489