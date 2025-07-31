Toyota'dan 2025'in ilk yarısında rekor satış

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Toyota, 2025’in ilk yarısında dünya genelinde rekor satış rakamlarına ulaştı. Şirketten yapılan açıklamada, hibrit araçlara olan güçlü talebin ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal otomobillere uyguladığı gümrük tarifelerinin olumsuz etkilerini dengelediği ifade edildi.

Toyota, iştirakleri Daihatsu ve Hino dahil olmak üzere ocak-haziran döneminde global satışlarını yüzde 7,4 artırarak 5,5 milyon adedin üzerine çıkardı. Yalnızca haziran ayında ise global satışların yüzde 2,7 artışla 937.246 adede ulaştığı, üretimin ise yüzde 7,7 artışla 963.455 adede çıktığı duyuruldu.

Şirketin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre bu artış, başta ABD, Japonya ve Çin olmak üzere kilit pazarlardaki yüksek talep sayesinde gerçekleşti. Yılın ilk yarısında küresel üretim de yüzde 8,8 artarak 5,5 milyon araca ulaştı. Japonya’daki üretim ise yaklaşık yüzde 20 oranında yükseldi.

Yılın ilk aylarında satışları artıran önemli etkenlerden biri de, Trump’ın otomobil ithalatına getirmeyi planladığı yüzde 25’lik gümrük vergisinden önce araç almak isteyen müşterilerin yaptığı son dakika alımları oldu. Öte yandan bu ay varılan bir ticaret anlaşmasına göre, Japonya’dan ABD’ye ithal edilen araçlara uygulanacak vergi yüzde 15 olarak belirlendi.

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ABD, Japon otomobil üreticileri için en büyük ihracat pazarı konumunda. Geçtiğimiz yıl bu ülkeye toplam 40,8 milyar dolarlık araç satışı yapıldı. Ayrıca Kanada ve Meksika’daki fabrikalardan da ek ithalat gerçekleşiyor.

Toyota'nın elektrikli araç pazarındaki durumu ise o kadar parlak değil. Şirket, yılın başından bu yana sadece 82 bin adet tam elektrikli araç sattı. Bu araçların neredeyse tamamı Japonya dışındaki pazarlara teslim edildi.

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