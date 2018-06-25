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2019 Chevrolet Blazer SUV hakkında bilinmesi gereken 10 şey

General Motors'un 2005 yılında emekliye ayırdığı Blazer efsanesi 13 yıl aradan sonra geri dönüyor. 2019 model yılı için hazırlanan yeni Chevrolet Blazer hakkında bilinmesi gereken detayları derledik:
11 ay
4,9b
1
14
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Chevrolet Blazer SUV hakkında bilinmesi gereken 10 şey
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ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors, 2005 yılında emekliye ayırdığı Blazer efsanesini 2019 model yılı ile birlikte geri getiriyor. Geçtiğimiz günlerde resmi tanıtımı gerçekleştirilen 2019 Chevrolet Blazer’ın Camaro’dan aldığı tasarım detaylarını SUV segmentine başarılı bir şekilde taşıdığı dikkat çekiyor. İşte 2019 Chevrolet Blazer hakkında bilinmesi gereken detaylar:

Önceki nesillerin aksine yekpare kasa 

2019 Chevrolet Blazer, sahip olduğu yapı itibarıyla önceki nesil Blazer modellerinden ayrılıyor. Bir başka deyişle, kasanın şase üzerine oturtulduğu eski yöntem yerine artık unibody, yani yekpare kasa adı verilen monokok yapı kullanılıyor.

3 farklı donanım seviyesi 

Üç farklı donanım seviyesi bulunan 2019 Chevrolet Blazer’ın giriş seviyesi versiyonları herhangi bir ek almadan basitçe Blazer olarak anılıyor. Daha sportif bir görünüme sahip olan RS paketinin orta seviyede yer aldığı SUV modelinin en tepesinde lüks detaylara sahip Premier paketi yer alıyor.

2 farklı motor seçeneği 

Kaputun altında iki farklı motor seçeneğine yer verilen araçta giriş seviyesi olarak 2.5 litrelik dört silindirli ünite 193 beygir güç ve 255 Nm tork üretiyor. Yüksek performans isteyen müşteriler için 305 beygir güç ve 265 Nm tork üreten 3.6 litrelik V6 motor devreye giriyor.

Standart otomatik şanzıman 

Hem dört silindirli hem de V6 motorda 9 ileri otomatik şanzımanı standart olarak bulabilen müşteriler start/stop teknolojisini de deneyimleyebiliyor.

Önden veya dört tekerden çekiş sistemi 

2019 Chevrolet Blazer, sürüş modları üzerinden yapılan tercihler sonucunda dört tekerlekten çekiş veya ön tekerlekten çekiş sistemine sahip olarak kullanılabiliyor.

Yük çekme eşiği 

Chevrolet tarafından açıklanan verilere göre V6 motora sahip Blazer’ın yük çekme eşiği 2,040 kilogram.

Sportif tasarım 

Yeni Blazer’ın sportif tasarımı Camaro modelinden izler taşıyor. Büyük ızgara, kavisli ve uzun bir kaput, ince farlar, ve omuz çizgisi bu detaylar arasında yer alıyor. Kabin tarafında ise orta konsol ile yuvarlak havalandırma deliklerinin Camaro’dan esinlendiği görülüyor.

Kabin özellikleri 

2019 Chevrolet Blazer’in kabin tarafındaki konforu arttırmak adına ileri-geri kaydırılabilen arka koltuklar ve çift bölgeli klima kontrolleri standart olarak sunuluyor. Panoramik tavan ve eller serbest özelliğine sahip elektrikli bagaj kapağı ise opsiyon listesinde yer buluyor.

Teknolojiler 

Teknoloji tarafında Chevrolet’in yeni Mylink bilgi-eğlence sistemi görev yaparken, bu sistemde 8 inç dokunmatik ekran, Bose ses sistemi, 4G LTE Wi-Fi bağlantı noktası, Apple CarPlay, Android Auto ve 6 adete kadar USB girişi yer alıyor. Sunulan güvenlik ekipmanları arasında ise adaptif hız kontrolü ve geri görüş kamerası gibi özellikler bulunuyor.

Çıkış tarihi ve tahmini fiyatı 

2019 Chevrolet Blazer’ın ocak ayında satışa sunulması bekleniyor. Fiyat konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da Amerika’da 30 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı düşünülüyor.


https://www.cnet.com/roadshow/news/2019-chevy-blazer-crossover-suv-specs/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Slaved by makarna 11 ay en beğenilen
30 bin dolar????
ABD asgari ücret 1500 desek asgari ücretli çalışan bu arabayı 20 ayda alıyor
Türkiye asgari ücret 1603TL
Türkiye'de Arabanın fiyatı:500.000TL
Asgari ücretli kaç ayda alır? :
312 ayda anca alabiliyor (şuan)
Bir ay sonra ise 320 ayda alabilecek
1 yıl sonra ise 400 ayda alabilecek
Yazık...
30 bin dolar????ABD asgari ücret 1500 desek asgari ücretli çalışan bu arabayı 20 ayda alıyorTürkiye asgari ücret 1603TLTürkiye'de Arabanın fiyatı...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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Piêr Dé Sans 10 ay
Bu Blazer değil yahu. Olamaz. Olmamalı. Blazer ın kalantorluğu, güçlü duruşu, asil yapısı gitmiş, şehrin asi zengin züppe çocuğu gelmiş resmen.
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TsuBLK 11 ay
keşke geri dönse avrupa pazarına
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Bloodin 11 ay
2.5 motordan sonrasını okumadım, bu vergiyle gereksiz okumak
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haberelectro 11 ay
Bilinmesi gereken üç şey:
1- Önden hyundai
2- Yandan nissan
3- Arkadan Mazda
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arrivederci 11 ay
eski blazerın sesi çok güzeldi özünden koparıp ismini heba etmezler umarım
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axesis 11 ay
o motorla bu vergiyle bu dolarla hayal o yüzden .. güzel ne diyelim Allah sahibine bağışlasın . Alan olursa dışardan bakarız
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ÇatlakMerlin 11 ay
Çok güzel araç. Aslına bakarsan fiyatı da bir şey değil ama işte dolar 4,70'lerde olunca bizim ülkemiz için fahiş bir fiyat ortaya çıkıyor. Bize de ancak resimlerine bakıp iç geçirmek kalıyor.
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sepulnation 11 ay
Türkiyeye zaten gelmeyecek. Çokta şeetmemek lazım. Diyelim ki geldi. Zaten bunu alabilecek adamın bu forumda işi yok. Yani her türlü şeetmemek lazım.
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fortune1905 11 ay
ondan sonra avrupa bizi kıskanıyor... şimdi bir şey diyeceğim ama olmayacak.[8\|][8\|][8\|][8\|]
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Slaved by makarna 11 ay
Reyis bunu da eklesin konvoyuna, Amerika bizi daha çok kıskansın hüloooğ
Zaten çerez parası
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