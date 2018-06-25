2019 Chevrolet Blazer SUV hakkında bilinmesi gereken 10 şey

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ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors, 2005 yılında emekliye ayırdığı Blazer efsanesini 2019 model yılı ile birlikte geri getiriyor. Geçtiğimiz günlerde resmi tanıtımı gerçekleştirilen 2019 Chevrolet Blazer’ın Camaro’dan aldığı tasarım detaylarını SUV segmentine başarılı bir şekilde taşıdığı dikkat çekiyor. İşte 2019 Chevrolet Blazer hakkında bilinmesi gereken detaylar:

Önceki nesillerin aksine yekpare kasa

2019 Chevrolet Blazer, sahip olduğu yapı itibarıyla önceki nesil Blazer modellerinden ayrılıyor. Bir başka deyişle, kasanın şase üzerine oturtulduğu eski yöntem yerine artık unibody, yani yekpare kasa adı verilen monokok yapı kullanılıyor.

3 farklı donanım seviyesi

Üç farklı donanım seviyesi bulunan 2019 Chevrolet Blazer’ın giriş seviyesi versiyonları herhangi bir ek almadan basitçe Blazer olarak anılıyor. Daha sportif bir görünüme sahip olan RS paketinin orta seviyede yer aldığı SUV modelinin en tepesinde lüks detaylara sahip Premier paketi yer alıyor.

2 farklı motor seçeneği

Kaputun altında iki farklı motor seçeneğine yer verilen araçta giriş seviyesi olarak 2.5 litrelik dört silindirli ünite 193 beygir güç ve 255 Nm tork üretiyor. Yüksek performans isteyen müşteriler için 305 beygir güç ve 265 Nm tork üreten 3.6 litrelik V6 motor devreye giriyor.

Standart otomatik şanzıman

Hem dört silindirli hem de V6 motorda 9 ileri otomatik şanzımanı standart olarak bulabilen müşteriler start/stop teknolojisini de deneyimleyebiliyor.

Önden veya dört tekerden çekiş sistemi

2019 Chevrolet Blazer, sürüş modları üzerinden yapılan tercihler sonucunda dört tekerlekten çekiş veya ön tekerlekten çekiş sistemine sahip olarak kullanılabiliyor.

Yük çekme eşiği

Chevrolet tarafından açıklanan verilere göre V6 motora sahip Blazer’ın yük çekme eşiği 2,040 kilogram.

Sportif tasarım

Yeni Blazer’ın sportif tasarımı Camaro modelinden izler taşıyor. Büyük ızgara, kavisli ve uzun bir kaput, ince farlar, ve omuz çizgisi bu detaylar arasında yer alıyor. Kabin tarafında ise orta konsol ile yuvarlak havalandırma deliklerinin Camaro’dan esinlendiği görülüyor.

Kabin özellikleri

2019 Chevrolet Blazer’in kabin tarafındaki konforu arttırmak adına ileri-geri kaydırılabilen arka koltuklar ve çift bölgeli klima kontrolleri standart olarak sunuluyor. Panoramik tavan ve eller serbest özelliğine sahip elektrikli bagaj kapağı ise opsiyon listesinde yer buluyor.

Teknolojiler

Teknoloji tarafında Chevrolet’in yeni Mylink bilgi-eğlence sistemi görev yaparken, bu sistemde 8 inç dokunmatik ekran, Bose ses sistemi, 4G LTE Wi-Fi bağlantı noktası, Apple CarPlay, Android Auto ve 6 adete kadar USB girişi yer alıyor. Sunulan güvenlik ekipmanları arasında ise adaptif hız kontrolü ve geri görüş kamerası gibi özellikler bulunuyor.

Çıkış tarihi ve tahmini fiyatı

2019 Chevrolet Blazer’ın ocak ayında satışa sunulması bekleniyor. Fiyat konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da Amerika’da 30 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı düşünülüyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/2019-chevy-blazer-crossover-suv-specs/