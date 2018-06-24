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Yeni nesil Peugeot 308, 2020 yılında tanıtılabilir

Gelen haberlere göre Fransız üretici yeni nesil Peugeot 308'in hazırlıklarına başladı. 508'in tasarımından esintiler taşıyacak araçta hibrit versiyonlara yer verileceği söyleniyor. İşte tüm detaylar..
11 ay
4,6b
2
19
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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 Şimdiki Peugeot 308 ve 308 GTi görselleri kullanılmıştır
Fransız otomobil üreticisi Peugeot’nun göz dolduran yeni nesil 508 modelini tanıtmasının ardından gözler yeni 308’e çevrilmiş durumda. Ülkenin önemli kaynaklarından Caradisiac’ın haberine göre Fransız üretici şimdiki modelin yerini alacak yeni 308 için çalışmalara başladı. 2020 yılında tanıtılması beklenen araç hatchback, estate ve sedan formunda satışa sunulacak.

Yeni nesil Peugeot 308, tasarımında markanın önemli SUV temsilcilerinden 3008 ve büyük beğeni toplayan yeni 508’den esintiler bulunduracak. Araca daha sportif bir görünüm kazandırmak isteyen Fransız üretici, eğimli bir çatı hattı kullanmayı tercih edecek. Yeni 508’i göz önünde bulundurduğumuzda oldukça başarılı bir tasarıma sahip olacağını düşündüğümüz yeni nesil 308, EMP2 platformunun yeni bir türevi üzerine inşa edilecek.

Peugeot’nun kompakt aracındaki motor yelpazesinde 1.5 litrelik BlueHDI dizel ünitenin yanı sıra çeşitli benzinli ünitelerin de kullanılması bekleniyor. Yüksek paketlerde 8 ileri otomatik şanzımanın kullanılacağı yeni 308’de aşağılara inildikçe manuel şanzıman seçeneği kendini göstermeye başlayacak.

Peugeot, yeni 308 GT versiyonunda benzin-elektrik kombinasyonuna yer veren hibrit sistem kullanacak. Her iki motorun da ön tekerleklere güç vereceği araçta toplamda 220 beygirlik güç çıkışı bulunacak. Golf GTI ve Focus ST gibi modellerin rakibi olan yeni 308 GTi versiyonunda da elektriklenme söz konusu. Fakat bu araçta benzinli motorla birlikte iki elektrikli motorun kullanılması söz konusu. Ön ve arka akslara yerleştirilecek bu motorların toplamda 300 beygir güç üreteceği söyleniyor. Bu aracın elektrikli menzili 60 km civarında olacak.

EMP2 mimarisi üzerinde yeniden şekillenen yeni 308’in ağırlığında azalma, aks mesafesinde ise artış görülecek. Bu da diz mesafesi ve bagaj hacmine olumlu şekilde yansıyacak. Buna ek olarak üst paketlerde masaj ve havalandırma gibi fonksiyonlara sahip koltuklar, yeni bilgi eğlence sistemi ve dijital gösterge paneline yer verilecek. Seviye 2 otonom sürüş özelliği kazandırılacak Peugeot 308’de ayrıca geliştirilmiş Park Assist sistemi ve otomatik acil durum freni bulunacak.

Fransız kaynaklardan edinilen bilgiye göre yeni nesil Peugeot 308’in tanıtımı 2020 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Satış fiyatının kendi evinde 21 bin euro civarında olması bekleniyor.


https://www.caradisiac.com/nouvelle-peugeot-308-elle-arrive-en-2020-169047.htm Yorum Yaz
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tugares 11 ay
Çok pahalı bu, ikinci el en az 12 13 yaşında araba alınır, buna da resimlerden iştah kabartılarak bakılır :D
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ÇatlakMerlin 11 ay
Otomotiv piyasasının bu kadar hızlı geliştiği ve değiştiği bir ortamda, 2018 yılından 2020 yılına tanıtım tarihi verilmesi bence mantıklı değil. Millet uçan arabalarla uğraşıyor zira, herkesin malumu olduğu üzere...
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Inque 11 ay
2020 yilinda tanitilmayadabilir. Hemen bugunden konusmamak lazim.
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Conqueror26 11 ay
Küçük direksiyon çok keyifli 29 bin kilometredir kullanıyorum.
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Fx_57,5 11 ay Conqueror26
göstergeleri görebiliyormusunuz?direksiyonun içinden mi yukarısından mı bakış açısı?
merakımdan soruyorum ben sürmedim en büyük çekingem bu açıkçası.kuzenim sırf o direksiyon yüzünden pejo almadı gitti ibiza aldı.
citroen aşırı büyük pejo aşırı küçük ortasını bulaydılar iyiydi :D
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nightbringer 11 ay
208 kullanıcısı olarak küçük direksiyondan son derece memnunum . Başka araç kullanınca elim sanki ayrılmış kocaman birşey tutuyor gibi geliyor. Kendi aracım bile gayet kaliteli ki en son çıkanlar zaten aşmış durumda . Bu şekilde giderse peugeot en dişli rakip olur
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turkeril 11 ay
2014 te çıktı bu kasa. 2017 makyaj. Zaten 2020'de yenilenmesi gerekiyor.
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nightbringer 11 ay
Çıktığında 200 bin lira olur artık
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bravaman 11 ay nightbringer
Çok iyimser bir tahmin.
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Guest-F2673E0F4 11 ay nightbringer
200.000? Ben en az 300.000 diyiyorum
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sunbird 11 ay nightbringer
308 allure zaten şu an 178.000
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Fx_57,5 11 ay
psa önce araçlarını ABD de satılabilecek kaliteye getirmesi lazım,iç donanım kasmakla olmuyor.
birde o 2000 yılından kalma tasarımdan ve o minik direksiyon simidinden vazgeçmeli.
sırf o direksiyon simidinden dolayı pejo tercih etmeyenler var.
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Gorod 11 ay Fx_57,5
Önce kullanmak sonra yorum yapmak gerekli, ben şimdi büyük direksiyon araca binince saçma geliyor. Alışınca ufak direksiyon çok iyi. Ayrıca yeni nesil Pejo'lar da ben kalite sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ufak tefek hatalara devam ediyorlar orası ayrı.
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Jeopol 11 ay Fx_57,5
Kucuk direksiyon olmasi cok daha iyimis. 308 ile bunu anladim. Manevralar filan cok daha rahat oluyor.
Baska arabaya binince direksiyon otobus direksiyonu gibi oluyor.
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elcas 10 ay Fx_57,5
ufak direksiyona ben de alışamadım. çağı küçük olunca kolumu yoruyor.
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