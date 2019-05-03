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2019 Chevrolet Camaro SS, yenilenen yüzüyle ortaya çıktı

Chevrolet Camaro serisi 2019 model yılı için güncellendi. Camaro SS'in tasarımında değişikliğe giden ABD'li üretici, seriye Camaro LT1 adında yeni bir V8 motorlu araç ekledi. Detaylar haberimizde:
2 hf.
5,1b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Chevrolet Camaro SS, yenilenen yüzüyle ortaya çıktı
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2019 Chevrolet Camaro LT1 
Chevrolet Camaro serisinde 2019 model yılı için bazı güncellemeler yapıldı. Müşterilerden gelen talep üzerine Camaro SS’in ön yüzü yeniden elden geçirildi. Bunun yanı sıra, seriye LT1 V8 motorlu yeni bir versiyon katıldı. Son olarak da, 3.6 litre V6 motor kullanan modellere 10 ileri otomatik şanzıman seçeneği eklendi. İşte 2019 Chevrolet Camaro serisinde yapılan değişiklikler:

Camaro SS'in ön yüzü yenilendi 

İşe 2019 Chevrolet Camaro SS’le başlayalım. ABD’li üretici, müşterilerin yeni Camaro SS’in ön yüzünü pek beğenmemesi üzerine hemen harekete geçti. Böylece Chevrolet Pazarlama Müdürü Steve Majoros’un “Müşteriler konuştu, biz dinledik” dediği küçük değişiklikler ortaya çıktı. Camaro SS’in ön yüzü, geçen yıl SEMA fuarında gösterilen Camaro SS Shock konseptinden esinlenen bir tasarıma kavuştu. Aracın logosu üst kısımdaki ızgaraya taşındı. Ayrıca alt ve üst ızgarayı bölen parça siyah renkten gövde rengine terfi etti.

2019 Chevrolet Camaro SS 

Daha fazla kişiselleştirme seçeneği 

2019 Chevrolet Camaro ailesine yeni Rally Green gövde rengiyle birlikte pek çok kişiselleştirme seçeneği eklendi. Bunlar arasında 20 inç dövme alüminyum jantlar, arka spoiler, kırmızı veya turuncu kaliperler, koyu renkli stoplar, Recaro performans koltukları, alaşım pedallar, kırmızı emniyet kemerleri ve çok daha fazlası yer alıyor. Tüm bu donanımlar versiyondan versiyona değişiklik gösteriyor. Örneğin; yukarıda bahsi geçen jantlar yalnızca LT, LT1 ve SS modellerinde alınabiliyor. Ayrıca 3LT versiyonunda artık 2.0 litre turbo motorun, Convenience ve Lighting paketlerinin standart olduğu söyleniyor.

Yeni Chevrolet Camaro LT1 

Seriye yeni eklenen 2019 Chevrolet Camaro LT1 modelinin, 1LT ve SS’in karışımı olduğu söyleniyor. 1LT’nin tasarımını SS’in havalandırmalı kaputuyla birleştiren araçta 20 inçlik jantlar kullanılıyor. 8 inç dokunmatik ekran ve Bose ses sistemini içeren Teknoloji paketi de opsiyon olarak sunuluyor. 2019 Chevrolet Camaro LT1’de kullanılan 455 beygirlik LT1 motor, standart olarak 6 ileri manuel, opsiyon olarak da 10 ileri otomatik şanzımanla eşlenebiliyor. 35 bin dolar fiyat etiketine sahip Camaro LT1’in V8 motorlu araçlar arasında en ucuz seçeneklerden biri olduğu söyleniyor.

V8’i tercih etmeyip 3.6 litre V6 motorlu Camaro LT modelini seçenler için de bir güncelleme mevcut. Chevrolet’in 10 ileri otomatik şanzımanı artık bu modelde de sunuluyor. 2019 Chevrolet Camaro serisinin Eylül ayında satışa sunulacağı söyleniyor.


https://media.chevrolet.com/media/us/en/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2019/may/0502-camaro.html Yorum Yaz
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RaptorFX 2 hf. en beğenilen
Bumblebee bunu beğendi...
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Whippoorwill 2 hf.
Anca wallpaper yaparız.
2 Yanıt Yanıtla +14
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Section8 2 hf.
Kimse atmamış garip

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sefa1451 2 hf.
Keşke 1.5 litrelik fakir ülkeler için çakma camaro yapsaydılar
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GTX1050TI 2 hf.
zl1 den sonrasını beğenmiyorum sonradan bozdular kasayı modern görünücez diye japon araçları gibi uzun farlı çirkin birşey yaptılar kasayı.Yuvarlak farlarla devam edeceklerdi.
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qwsehmus 2 hf. GTX1050TI
Hocam leki kalite olarak nasıldır bu araba?
Vites ve motor sorunsuz mudur?
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funmanias 2 hf.
Çirkin olmuş makyaj yapısını bozmuş arabanın
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ramis78 2 hf.
ufak bir makyaj yemiş büyütmeye gerek yok :)
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DH Misafiri 2 hf.
Dodge Challenger, Ford Mustang ve Chevrolet Camaro hepsi birbirinden harika arabalar. Amarikan kası
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mario gomeeeeeez 2 hf.
hot wheels kopyasi ciksinda koleksiyonuma katayim.
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hadjimurat 2 hf.
Su araba amerikan para birimi ile vergisi otu moku 40000 birim ayda sadece 2000 birim odeyen icin sadece 2 yildan kisa bir surede sahip olunabiliyor
Hayal gibi demi evet turk para birimi ile alinabildigini hayal edin edemezsiniz
Cunku amerika bizi feci kiskaniyor
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Elsa 2 hf.
Amerika'nın Egea'sı
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Whippoorwill 2 hf. DesertEagle67
Ohooo durun daha bu bir şey değil.
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cabriyo 2 hf.
aynı fiyatta bmw 4 serisinden 4 kat daha güzel şu araç. bunda koltuk soğutmaya kadar var hala gidip bmw 4 alıyorlar + m paket diyip kumaşa fazladan para veriyorlar :SSSS
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