2019 Chevrolet Camaro SS, yenilenen yüzüyle ortaya çıktı

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2019 Chevrolet Camaro LT1

Chevrolet Camaro serisinde 2019 model yılı için bazı güncellemeler yapıldı. Müşterilerden gelen talep üzerine Camaro SS’in ön yüzü yeniden elden geçirildi. Bunun yanı sıra, seriye LT1 V8 motorlu yeni bir versiyon katıldı. Son olarak da, 3.6 litre V6 motor kullanan modellere 10 ileri otomatik şanzıman seçeneği eklendi. İşte 2019 Chevrolet Camaro serisinde yapılan değişiklikler:

Camaro SS'in ön yüzü yenilendi

İşe 2019 Chevrolet Camaro SS’le başlayalım. ABD’li üretici, müşterilerin yeni Camaro SS’in ön yüzünü pek beğenmemesi üzerine hemen harekete geçti. Böylece Chevrolet Pazarlama Müdürü Steve Majoros’un “Müşteriler konuştu, biz dinledik” dediği küçük değişiklikler ortaya çıktı. Camaro SS’in ön yüzü, geçen yıl SEMA fuarında gösterilen Camaro SS Shock konseptinden esinlenen bir tasarıma kavuştu. Aracın logosu üst kısımdaki ızgaraya taşındı. Ayrıca alt ve üst ızgarayı bölen parça siyah renkten gövde rengine terfi etti.

2019 Chevrolet Camaro SS

Daha fazla kişiselleştirme seçeneği

2019 Chevrolet Camaro ailesine yeni Rally Green gövde rengiyle birlikte pek çok kişiselleştirme seçeneği eklendi. Bunlar arasında 20 inç dövme alüminyum jantlar, arka spoiler, kırmızı veya turuncu kaliperler, koyu renkli stoplar, Recaro performans koltukları, alaşım pedallar, kırmızı emniyet kemerleri ve çok daha fazlası yer alıyor. Tüm bu donanımlar versiyondan versiyona değişiklik gösteriyor. Örneğin; yukarıda bahsi geçen jantlar yalnızca LT, LT1 ve SS modellerinde alınabiliyor. Ayrıca 3LT versiyonunda artık 2.0 litre turbo motorun, Convenience ve Lighting paketlerinin standart olduğu söyleniyor.

Yeni Chevrolet Camaro LT1

Seriye yeni eklenen 2019 Chevrolet Camaro LT1 modelinin, 1LT ve SS’in karışımı olduğu söyleniyor. 1LT’nin tasarımını SS’in havalandırmalı kaputuyla birleştiren araçta 20 inçlik jantlar kullanılıyor. 8 inç dokunmatik ekran ve Bose ses sistemini içeren Teknoloji paketi de opsiyon olarak sunuluyor. 2019 Chevrolet Camaro LT1’de kullanılan 455 beygirlik LT1 motor, standart olarak 6 ileri manuel, opsiyon olarak da 10 ileri otomatik şanzımanla eşlenebiliyor. 35 bin dolar fiyat etiketine sahip Camaro LT1’in V8 motorlu araçlar arasında en ucuz seçeneklerden biri olduğu söyleniyor.

V8’i tercih etmeyip 3.6 litre V6 motorlu Camaro LT modelini seçenler için de bir güncelleme mevcut. Chevrolet’in 10 ileri otomatik şanzımanı artık bu modelde de sunuluyor. 2019 Chevrolet Camaro serisinin Eylül ayında satışa sunulacağı söyleniyor.

https://media.chevrolet.com/media/us/en/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2019/may/0502-camaro.html