2019 Ford Focus ST Wagon tanıtıldı

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Dördüncü jenerasyona geçiş yapan Ford Focus’un daha sportif olan ST versiyonu geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Şimdi de bu sportif versiyonun ikinci gövde tipi olan 2019 Ford Focus ST Wagon üzerindeki örtü kaldırıldı. Ford, yeni Focus ST Wagon’un ilk fotoğraflarını paylaştı.

Tahmin edebileceğiniz üzere 2019 Ford Focus ST Wagon’un kaputu altında herhangi bir sürpriz yok. Daha önce duyurulduğu gibi sportif hatchback ile aynı seçeneklere sahip. Benzin tarafında 276 beygirlik 2.3 litre EcoBoost turbo ünite göre alırken, dizel tercih edenler için de 187 beygirlik 2.0 litre EcoBlue turbo motor bulunuyor. Her iki motor da standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla çalışıyor, fakat EcoBoost motorda 7 ileri otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor.

Performans odaklı özellikler

2019 Ford Focus ST Wagon, iki ay önce tanıtılan sportif hatchback kardeşinin tüm performans odaklı özelliklerinden faydalanıyor. Elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel, manuel şanzımanda sunulan rev-matching özelliği, anti lag teknolojisi ve çeşitli sürüş modları bahsettiğimiz bu özelliklerden bazıları. Ön ve arkada sırasıyla %20 ve %13 oranında sertleştirilmiş süspansiyonlar, çift pistonlu kaliperler, büyük fren diskleri ve Electric Brake Booster teknolojisi de yeni Focus ST ailesinin özellikleri arasında.

2019 Ford Focus ST Wagon, tasarım olarak standart Focus ailesindeki ST-Line paketinden çok da farklı görünmüyor. Fakat radyatör ızgarasındaki petek deseni, siyah yan aynaları, özel alaşım jantları ve arka taraftaki büyük egzoz çıkışları sayesinde standart modelden farklı olduğunu hissettiriyor. Ford’un paylaştığı iç mekan fotoğrafları 2019 Ford Focus ST Wagon’un bagaj hacmine yoğunlaşıyor. Henüz bagaj hacmiyle ilgili bir değer paylaşılmamış, fakat özellikle arka koltuklar katlandığında oldukça geniş bir alan vadettiği göze çarpıyor.

2019 Ford Focus ST Wagon fiyatı

2019 Ford Focus ST Wagon’un İngiltere’deki başlangıç fiyatı 30 bin 595 pound olarak belirlenmiş. Bu da aracın hatchback versiyonundan bin 100 pound daha pahalı olduğu anlamına geliyor.

https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2019/05/16/all-new-ford-focus-st-makes-wagon-body-style-debut.html