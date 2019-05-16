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2019 Ford Focus ST Wagon tanıtıldı

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan sportif Focus ST'nin ardından, serinin bir diğer versiyonu 2019 Ford Focus ST Wagon üzerindeki örtü de kalktı. 2019 Ford Focus ST Wagon fiyatı ve özellikleri haberimizde:
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
6,1b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Ford Focus ST Wagon tanıtıldı
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Dördüncü jenerasyona geçiş yapan Ford Focus’un daha sportif olan ST versiyonu geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Şimdi de bu sportif versiyonun ikinci gövde tipi olan 2019 Ford Focus ST Wagon üzerindeki örtü kaldırıldı. Ford, yeni Focus ST Wagon’un ilk fotoğraflarını paylaştı.

Tahmin edebileceğiniz üzere 2019 Ford Focus ST Wagon’un kaputu altında herhangi bir sürpriz yok. Daha önce duyurulduğu gibi sportif hatchback ile aynı seçeneklere sahip. Benzin tarafında 276 beygirlik 2.3 litre EcoBoost turbo ünite göre alırken, dizel tercih edenler için de 187 beygirlik 2.0 litre EcoBlue turbo motor bulunuyor. Her iki motor da standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla çalışıyor, fakat EcoBoost motorda 7 ileri otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor.

Performans odaklı özellikler 

2019 Ford Focus ST Wagon, iki ay önce tanıtılan sportif hatchback kardeşinin tüm performans odaklı özelliklerinden faydalanıyor. Elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel, manuel şanzımanda sunulan rev-matching özelliği, anti lag teknolojisi ve çeşitli sürüş modları bahsettiğimiz bu özelliklerden bazıları. Ön ve arkada sırasıyla %20 ve %13 oranında sertleştirilmiş süspansiyonlar, çift pistonlu kaliperler, büyük fren diskleri ve Electric Brake Booster teknolojisi de yeni Focus ST ailesinin özellikleri arasında.

2019 Ford Focus ST Wagon, tasarım olarak standart Focus ailesindeki ST-Line paketinden çok da farklı görünmüyor. Fakat radyatör ızgarasındaki petek deseni, siyah yan aynaları, özel alaşım jantları ve arka taraftaki büyük egzoz çıkışları sayesinde standart modelden farklı olduğunu hissettiriyor. Ford’un paylaştığı iç mekan fotoğrafları 2019 Ford Focus ST Wagon’un bagaj hacmine yoğunlaşıyor. Henüz bagaj hacmiyle ilgili bir değer paylaşılmamış, fakat özellikle arka koltuklar katlandığında oldukça geniş bir alan vadettiği göze çarpıyor. 

2019 Ford Focus ST Wagon fiyatı

2019 Ford Focus ST Wagon’un İngiltere’deki başlangıç fiyatı 30 bin 595 pound olarak belirlenmiş. Bu da aracın hatchback versiyonundan bin 100 pound daha pahalı olduğu anlamına geliyor.


https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2019/05/16/all-new-ford-focus-st-makes-wagon-body-style-debut.html Yorum Yaz
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Escapetolife 3 hf. en beğenilen
Şu yeni çıkan araçlara turbo sakızdan çıkan kağıtlara bakar gibi bakmaya başladım, tek fark o kağıttakiler süper arabaydı bunlar normal araba.
1 Yanıt Yanıtla +27
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cadillaccts 3 hf.
böyle güzel bir araba yapan gerzek ford bu arabaya standart olarak mercek far koymuyor.
3 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 3 hf.
20 yil sonra 2. El olarak alicam bunu insallah : )
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homebird 3 hf.
Otomomotiv dünyasında , SW arabanın spor versiyonunu yapmak kadar saçma sapan başka bir iş daha var mıdır acaba? Ne deve ne kuş misali...
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nacker 3 hf. homebird
Ne sporu yarışa sokup kazananlar var yahu

. Avrupalı aile babalarının eğlencesi işte

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pop-up 3 hf.
levorg çok daha iyi
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zibidi gonzales 3 hf.
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eyyy mühendisler,ne vardı da şu tasarımdan vazgeçip buna geçtiniz? önceki kasanın önü basık arka havada tam bir fişek gibi duruyordu,station ruhuna ters..
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Xrollann 3 hf. zibidi gonzales
Yenisini daha çok beğendim :)
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207m 3 hf.
SW St Line 1.0 ecoboost alma planım vardı, sonra düşündüm, 187.500 TL bu arabaya verilmez dedim :)
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KafızaHartı 3 hf.
arabaya güzel dersem övgü vergisi falan almazlar dimi benden.
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deoks 3 hf.
Güzel görünüyor. Ford tasarım işini kapmış.
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Q6600 3 hf.
Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz valla 2019 model araçlara sonra kendi aracıma bakıyorum şükrediyorum.
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Bloodin 3 hf.
Subaru Levorg?
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cadillaccts 3 hf.
böyle güzel bir araba yapan gerzek ford bu arabaya standart olarak mercek far koymuyor.
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Cryin 3 hf. cadillaccts
gerzek işte
bari tanıtımını led farıyla yap
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Fiat S.p.A. 3 hf. cadillaccts
Fiat 2 işte

Fiatta mercek düşmanı
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zotacing 3 hf. cadillaccts
Mercek ne işe yarıyor, katkıları neler, ekstrası neler anlatsana bize biraz.
W218 kullanıyorum yağmurda pert oluyor farlar, yarım metre önümü zor görüyorum, halojen hala en iyi far teknolojisidir özellikle kötü hava şartlarında.
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