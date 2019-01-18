2019 Ford Mondeo tanıtıldı: Station Wagon'da yeni hibrit seçeneği

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Makyaj operasyonu ile yenilenen 2019 Ford Mondeo Brüksel Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtıldı. Kozmetik güncellemelerin yanı sıra yeni teknoloji ve dizel motor seçenekleriyle karşımıza çıkan 2019 Ford Mondeo’nun station wagon formunda artık hibrit versiyon mevcut.

ABD merkezli üretici, tasarımı yenilenen 2019 Ford Mondeo’nun donanım seviyeleri arasındaki görsel farklılığın arttığına dikkat çekiyor. Örneğin; ön ızgara üzerindeki detaylar pakete göre farklılık gösteriyor. Titanium paketindeki yatay krom çıtalar ST-Line paketinde yerini siyah detaylara bırakırken, Vignale paketinde ise “V” şeklinde detaylara sahip ızgara bulunuyor. Değişen yapısıyla daha agresif bir duruş sergileyen ön tampon da yeni sis farlarına ev sahipliği yapıyor.

Yeni teknolojilerle birlikte daha verimli sürüş

2019 Ford Mondeo’nun arka kısmına bakıldığında yenilenen LED stop lambalarının bagaj kapağı boyunca uzanan bir krom çıtayla bölündüğü görülüyor. Mondeo’nun opsiyon listesinde yeni gövde renkleri ve alaşım jantlar bulunuyor. Kabin tarafında yeni trim seçenekleri göze çarparken, otomatik versiyonlara yeni Focus’taki döner vites düğmesi adapte edilmiş. Bu sayede konsolun merkezinde yeni USB girişleri gibi parçalara daha fazla yer açılmış.

Markanın yeni 8 ileri otomatik şanzımanını kullanan 2019 Ford Mondeo, start-stop özelliğine sahip yeni adaptif hız kontrol sistemi ile donatılmış. Hız sabitleme özelliğinin trafik işareti algılama yazılımıyla birlikte çalışması sonucunda bu özellik aktifken maksimum hızın yola bağlı olarak değişen hız limitlerine göre otomatik ayarlanması sağlanmış. Ancak burada şöyle bir detay var; yeni Mondeo hızını otomatik olarak düşürebiliyor ama arttıramıyor. Yoldaki hız limiti arttığında sürücünün devreye girmesi gerekiyor.

Kaputun altında yeni EcoBlue dizel seçenekleri

2019 Ford Mondeo’nun kaputunun altında 150 ve 190 beygir güç üreten yeni 2.0 litre EcoBlue dizel motorlar bulunuyor. ABD merkezli üretici 2.0 litre TDCi’ın yerini alan bu motorların daha verimli olduğunu ve CO2 emisyonlarını düşürdüğünü söylüyor. Araçtaki her iki dizel seçeneği de dört tekerlekten çekiş sistemiyle tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra 165 beygirlik 1.5 litre EcoBoost benzinli ünitenin varlığı devam ediyor.

2019 Ford Mondeo ile gelen en büyük yeniliklerden bir tanesi station wagon formuna genişletilen hibrit seçeneği. Sedan modelinde olduğu gibi 2.0 litre benzinli ünite ve elektrik motoru kombinasyonundan oluşan bu sistem 185 beygir güç üretiyor ve elektrikli modda yalnızca çok kısa mesafelerin gidilebilmesine imkan veriyor. Hibrit sistemin ardındaki yazılımın da elden geçirildiğini belirten Ford, aktarma organlarının artık daha verimli ve düzgün çalıştığını belirtiyor.

2019 Ford Mondeo fiyatı

2019 Ford Mondeo’nun mart ayında satışa çıkacağı söyleniyor. Otomobilin sedan versiyonu 25 bin euro’dan, hibrit sisteme sahip station wagon versiyonu ise 32 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

http://mondeo.fordpresskits.com/