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2019 Ford Mondeo tanıtıldı: Station Wagon'da yeni hibrit seçeneği

Makyajlanan tasarımı, yeni teknolojileri ve dizel seçenekleriyle tanıtılan 2019 Ford Mondeo'nun station wagon versiyonunda ilk kez hibrit seçenek sunuluyor. 2019 Ford Mondeo fiyatı ve özellikleri:
4 ay
26,8b
1
46
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Ford Mondeo tanıtıldı: Station Wagon'da yeni hibrit seçeneği
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Makyaj operasyonu ile yenilenen 2019 Ford Mondeo Brüksel Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtıldı. Kozmetik güncellemelerin yanı sıra yeni teknoloji ve dizel motor seçenekleriyle karşımıza çıkan 2019 Ford Mondeo’nun station wagon formunda artık hibrit versiyon mevcut.

ABD merkezli üretici, tasarımı yenilenen 2019 Ford Mondeo’nun donanım seviyeleri arasındaki görsel farklılığın arttığına dikkat çekiyor. Örneğin; ön ızgara üzerindeki detaylar pakete göre farklılık gösteriyor. Titanium paketindeki yatay krom çıtalar ST-Line paketinde yerini siyah detaylara bırakırken, Vignale paketinde ise “V” şeklinde detaylara sahip ızgara bulunuyor. Değişen yapısıyla daha agresif bir duruş sergileyen ön tampon da yeni sis farlarına ev sahipliği yapıyor.

Yeni teknolojilerle birlikte daha verimli sürüş 

2019 Ford Mondeo’nun arka kısmına bakıldığında yenilenen LED stop lambalarının bagaj kapağı boyunca uzanan bir krom çıtayla bölündüğü görülüyor. Mondeo’nun opsiyon listesinde yeni gövde renkleri ve alaşım jantlar bulunuyor. Kabin tarafında yeni trim seçenekleri göze çarparken, otomatik versiyonlara yeni Focus’taki döner vites düğmesi adapte edilmiş. Bu sayede konsolun merkezinde yeni USB girişleri gibi parçalara daha fazla yer açılmış.

Markanın yeni 8 ileri otomatik şanzımanını kullanan 2019 Ford Mondeo, start-stop özelliğine sahip yeni adaptif hız kontrol sistemi ile donatılmış. Hız sabitleme özelliğinin trafik işareti algılama yazılımıyla birlikte çalışması sonucunda bu özellik aktifken maksimum hızın yola bağlı olarak değişen hız limitlerine göre otomatik ayarlanması sağlanmış. Ancak burada şöyle bir detay var; yeni Mondeo hızını otomatik olarak düşürebiliyor ama arttıramıyor. Yoldaki hız limiti arttığında sürücünün devreye girmesi gerekiyor.

Kaputun altında yeni EcoBlue dizel seçenekleri 

2019 Ford Mondeo’nun kaputunun altında 150 ve 190 beygir güç üreten yeni 2.0 litre EcoBlue dizel motorlar bulunuyor. ABD merkezli üretici 2.0 litre TDCi’ın yerini alan bu motorların daha verimli olduğunu ve CO2 emisyonlarını düşürdüğünü söylüyor. Araçtaki her iki dizel seçeneği de dört tekerlekten çekiş sistemiyle tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra 165 beygirlik 1.5 litre EcoBoost benzinli ünitenin varlığı devam ediyor.

2019 Ford Mondeo ile gelen en büyük yeniliklerden bir tanesi station wagon formuna genişletilen hibrit seçeneği. Sedan modelinde olduğu gibi 2.0 litre benzinli ünite ve elektrik motoru kombinasyonundan oluşan bu sistem 185 beygir güç üretiyor ve elektrikli modda yalnızca çok kısa mesafelerin gidilebilmesine imkan veriyor. Hibrit sistemin ardındaki yazılımın da elden geçirildiğini belirten Ford, aktarma organlarının artık daha verimli ve düzgün çalıştığını belirtiyor.

2019 Ford Mondeo fiyatı 

2019 Ford Mondeo’nun mart ayında satışa çıkacağı söyleniyor. Otomobilin sedan versiyonu 25 bin euro’dan, hibrit sisteme sahip station wagon versiyonu ise 32 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.


http://mondeo.fordpresskits.com/ Yorum Yaz
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Tobin Frost 4 ay en beğenilen
buna yeni demişler ama bu pek yeni olmamış
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mahallenin_delisi 4 ay
4 cam otomatik mi?

Ford maalesef boş arabalara dünyaları istiyor bu kafayla olmazdı zaten. Türkiye'ye de gelmeyecek artık güzelim kasa ziyan oldu.
4 cam otomatik mi?Ford maalesef boş arabalara dünyaları istiyor bu kafayla olmazdı zaten. Türkiye'ye de gelmeyecek artık güzelim kasa ziyan oldu. ...
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BekirARSLAN 4 ay
Olmuş olmuş güzel araba olmuş tasarımını beğendim ben
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DH Misafiri 3 ay
Türkiye'de Mondeo tutmuyorsa bununda sebebi Ford Otosandır. Ford Otosan Mondeo'yu tanıtım, reklam ve pazarlama konusunda çok zayıf kalıyor Mondeo İngiltere gibi ülkelerde sınıfının en çok satanı iken Türkiye'de Mondeo Ford Otosan yüzünden tutulmuyor
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Plan-M 4 ay
Bu yeni kasa değil makyaj zaten, ayrıca zaten güzeldi on numara araç olmuş. Passatın sıradan tasarımından kesinlikle daha güzel.
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pikalos 4 ay
Hayatında Mondeo kullanmamış adamlar yorum yapmış.Siz önce bir mondeoya binin sonra tekrar gelin yorumlayın.
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DH Misafiri 4 ay
passat alın işinize bakın.
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DH Misafiri 4 ay
Bunun neresi yeni anlamadım. Yeniden çok makyajlı desek daha doğru olur. İç mekanda ve araçta dizayn olarak makyajlanma söz konusu. Her ne kadar bu araç ülkemizde tutulmasada İngiltere sınıfının en çok satanıdır Mondeo. Mondeo bizim ülkemizde tutulmuyorsa bununda sebebi Ford Otosandır. Ford Otosan aracı doğru olarak reklam, pazarlama yapamıyor marka olarak beceriksiz kalıyor Ford Otosan Mondeo'yu pazarlama konusunda
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ZETEC SE 4 ay
Arka silecek gelmiş diye yazmış biri, liftback versiyon o liftback.
Segmentinin en seksi, en sorunsuz ve en yüksek sürüş dinamiklerine sahip aracı net mondeodur.
Gerek pazarlama taktiği gerekse otosanın kombinasyon saçmalamaları yüzünden türkiye zayıf kalan bir araç.
Avrupada, amerikada gayet iyi satış rakamları yakalamış yoksa.
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bitsede gitsek mi 4 ay
Takip
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antizero 4 ay
Sanki burda yokmuş gibi birde kısaltmış, hemde rakam saçmalayarak. Sanarsın her noktada park parası var... Tebrikler zeki arkadaşım
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drjacob 4 ay
hibrit şehir içinde iyi uzun yolda benzinin pahalılığı ve az km yapması çok berbat
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zeytinkoy 4 ay
Saçma sapan mesajlar dolu başlıkta.
Çok değişiklik yok diyenlerin kafası nasıl çalışıyor. Makyaj bu, yeni kasa değil. Makyajda da bu kadar değişiklik olur zaten.
Tasarıma laf atmış millet. D segmentinde en iyi tasarımlardan birisi bu. Passat, superb falan çirkin ördek yavrusu gibi kalıyor bunun yanında.
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lojistisyen 4 ay zeytinkoy
Yakut kırmızı renk ve 18 inçlik çok kollu koyu renk jantları ile inanılmaz bi araç oluyor Mondeo

O kombinasyon ile tasarım anlamında rakibi yok bana göre
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