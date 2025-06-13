Xpeng, Turing AI akıllı sürüş çipini Volkswagen modellerine entegre edebilir

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Tam Boyutta Gör Xpeng, kendi geliştirdiği ve ilk kez G7 modelinde kullandığı yapay zeka destekli Turing AI akıllı sürüş çipini diğer iş ortaklarına da açacağını duyurdu. Gelen haberlere göre bu çipi ilk kullananlardan biri Volkswagen olacak.

Financial Times'ın bugün yayımladığı ve Xpeng Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su He Xiaopeng’in açıklamalarına dayandırdığı habere göre şirket, Turing çipini Volkswagen’in gelecek yıl Çin’de piyasaya sürmeyi planladığı bazı modellerine entegre etmeyi planlıyor.

Financial Times’a konuşan He Xiaopeng, “Çip geliştirmek esasen uzun vadeli bir taahhüttür çünkü Xpeng, otomobillerin yanı sıra uçaklar ve robotlar gibi birçok alanda faaliyet göstermeyi hedefliyor. Bu platformları destekleyebilecek ve aynı zamanda büyük dil modelimizi çalıştırabilecek bir çipe ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Ayrıca Xpeng, başka otomobil üreticilerine de çip tedarik etme konusunda görüşmeler yürüttüklerini “Uzun vadeli ortaklar arıyoruz” sözleriyle ifade etti. Röportajın ardından Xpeng tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen ve diğer şirketlerle çiplerin kullanımı konusunda görüşmelerin hâlâ sürdüğünü belirtti.

Volkswagen Çin sözcüsü ise konuyla ilgili açıklamasında, "Daha önce açıklandığı gibi, Volkswagen ve Xpeng, orta sınıf segment için iki Volkswagen markalı otomobil geliştiriyor. Her iki taraf da kendi güçlü yönlerini projeye katıyor. Bu araçlar gelecek yıl piyasaya sürülecek” dedi.

Xpeng, dün G7 modelinin tanıtımını yaptı ve Çin'de SUV (sportif arazi aracı) modelinin ön satışlarına başladı.

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Çinli şirketin tek bir Turing çipi, üç adet standart otonom sürüş çipinin hesaplama gücüne eşdeğer performans sunuyor. Üç Turing AI çipiyle donatılan Xpeng G7 Ultra, toplamda 2.200 TOPS’un üzerinde hesaplama gücü sağlıyor. Bu da G7’yi, dünyada seviye 3 otonom sürüş hesaplama gücüne ulaşan ilk yapay zekâ destekli otomobil yapıyor.

Xpeng, üç Turing AI çipinin hem otonom sürüş modellerini hem de araç içi sistemleri çalıştırabildiğini, bunun da sektördeki diğer amiral gemisi modellere kıyasla 26 kat daha fazla yapay zeka işlem gücü sağladığını belirtiyor. Bu sayede kullanıcılar, son derece akıcı bir otonom sürüş deneyimi ve anında tepki veren bir kokpit deneyimi yaşayacak.

Volkswagen, Temmuz 2023’te Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng’e 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve birlikte elektrikli araç geliştireceklerini açıklamıştı.

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Xpeng, Turing çipini Volkswagen modellerine entegre edebilir

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