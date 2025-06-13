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    Tesla yenilenmiş Model S ve Model X'i piyasaya sürdü: İşte değişiklikler

    Elektrikli otomobil devi Tesla, amiral gemisi Model S ve Model X araçlarının güncellenmiş versiyonlarını piyasaya sürdü. Araçlardaki değişiklikler küçük olsa da fiyat artışı oldukça büyük.

    Yenilenmiş Tesla Model S ve Model X piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Tesla, amiral gemisi modelleri olan Model S ve Model X için 2025 güncellemelerini duyurdu. Görünüşte küçük ama detaylarda fark yaratmayı amaçlayan bu yenilikler, kullanıcı deneyimini iyileştirse de, en çok dikkat çeken değişiklik fiyatlarda yaşandı: Her iki modelde de 5.000 dolarlık bir zam söz konusu. Bu modeller Türkiye’de satılmıyor.

    Model S ve Model X'e hafif makyaj

    Yenilenmiş Tesla Model S ve Model X piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın resmi açıklamasına göre yapılan başlıca güncellemeler şunlar:
    • Yeni Frost Blue renk seçeneği (2.500 dolar ek ücretle sunuluyor)
    • Daha sessiz kabin deneyimi: Geliştirilmiş aktif gürültü engelleme ve daha az rüzgar/yol sesi
    • Yeni süspansiyon ve burç sistemi: Daha konforlu sürüş
    • Dinamik ortam aydınlatması: Kapı ve konsol boyunca özel giriş animasyonları
    • Ön tampona entegre yeni kamera: Daha iyi yol algısı ve gelişmiş ADAS özellikleri
    • Adaptif uzun farlar
    • Yeni jant tasarımları: Daha iyi aerodinami ve menzil katkısı
    • Model S Plaid için yüksek hızda denge için optimize edilmiş yeni dış tasarım
    • 3. sıradaki yolcular ve kargo için daha fazla alan (Model X)

    Menzil artışı ve jant seçenekleri

    Yenilenmiş Tesla Model S ve Model X piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Yeni Model S Long Range, 659 km (410 mil) kadar menzil sunarak Tesla'nın bugüne kadarki en uzun menzilli aracı oldu. Bu artış, yeni aerodinamik 19 inç Magnetite jantların katkısıyla elde edildi. Ancak 4.500 dolarlık ek ücretle gelen 21 inç Velarium jantlar menzili 380 mile düşürüyor; bu da önceki modeldeki aynı jantlara göre 3,2 km daha az.

    Model X ise yeni 20 inç Perihelix ve 22 inç Machina jant seçeneklerine kavuştu. Ayrıca üçüncü sıra koltukta ve bagajda daha fazla alan sunulduğu belirtilse de, Tesla bu konuda net bir ölçü paylaşmadı.

    Fiyatlar yükseldi

    Yenilenen Model S ve Model X, son dönemde daha uygun fiyatlı olan Model 3 ve Model Y’de gördüğümüz bazı özellikleri nihayet kazanıyor. Örneğin dinamik ambiyans aydınlatması ve ön kamera, bu modellerde zaten mevcuttu. Ancak sadece Model S/X’e özel olan giriş animasyonları gibi küçük farklar, premium algıyı desteklemeyi hedefliyor.

    Model S fiyatları:

    • Long Range: 84.990 dolar (önceki fiyat: 79.990 $)
    • Plaid: 99.990 dolar (önceki fiyat: 94.990 $)

    Model X fiyatları:

    • Long Range: 89.990 dolar (önceki fiyat: 84.990 $)
    • Plaid: 104.990 dolar (önceki fiyat: 99.990 $)

    Tesla’nın bu güncellemesi, donanımsal ve estetik anlamda küçük ancak anlamlı değişiklikler sunuyor. Yeni süspansiyon sistemi, ortam aydınlatmaları ve kamera entegrasyonu gibi geliştirmelerle konfor ve güvenlik artırılmış olsa da, kullanıcıların gözünde en büyük değişiklik fiyat etiketinde yaşandı diyebiliriz.

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    4S14N_HUNT3R 56 dakika önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 19 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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