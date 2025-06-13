Tesla yenilenmiş Model S ve Model X'i piyasaya sürdü: İşte değişiklikler

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Tam Boyutta Gör Tesla, amiral gemisi modelleri olan Model S ve Model X için 2025 güncellemelerini duyurdu. Görünüşte küçük ama detaylarda fark yaratmayı amaçlayan bu yenilikler, kullanıcı deneyimini iyileştirse de, en çok dikkat çeken değişiklik fiyatlarda yaşandı: Her iki modelde de 5.000 dolarlık bir zam söz konusu. Bu modeller Türkiye’de satılmıyor.

Model S ve Model X'e hafif makyaj

Yeni Frost Blue renk seçeneği (2.500 dolar ek ücretle sunuluyor)

Daha sessiz kabin deneyimi: Geliştirilmiş aktif gürültü engelleme ve daha az rüzgar/yol sesi

Yeni süspansiyon ve burç sistemi: Daha konforlu sürüş

Dinamik ortam aydınlatması: Kapı ve konsol boyunca özel giriş animasyonları

Ön tampona entegre yeni kamera: Daha iyi yol algısı ve gelişmiş ADAS özellikleri

Adaptif uzun farlar

Yeni jant tasarımları: Daha iyi aerodinami ve menzil katkısı

Model S Plaid için yüksek hızda denge için optimize edilmiş yeni dış tasarım

3. sıradaki yolcular ve kargo için daha fazla alan (Model X)

Menzil artışı ve jant seçenekleri

Tam Boyutta Gör Yeni Model S Long Range, 659 km (410 mil) kadar menzil sunarak Tesla'nın bugüne kadarki en uzun menzilli aracı oldu. Bu artış, yeni aerodinamik 19 inç Magnetite jantların katkısıyla elde edildi. Ancak 4.500 dolarlık ek ücretle gelen 21 inç Velarium jantlar menzili 380 mile düşürüyor; bu da önceki modeldeki aynı jantlara göre 3,2 km daha az.

Model X ise yeni 20 inç Perihelix ve 22 inç Machina jant seçeneklerine kavuştu. Ayrıca üçüncü sıra koltukta ve bagajda daha fazla alan sunulduğu belirtilse de, Tesla bu konuda net bir ölçü paylaşmadı.

Fiyatlar yükseldi

Yenilenen Model S ve Model X, son dönemde daha uygun fiyatlı olan Model 3 ve Model Y’de gördüğümüz bazı özellikleri nihayet kazanıyor. Örneğin dinamik ambiyans aydınlatması ve ön kamera, bu modellerde zaten mevcuttu. Ancak sadece Model S/X’e özel olan giriş animasyonları gibi küçük farklar, premium algıyı desteklemeyi hedefliyor.

Model S fiyatları:

Long Range: 84.990 dolar (önceki fiyat: 79.990 $)

Plaid: 99.990 dolar (önceki fiyat: 94.990 $)

Model X fiyatları:

Long Range: 89.990 dolar (önceki fiyat: 84.990 $)

Plaid: 104.990 dolar (önceki fiyat: 99.990 $)

Tesla’nın bu güncellemesi, donanımsal ve estetik anlamda küçük ancak anlamlı değişiklikler sunuyor. Yeni süspansiyon sistemi, ortam aydınlatmaları ve kamera entegrasyonu gibi geliştirmelerle konfor ve güvenlik artırılmış olsa da, kullanıcıların gözünde en büyük değişiklik fiyat etiketinde yaşandı diyebiliriz.

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Yenilenmiş Tesla Model S ve Model X piyasaya sürüldü

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