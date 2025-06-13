Tesla yenilenmiş Model S ve Model X'i piyasaya sürdü: İşte değişiklikler

Model S ve Model X'e hafif makyaj
- Yeni Frost Blue renk seçeneği (2.500 dolar ek ücretle sunuluyor)
- Daha sessiz kabin deneyimi: Geliştirilmiş aktif gürültü engelleme ve daha az rüzgar/yol sesi
- Yeni süspansiyon ve burç sistemi: Daha konforlu sürüş
- Dinamik ortam aydınlatması: Kapı ve konsol boyunca özel giriş animasyonları
- Ön tampona entegre yeni kamera: Daha iyi yol algısı ve gelişmiş ADAS özellikleri
- Adaptif uzun farlar
- Yeni jant tasarımları: Daha iyi aerodinami ve menzil katkısı
- Model S Plaid için yüksek hızda denge için optimize edilmiş yeni dış tasarım
- 3. sıradaki yolcular ve kargo için daha fazla alan (Model X)
Menzil artışı ve jant seçenekleri
Model X ise yeni 20 inç Perihelix ve 22 inç Machina jant seçeneklerine kavuştu. Ayrıca üçüncü sıra koltukta ve bagajda daha fazla alan sunulduğu belirtilse de, Tesla bu konuda net bir ölçü paylaşmadı.
Fiyatlar yükseldi
Yenilenen Model S ve Model X, son dönemde daha uygun fiyatlı olan Model 3 ve Model Y’de gördüğümüz bazı özellikleri nihayet kazanıyor. Örneğin dinamik ambiyans aydınlatması ve ön kamera, bu modellerde zaten mevcuttu. Ancak sadece Model S/X’e özel olan giriş animasyonları gibi küçük farklar, premium algıyı desteklemeyi hedefliyor.
Model S fiyatları:
- Long Range: 84.990 dolar (önceki fiyat: 79.990 $)
- Plaid: 99.990 dolar (önceki fiyat: 94.990 $)
Model X fiyatları:
- Long Range: 89.990 dolar (önceki fiyat: 84.990 $)
- Plaid: 104.990 dolar (önceki fiyat: 99.990 $)
Tesla’nın bu güncellemesi, donanımsal ve estetik anlamda küçük ancak anlamlı değişiklikler sunuyor. Yeni süspansiyon sistemi, ortam aydınlatmaları ve kamera entegrasyonu gibi geliştirmelerle konfor ve güvenlik artırılmış olsa da, kullanıcıların gözünde en büyük değişiklik fiyat etiketinde yaşandı diyebiliriz.
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arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.