Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Karsan, Almanya'da yeni e-ATA LE modelini tanıtacak

    Karsan e-ATA LE, yakın şehirler arası hatlarda ve şehir içi banliyö bölgeleri arasında uzun menzilli toplu taşıma ihtiyacına yönelik geliştirildi.               

    Karsan, uluslararası organizasyonlarda yer almaya devam ediyor. Şirket, 15-18 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenecek UITP Global Public Transport Summit 2025 (Küresel Toplu Taşıma Zirvesi) fuarında e-JEST, Otonom e-ATAK ve yepyeni modeli e-ATA LE (Class 2) ile yer alacak.

    Yeni e-ATA LE ilk kez sahne alıyor

    Karsan, Almanya'da yeni e-ATA LE modelini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Karsan, üst üste 5’inci yılını da Avrupa’da elektrikli şehir içi minibüs pazarında lider olarak tamamlayan e-JEST ve dünyanın ilk planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen Seviye-4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK ile gövde gösterisi yapacak.

    Marka, fuarda ayrıca Class 2 sınıfında yepyeni modeli e-ATA LE ile de boy gösterecek. Yakın şehirlerarası hatlarda ve şehir içi banliyö bölgeleri arasında uzun menzilli toplu taşıma ihtiyaçları için özel olarak geliştirilen e-ATA LE, Karsan’ın elektrikli ürün gamındaki çeşitliliği daha da güçlendiriyor.

    Yeni modelin tanıtımı hakkında konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “e-ATA LE modelimizle, toplu taşımacılığın ihtiyacı olan Class 2 sınıfında elektrikli dönüşümde güçlü bir çözüm sunuyoruz. Hamburg’daki UITP Summit’te bu yeni modelimizi ilk kez sahneye çıkarıyor olmak bizim için önemli bir adım. Avrupa’nın dört bir yanından gelecek sektör temsilcileriyle bu vizyonumuzu paylaşacak olmaktan mutluyuz. Karsan olarak sektörde öncü model ve uygulamalarımızla yer almaya devam edeceğiz” dedi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 7 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzinli araç neden tekleme yapar lenovo legion r25f-30 alınır mı dsg şanzıman fiyatı iveco daily yakıt tüketimi tasavvuf sözleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum