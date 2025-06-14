Karsan, Almanya'da yeni e-ATA LE modelini tanıtacak

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Karsan, uluslararası organizasyonlarda yer almaya devam ediyor. Şirket, 15-18 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenecek UITP Global Public Transport Summit 2025 (Küresel Toplu Taşıma Zirvesi) fuarında e-JEST, Otonom e-ATAK ve yepyeni modeli e-ATA LE (Class 2) ile yer alacak.

Yeni e-ATA LE ilk kez sahne alıyor

Tam Boyutta Gör Karsan, üst üste 5’inci yılını da Avrupa’da elektrikli şehir içi minibüs pazarında lider olarak tamamlayan e-JEST ve dünyanın ilk planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen Seviye-4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK ile gövde gösterisi yapacak.

Marka, fuarda ayrıca Class 2 sınıfında yepyeni modeli e-ATA LE ile de boy gösterecek. Yakın şehirlerarası hatlarda ve şehir içi banliyö bölgeleri arasında uzun menzilli toplu taşıma ihtiyaçları için özel olarak geliştirilen e-ATA LE, Karsan’ın elektrikli ürün gamındaki çeşitliliği daha da güçlendiriyor.

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Yeni modelin tanıtımı hakkında konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “e-ATA LE modelimizle, toplu taşımacılığın ihtiyacı olan Class 2 sınıfında elektrikli dönüşümde güçlü bir çözüm sunuyoruz. Hamburg’daki UITP Summit’te bu yeni modelimizi ilk kez sahneye çıkarıyor olmak bizim için önemli bir adım. Avrupa’nın dört bir yanından gelecek sektör temsilcileriyle bu vizyonumuzu paylaşacak olmaktan mutluyuz. Karsan olarak sektörde öncü model ve uygulamalarımızla yer almaya devam edeceğiz” dedi.

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