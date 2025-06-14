Karsan, Almanya'da yeni e-ATA LE modelini tanıtacak

Karsan, uluslararası organizasyonlarda yer almaya devam ediyor. Şirket, 15-18 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenecek UITP Global Public Transport Summit 2025 (Küresel Toplu Taşıma Zirvesi) fuarında e-JEST, Otonom e-ATAK ve yepyeni modeli e-ATA LE (Class 2) ile yer alacak.
Yeni e-ATA LE ilk kez sahne alıyor
Marka, fuarda ayrıca Class 2 sınıfında yepyeni modeli e-ATA LE ile de boy gösterecek. Yakın şehirlerarası hatlarda ve şehir içi banliyö bölgeleri arasında uzun menzilli toplu taşıma ihtiyaçları için özel olarak geliştirilen e-ATA LE, Karsan’ın elektrikli ürün gamındaki çeşitliliği daha da güçlendiriyor.
Yeni modelin tanıtımı hakkında konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “e-ATA LE modelimizle, toplu taşımacılığın ihtiyacı olan Class 2 sınıfında elektrikli dönüşümde güçlü bir çözüm sunuyoruz. Hamburg’daki UITP Summit’te bu yeni modelimizi ilk kez sahneye çıkarıyor olmak bizim için önemli bir adım. Avrupa’nın dört bir yanından gelecek sektör temsilcileriyle bu vizyonumuzu paylaşacak olmaktan mutluyuz. Karsan olarak sektörde öncü model ve uygulamalarımızla yer almaya devam edeceğiz” dedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.