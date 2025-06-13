Geely, 47.26% termal verimliliğe sahip şarj edilebilir hibrit sistemini tanıttı

Geely, ilk Leishen şarj edilebilir hibrit sistemini 2021'de tanıttı. Bu sistem, %43,32 termal verimliliğe sahip bir motor ve üç vitesli DHT şanzımandan oluşuyordu.
Yapay zeka algoritmaları ile verimlilik arttırılıyor
Geely yetkililerine göre, güncellenmiş sistemin temelinde 1.5 litrelik bir motor bulunuyor ve bu motor %47,26’lık termal verimliliğe sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, BYD’nin DM-i sisteminin termal verimliliği %46,06. Yeni Leishen sisteminin bir diğer önemli avantajı da yapay zeka algoritmaları. Bu algoritmalar, düşük akımları hassas şekilde kontrol ederek batarya ömrünü %15 oranında uzatabiliyor.
Leishen AI Hybrid 2.0 sistemini kullanan ve 1.5 litrelik atmosferik motorla donatılmış araçlarEM-i rozetini taşıyacak. Bu güç ünitesine sahip ilk model, kısa süre önce tanıtılan Geely Galaxy A7 sedan olacak. Araç, 100 km'de yalnızca 2 litre yakıt tüketiyor ve 2.100 km'lik karma menzil sunuyor. Galaxy A7, bu yılın ikinci yarısında Çin pazarına sunulacak.
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.