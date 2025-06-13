Geely, 47.26% termal verimliliğe sahip şarj edilebilir hibrit sistemini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Geely, Çin'de Leishen AI Hybrid 2.0 PHEV güç aktarma organını resmen tanıttı. Bu sistemin en dikkat çekici özelliği, %47,26'lık yüksek termal verimlilik oranı. Şirket, bu oranın BYD’nin DM-i sisteminden daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Geely, ilk Leishen şarj edilebilir hibrit sistemini 2021'de tanıttı. Bu sistem, %43,32 termal verimliliğe sahip bir motor ve üç vitesli DHT şanzımandan oluşuyordu.

Yapay zeka algoritmaları ile verimlilik arttırılıyor

Geely yetkililerine göre, güncellenmiş sistemin temelinde 1.5 litrelik bir motor bulunuyor ve bu motor %47,26’lık termal verimliliğe sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, BYD’nin DM-i sisteminin termal verimliliği %46,06. Yeni Leishen sisteminin bir diğer önemli avantajı da yapay zeka algoritmaları. Bu algoritmalar, düşük akımları hassas şekilde kontrol ederek batarya ömrünü %15 oranında uzatabiliyor.

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Leishen AI Hybrid 2.0 sistemini kullanan ve 1.5 litrelik atmosferik motorla donatılmış araçlarEM-i rozetini taşıyacak. Bu güç ünitesine sahip ilk model, kısa süre önce tanıtılan Geely Galaxy A7 sedan olacak. Araç, 100 km'de yalnızca 2 litre yakıt tüketiyor ve 2.100 km'lik karma menzil sunuyor. Galaxy A7, bu yılın ikinci yarısında Çin pazarına sunulacak.

Tam Boyutta Gör Leishen AI Hybrid 2.0 EM-P sistemi ise turbo beslemeli bir içten yanmalı motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelecek. Bu versiyonu kullanan ilk araç, Geely Galaxy M9 isimli büyük SUV olacak. Geely, yapay zekanın dinamik tork dağılımını iyileştireceğini belirtiyor. Galaxy M9, 1.500 km’lik karma sürüş menziline, 100 km'de 4.8 litre yakıt tüketimine sahip olacak. Yüksek performanslı modelin 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede çıkabilecağı belirtiliyor. Otomobilin 2025’in ikinci yarısında Çin’de piyasaya çıkması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak, Leishen AI Hybrid 2.0 sistemi hidrojenli bir varyant da içerecek. Bu yeni içten yanmalı motor, %48,15 ile şimdiye kadarki en yüksek termal verimliliği sunacak. Hidrojen destekli sistem, 2025’in dördüncü çeyreğinde bir sedan ve bir SUV modelinde kullanılacak.

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Geely, 47.26% termal verimliliğe sahip hibrit sistemini tanıttı

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