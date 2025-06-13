Çin liderliğinde küresel elektrikli araç satışları 2025’te şaha kalktı

Ancak bu büyümenin en büyük itici gücü, tahmin edileceği gibi Çin oldu. Sadece Mayıs 2025’te Çin’de tam 1 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, hem bir aylık satış rekoru hem de yıllık bazda yüzde 33’lük dev bir artış anlamına geliyor. Nisan ayına göre de yüzde 10’luk bir yükseliş söz konusu.
Çin tartışmasız lider
Çin’in elektrikli araç başarısı sadece rakamlarla değil, pazardaki dinamiklerle de dikkat çekiyor. Yerli üreticiler özellikle güçlü. BYD, hem iç pazarda büyümeye devam ediyor hem de Avrupa’ya açılıyor. Markanın küçük ve uygun fiyatlı modeli Dolphin Surf (Çin'de Seagull olarak biliniyor), Avrupa pazarına yaklaşık 25.000 dolar başlangıç fiyatıyla giriş yaptı. Ayrıca hibrit versiyonu sayesinde AB’nin Çin menşeli EV’lere yönelik yeni gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.
İspanya, yüzde 72’lik yıllık artışla kıtanın en hızlı büyüyen elektrikli araç pazarı olurken İtalya, yüzde 58’lik yükselişle onu izliyor. Almanya'nın da filoları hedefleyen yeni teşvik paketleri devreye girdi. Ticari araçlar için vergi indirimleri ve hızlandırılmış amortisman gibi avantajlar, elektrikli araç satışlarını daha da artırabilir.
Kuzey Amerika geride kaldı
Küresel büyümeye kıyasla Kuzey Amerika pazarı duraksamış durumda. Bölge genelinde sadece yüzde 3’lük bir artış görüldü. Özellikle Kanada’da elektrikli araç teşviklerinin durdurulması, satışlarda yüzde 20’lik bir düşüşe neden oldu. ABD ise, federal vergi kredisi sayesinde yüzde 4’lük sınırlı bir büyüme sağlayabildi.
Kuzey Amerika dışında kalan diğer bölgeler, 2025’te güçlü bir performans sergiliyor. “Rest of World” olarak tanımlanan pazarlar, toplamda 600 bin adet elektrikli araç satışıyla yüzde 36’lık bir artış yakaladı.
İlk 5 ayda elektrikli araç satış rakamları (2025)
- Küresel: 7,2 milyon adet (+%28)
- Çin: 4,4 milyon adet (+%33)
- Avrupa: 1,6 milyon adet (+%27)
- Kuzey Amerika: 0,7 milyon adet (+%3)
- Diğer Bölgeler: 0,6 milyon adet (+%36)
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.