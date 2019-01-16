2019 Ford Shelby GT500 tanıtıldı: "Gelmiş geçmiş en güçlü Mustang"

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Detroit Otomobil Fuarı’nda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ford, burada sergilediği 2019 Ford Shelby GT500 modeliyle adeta göz doldurdu. Kaputunun altında 5.2 litrelik V8 motor bulunduran otomobil, Mustang serisinin şimdiye kadarki en güçlü versiyonu olarak lanse ediliyor.

Açıklanan teknik değerler

ABD merkezli üretici 2019 Ford Shelby GT500 modelini görücüye çıkarsa da V8 motorun teknik verilerini henüz tam olarak açıklamadı. Şimdilik “700 beygirin üzerinde” güç çıkışına sahip olacağını bildiğimiz motorla birlikte yeni GT500’ün 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 – 4 saniye aralığında tamamlayacağı ve 400 metre skorunun 11 saniyenin altında olacağı söyleniyor.

Ford’un açıkladığı bir diğer detay da şanzıman. 2019 Ford Shelby GT500’deki V8 motor yalnızca Tremec 7 ileri DCT şanzımanla eşlenebiliyor. Bu sistem üretilen gücü özel olarak geliştirilen karbon fiber şaft aracılığıyla arka tekerleklere iletiyor. Ford’un iddiasına göre bu şanzımanın vites yükseltme hızı 100 milisaniyenin altında. Ayrıca araçta Normal, Sport, Drag ve Track olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunuyor. Müşterilerin favori özelliklerinden line lock ve kalkış kontrol sistemi de GT500’de hazır bulunuyor.

Süspansiyon sistemi ve yol tutuş paketleri

2019 Ford Shelby GT500’ün süspansiyon geometrisi de elden geçirilerek motor tarafından üretilen gücü dizginleyebilecek hale getirilmiş. Araçta daha hafif helezon yaylar ve yeni nesil MagneRide amortisörler kullanılmış. Fren sistemi de oldukça başarılı olan 2019 Ford Shelby GT500’de 420 mm’lik iki parçalı ön fren diskleri ve 6 pistonlu Brembo fren kaliperleri tercih edilmiş. Bu sayede aracın fren sistemi GT350’den yüzde 20 oranında daha başarılı hale gelmiş.

2019 Ford Shelby GT500 modeli iki farklı yol tutuş paketiyle satışa sunulacak. Handling Package olarak adlandırılan ilk pakette ayarlanabilir kule gergisi ve “Gurney kanatları” adı verilen özelliğe sahip arka spoiler bulunuyor. Carbon Fiber Track Package’da ise 20 inçlik karbon fiber jantlar, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler, ayarlanabilir spoiler ve arka koltukları kaldırma gibi opsiyonlar yer alıyor.

2019 Ford Shelby GT500’ün bu sene satışa sunulması bekleniyor. Ayrıntılı performans verilerini ve fiyatını öğrenmek için birkaç ay daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.