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2019 Ford Shelby GT500 tanıtıldı: "Gelmiş geçmiş en güçlü Mustang"

ABD merkezli üretici Ford, gelmiş geçmiş en güçlü Mustang versiyonuyla Detroit'e çıkarma yaptı. 2019 Ford Shelby GT500 modeli 700 beygirin üzerinde motoru ve DCT şanzıman ile dikkat çekiyor.
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Ford Shelby GT500 tanıtıldı:
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Detroit Otomobil Fuarı’nda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ford, burada sergilediği 2019 Ford Shelby GT500 modeliyle adeta göz doldurdu. Kaputunun altında 5.2 litrelik V8 motor bulunduran otomobil, Mustang serisinin şimdiye kadarki en güçlü versiyonu olarak lanse ediliyor.

Açıklanan teknik değerler 

ABD merkezli üretici 2019 Ford Shelby GT500 modelini görücüye çıkarsa da V8 motorun teknik verilerini henüz tam olarak açıklamadı. Şimdilik “700 beygirin üzerinde” güç çıkışına sahip olacağını bildiğimiz motorla birlikte yeni GT500’ün 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 – 4 saniye aralığında tamamlayacağı ve 400 metre skorunun 11 saniyenin altında olacağı söyleniyor.

Ford’un açıkladığı bir diğer detay da şanzıman. 2019 Ford Shelby GT500’deki V8 motor yalnızca Tremec 7 ileri DCT şanzımanla eşlenebiliyor. Bu sistem üretilen gücü özel olarak geliştirilen karbon fiber şaft aracılığıyla arka tekerleklere iletiyor. Ford’un iddiasına göre bu şanzımanın vites yükseltme hızı 100 milisaniyenin altında. Ayrıca araçta Normal, Sport, Drag ve Track olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunuyor. Müşterilerin favori özelliklerinden line lock ve kalkış kontrol sistemi de GT500’de hazır bulunuyor.

Süspansiyon sistemi ve yol tutuş paketleri 

2019 Ford Shelby GT500’ün süspansiyon geometrisi de elden geçirilerek motor tarafından üretilen gücü dizginleyebilecek hale getirilmiş. Araçta daha hafif helezon yaylar ve yeni nesil MagneRide amortisörler kullanılmış. Fren sistemi de oldukça başarılı olan 2019 Ford Shelby GT500’de 420 mm’lik iki parçalı ön fren diskleri ve 6 pistonlu Brembo fren kaliperleri tercih edilmiş. Bu sayede aracın fren sistemi GT350’den yüzde 20 oranında daha başarılı hale gelmiş.

2019 Ford Shelby GT500 modeli iki farklı yol tutuş paketiyle satışa sunulacak. Handling Package olarak adlandırılan ilk pakette ayarlanabilir kule gergisi ve “Gurney kanatları” adı verilen özelliğe sahip arka spoiler bulunuyor. Carbon Fiber Track Package’da ise 20 inçlik karbon fiber jantlar, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler, ayarlanabilir spoiler ve arka koltukları kaldırma gibi opsiyonlar yer alıyor.

2019 Ford Shelby GT500’ün bu sene satışa sunulması bekleniyor. Ayrıntılı performans verilerini ve fiyatını öğrenmek için birkaç ay daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.


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Morphinz 4 ay en beğenilen
Hiç bir zaman ulaşamayacağımı, hatta ön koltuğuna dahi oturamayacağımı bildiğim hayalimdeki araç...
Yanlış ülke, yanlış zaman.
4 Yanıt Yanıtla +53
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12 Angry Men 4 ay
Amerikalı ergenlerin şahini tofaşı bu arabalar. O kadar ucuz bu arabaların 2. Eli, okula giden gençler alıyorlar kullanıyorlar. :(
1 Yanıt Yanıtla +38
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talharo123 4 ay
Kanada ve Amerika’da bulundum. Sokakta o kadar cok mustang,camaro ve 350z vardiki icimden dedimki bunlari belediye dagitiyor heralde. Gitmemis gormemis insanlar da laf sokuyor yukardaki kardes gibi.
Kanada ve Amerika’da bulundum. Sokakta o kadar cok mustang,camaro ve 350z vardiki icimden dedimki bunlari belediye dagitiyor heralde. Gitmemis gormemis insanla...
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Bethesta 3 ay
Beş para etmez kalitesiz bir araç... o iç mekan kalitesine sahip normal bir Renault araç olsa, forumda yerden yere vurursunuz, bu kadar mı kalitesiz olur diye...!!!!
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EmreGLC 3 ay
Amerika plakalısını istanbulda gördüm yolu bile uzattım egsoz sesi orgazm gibiydi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cabriyo 3 ay
600 milletvekilli ise bizim vergilerimizle lüks arabalara binip lojman diye villalarda kalıyorlar. utanın biraz. biz fakir ruslar gibi cebimizde poşetle markete gider olduk.
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OverClocK1ng 3 ay
Hiçbir araba, 16Vampir gibi olamaz.
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aycibin 4 ay
Araç yurtdisinda yaklaşık 5000 tane mcdonalds burger menü fiyatına satılıyor.bizde bu paraya astra vermiyorlar.bu para bizim cebe girmiyor ama birilerinin cebine giriyor illaki
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Mellkor 4 ay
Ötv ve kdv sini sevdiğim memleketim. Vergi cenneti
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mesci_663 4 ay
Yav he he alırız inşallah
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Emin KOÇ 4 ay
Yorum atanların hepside fakir ama bir heves girip habere bakıp çıkıyorlar :D
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Askaparta 4 ay
100 tane satılır, 5’ini bizimkiler alır.
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haberelectro 4 ay
Sesine asigim bunun
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