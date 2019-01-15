Subaru'nun 341 beygirlik özel versiyonu STI S209 tanıtıldı

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ABD’de düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı’nın en dikkat çekici katılımcılarından biri Subaru oldu. Japon üretici fuarda WRX STI modeli baz alınarak geliştirilen S209 adlı özel bir versiyonla katıldı. ABD pazarına giriş yapan ilk “S” modeli olma özelliği taşıyan Subaru STI S209’un buradaki satışı 200 adetle sınırlı olacak.

Subaru Technica International (STI) ekibi, heyecan verici bir model ortaya çıkarmak için standart WRX STI modelinin motor, şasi ve gövde parçaları dahil her şeyini güncellemiş. Örneğin; Subaru’nun EJ25 kodlu 2.5 litrelik turbo motorunda daha büyük türbin ve kompresöre sahip HKS marka turbo kullanılmış. Bu sayede üniteden 341 beygir güç elde edilirken, maksimum turbo basıncı da 1.12 bar’dan 1.24 bar’a çıkarılmış.

STI'ın geliştirdiği en güçlü üretim aracı

Subaru STI S209’un motorunda yapılan güncellemeler bununla da sınırlı değil. Dört silindirli ünitede forged, yani dövme pistonlar ve biyel kolları kullanılmış. Bu sayede motorun daha dayanıklı ve hafif olması sağlanmış. Su spreyi fonksiyonlu ara soğutucuya sahip emme sistemi, daha büyük yakıt enjektörü ve güncellenen motor kontrol modülü de diğer yenilikler arasında gösteriliyor. 341 beygirlik S209 versiyonu STI rozeti taşıyan en güçlü üretim aracı olarak lanse ediliyor.

Subaru STI S209 modelinde kısa oranlı 6 ileri manuel şanzıman kullanılıyor. Bu sistem gücü doğrudan aracın Symmetrical AWD, yani dört tekerlekten çekiş sistemine aktarıyor. Bu tam zamanlı AWD sistem Sürücü Kontrollü Orta Diferansiyel (DCCD), Aktif Tork Yönlendirme ve Çok Modlu Araç Dinamikleri Kontrol Sistemi ile birlikte çalışıyor. STI tarafından yenilenen sürüş sisteminde Intelligent, Sport ve Sport Sharp adında üç farklı mod bulunuyor. STI mühendisleri pistte Sport modunu, drag yarışlarında ise Sport Sharp modunu öneriyor.

Dunlop'un S209'a özel geliştirdiği lastikler

Bu güçlü aracın yola tutunabilmesi için 265/35 Dunlop SP Sport Maxx GT600A lastiklerle çevrili 19 inç BBS alaşım jantlar kullanılıyor. Dunlop tarafından Subaru STI S209’a özel geliştirilen bu lastikler, otomobilin 1.0 g’lik maksimum yanal tutunmasına katkıda bulunuyor. Otomobilin frenleme bölümünde ise önde 6, arkada 2 pistona sahip kaliperler ve çapraz delikli çelik disklere sahip Brembo frenler bulunuyor.

ABD’de yalnızca 200 adet satılacak Subaru STI S209’un iki renk kombinasyonu bulunacak: mavi gövde-gri jant ve beyaz gövde-altın sarısı jant. 2019’un sonlarına doğru satışa sunulacak otomobilin fiyatı da ilerleyen zamanlarda belli olacak.

http://media.subaru.com/pressrelease/1388/1/subaru-tecnica-international-unleashes-most-powerful-model-ever