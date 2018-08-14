2019 Honda Civic Sedan ve Coupe'ye Sport versiyonu eklendi

Tam Boyutta Gör

Japon üretici Honda’nın Amerika pazarında satışa sunduğu Honda Civic Sedan ve Coupe modelleri 2019 yılı için makyaj operasyonundan geçirildi. Yapılan ufak çaplı kozmetik değişimlerin yanı sıra en önemli dokunuşlar Sport versiyonu ve Honda Sensing teknolojisinin getirilmesi oldu.

2019 model yılı ile birlikte gelen Honda Civic Sport versiyonu Amerika’da LX ve EX versiyonlarının arasında yer alacak. Görünümü piano black ve krom dokunuşlarla desteklenen Sport versiyonu bagaj kapağına konumlandırılmış bir spoiler ve yeniden tasarlanan arka tampona ev sahipliği yapıyor. Halojen ve LED farların elden geçirildiği araç 18 inç boyutunda 10 kollu alaşım jantların üzerine oturtulmuş.

Apple Car Play ve Android Auto desteğine sahip 7 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunan Sport versiyonunun kalbinde 2.0 litre atmosferik motor yer alıyor. Standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla çalışan bu motor belli bir ücret karşılığı CVT şanzımanla eşlenebiliyor. Honda şimdilik motorun güç çıkışından bahsetmemiş fakat 2.0 litrelik motor diğer modellerde 158 beygir güç üretiyor.

Honda Sensing teknolojisi tüm paketlerde standart

2019 Honda Civic Sedan ve Coupe modelleriyle gelen en önemli özelliklerden biri Honda Sensing teknolojisi. 2022 yılına kadar bu teknolojiyi tüm araçlarında ve ekstra ücret talep etmeden sunmayı amaçlayan Honda, işe Civic modelleriyle başlamış. Bu kapsamda ileri çarpışma uyarısı, çarpışma hafifletici fren sistemi, adaptif hız kontrolü, şerit takip asistanı ve şeritten sapma uyarısı gibi özellikler artık her pakette standart olarak geliyor.

Henüz fiyatı belli olmayan 2019 Honda Civic modellerinin önümüzdeki sonbaharda bayilere ulaştırılması bekleniyor.

http://hondanews.com/releases/with-refreshed-styling-new-sport-trim-and-standard-honda-sensing-honda-keeps-its-foot-to-the-floor-by-introducing-the-2019-civic-sedan-and-coupe